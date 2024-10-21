Как Англия потеряла Америку

Если 4 июля 1776 года стало днем объявления независимости Америки от Великобритании, то 19 октября 1781 года днем, когда она была обретена по факту. Англичане капитулировали у города Йорктаун и больше не могли продолжать военные действия. Вскоре они были вынуждены признать независимость США.

© Дж. Трамбулл. «Генерал Корнуоллис сдается под Йорктауном»

За пять лет войны обе стороны изрядно устали, но прежде всего англичане. Нет, они не потеряли боевого духа и ничуть не изменили высокого мнения о себе. Но до сих пор английской армии никогда не приходилось сталкиваться с равной и организованной силой, да еще на собственной территории, каковой считали Америку.

Как отмечают военные историки, английская армия была компактной и профессиональной, но ей приходилось сталкиваться с такими же компактными армиями европейских держав на континенте или с племенами, жившими еще в первобытном веке.

К тому же организованная блестяще в тактическом смысле английская армия имела фантастически некомпетентное командование в стратегическом плане. Что и показала Йорктаунская битва во всей красе, полностью разрушая миф о гениальности англичан. Выяснилось, что добиваться победы они могли только применяя правило «разделяй и властвуй», а когда не разделялось, то проигрывали.

Впрочем, эту стратегию они попытались применить и в Америке, где объединились 13 довольно отличных друг от друга колоний. Особенно отличались юг и север, что приведет тоже к войне, но только через 80 лет.

На плантаторско-помещечьем юге у монархии было довольно много сторонников, которыми решили воспользоваться. Английские войска двинулись в эту сторону, но надежды не оправдались – небольшая армия страшно страдала от действий партизан, а серьезной помощи от лоялистов она не получила, поскольку их активно вырезали патриоты.

Но и американские войска под командованием Джорджа Вашингтона тоже никак не могли добиться окончательной победы, хотя, будучи еще и политиком он оказался прекрасным стратегом. Тут на помощь пришли французы под командованием графа де Рошамбо, которые с превеликим удовольствием решили воспользоваться ситуацией и напакостить традиционным соперникам – гадить умела не только «англичанка».

Основные силы англичан к тому моменту были сосредоточены в Нью-Йорке, но все попытки союзных войск взять его окончились неудачей. Командовал английскими силами в Америке генерал Генри Клинтон. Это он рассылал путанные приказы войскам на юге, в результате чего их командир лорд Чарльз Корнуоллис так и не смог добиться какого-либо успеха. Наконец он получает приказ закрепиться в городке Йорктаун, поскольку там имелась глубоководная бухта и флот.

фото: Чальз Корнуоллис кисти/Д. С. Колпи (ок. 1795)/wikipedia.org

У американцев своего флота еще не было, потому использовался французский. Но на определенном этапе он, под командованием вице-адмирала Д,Эстена решил сбегать «на минуточку» в Вест-Индию. Что лишило поддержки с моря. Д,Эстена меняют на де Грасса и он возвращается к берегам континентальной Америки.

В это время Вашингтон и де Рашамбо планируют осадить Йоркстаун. После неудачи под Нью-Йорком они понимают, что если разбить Корнуолиса, то шансов у англичан не останется – им просто неоткуда будет взять войска, а вечно сидеть в осаде невозможно.

Но Корнуоллис получает все необходимое с моря. Приход флота де Грааса решает эту проблему. В начале сентября происходит столкновение двух флотов. Силы примерно равные, у французов чуть больше. Но французы вообще не ожидали увидеть английский флот, шедший из Нью-Йорка. Результат сражения определяют как «ничья». Однако случилось главное – английский адмирал Томас Грейвз решил вернуться в Нью-Йорк. В его оправдание можно сказать, что еще и до сражения многие линкоры требовали ремонта.

Американцы и французы немедленно пользуются этим обстоятельством и 28 сентября выступают из Уильямсберга к стенам Йоркстауна. Союзные войска насчитывали 16 тысяч человек. Опасались внезапных контратак Корнуоллиса, но он бездействовал – наверное сказывалась усталость. В результате его войска оказались в полной осаде – и с суши, и с моря.

Корнуоллис все подготовил к осаде – были вырыты редуты, прикрыты удобные места для высадки десанта, удавалось совершать диверсии и топить мелкие корабли французов. Но также пришлось отдать приказ начать забивать лошадей, поскольку припасы даже в начале осады оказались на исходе.

Столь же грамотно действовали и союзные войска, которые приступили к осаде по всем правилам военной науки того времени. Рыли траншеи и каждый день подводили их все ближе к позициям противника. 9 октября, сконцентрировав артиллерию, открыли огонь по осажденным, а к 11 октября до позиций англичан оставалось всего 250 метров.

Корнуоллиз предпринимает отчаянные контратаки, которые почти все оказывались довольно чувствительными. Но переломить ситуацию они не могут.

Остается одна возможность спастись – прорвать окружение. На другом берегу реки Йорк был городок Глостер. По плану Корнуоллиса ночью, сосредоточив все войска, нужно было перебраться через реку. Океанский флот французов помешать не мог, поскольку в нее зайти не в состоянии. Но тут, как считают набожные американцы, вмешалось провидение – именно в ту ночь пошел сильнейший ливень и случился ураганный ветер. К утру все стихло, но проводить операцию по прорыву было поздно.

Понимая, что подкрепления не будет лорд Чарльз Корнуоллис 19 октября 1781 года принимает решение сложить оружие.

Тем не менее у англичан еще оставалось достаточно сил в колониях для продолжения вооруженной борьбы. Однако они уже были измотаны, а тут свежие французские силы и американцы, которые получили после победы под Йоркстауном воодушевление. Единственный выход для Великобритании – послать дополнительные войска. Но война уже порядком надоела и парламент отказывается это делать, все больше склоняясь признать независимость Америки. Далее в дело вступают дипломаты и после долгих торгов в 1783 году подписывается Парижский договор. США официально стали самостоятельной державой.