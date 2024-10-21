Как Англия потеряла Америку

Битва, принесшая Америке независимость
Если 4 июля 1776 года стало днем объявления независимости Америки от Великобритании, то 19 октября 1781 года днем, когда она была обретена по факту. Англичане капитулировали у города Йорктаун и больше не могли продолжать военные действия. Вскоре они были вынуждены признать независимость США.
За пять лет войны обе стороны изрядно устали, но прежде всего англичане. Нет, они не потеряли боевого духа и ничуть не изменили высокого мнения о себе. Но до сих пор английской армии никогда не приходилось сталкиваться с равной и организованной силой, да еще на собственной территории, каковой считали Америку.
Как отмечают военные историки, английская армия была компактной и профессиональной, но ей приходилось сталкиваться с такими же компактными армиями европейских держав на континенте или с племенами, жившими еще в первобытном веке.
К тому же организованная блестяще в тактическом смысле английская армия имела фантастически некомпетентное командование в стратегическом плане. Что и показала Йорктаунская битва во всей красе, полностью разрушая миф о гениальности англичан. Выяснилось, что добиваться победы они могли только применяя правило «разделяй и властвуй», а когда не разделялось, то проигрывали.
Впрочем, эту стратегию они попытались применить и в Америке, где объединились 13 довольно отличных друг от друга колоний. Особенно отличались юг и север, что приведет тоже к войне, но только через 80 лет.
На плантаторско-помещечьем юге у монархии было довольно много сторонников, которыми решили воспользоваться. Английские войска двинулись в эту сторону, но надежды не оправдались – небольшая армия страшно страдала от действий партизан, а серьезной помощи от лоялистов она не получила, поскольку их активно вырезали патриоты.
Но и американские войска под командованием Джорджа Вашингтона тоже никак не могли добиться окончательной победы, хотя, будучи еще и политиком он оказался прекрасным стратегом. Тут на помощь пришли французы под командованием графа де Рошамбо, которые с превеликим удовольствием решили воспользоваться ситуацией и напакостить традиционным соперникам – гадить умела не только «англичанка».
Основные силы англичан к тому моменту были сосредоточены в Нью-Йорке, но все попытки союзных войск взять его окончились неудачей. Командовал английскими силами в Америке генерал Генри Клинтон. Это он рассылал путанные приказы войскам на юге, в результате чего их командир лорд Чарльз Корнуоллис так и не смог добиться какого-либо успеха. Наконец он получает приказ закрепиться в городке Йорктаун, поскольку там имелась глубоководная бухта и флот.
фото: Чальз Корнуоллис кисти/Д. С. Колпи (ок. 1795)/wikipedia.org
У американцев своего флота еще не было, потому использовался французский. Но на определенном этапе он, под командованием вице-адмирала Д,Эстена решил сбегать «на минуточку» в Вест-Индию. Что лишило поддержки с моря. Д,Эстена меняют на де Грасса и он возвращается к берегам континентальной Америки.
В это время Вашингтон и де Рашамбо планируют осадить Йоркстаун. После неудачи под Нью-Йорком они понимают, что если разбить Корнуолиса, то шансов у англичан не останется – им просто неоткуда будет взять войска, а вечно сидеть в осаде невозможно.
Но Корнуоллис получает все необходимое с моря. Приход флота де Грааса решает эту проблему. В начале сентября происходит столкновение двух флотов. Силы примерно равные, у французов чуть больше. Но французы вообще не ожидали увидеть английский флот, шедший из Нью-Йорка. Результат сражения определяют как «ничья». Однако случилось главное – английский адмирал Томас Грейвз решил вернуться в Нью-Йорк. В его оправдание можно сказать, что еще и до сражения многие линкоры требовали ремонта.
Американцы и французы немедленно пользуются этим обстоятельством и 28 сентября выступают из Уильямсберга к стенам Йоркстауна. Союзные войска насчитывали 16 тысяч человек. Опасались внезапных контратак Корнуоллиса, но он бездействовал – наверное сказывалась усталость. В результате его войска оказались в полной осаде – и с суши, и с моря.
Корнуоллис все подготовил к осаде – были вырыты редуты, прикрыты удобные места для высадки десанта, удавалось совершать диверсии и топить мелкие корабли французов. Но также пришлось отдать приказ начать забивать лошадей, поскольку припасы даже в начале осады оказались на исходе.
Столь же грамотно действовали и союзные войска, которые приступили к осаде по всем правилам военной науки того времени. Рыли траншеи и каждый день подводили их все ближе к позициям противника. 9 октября, сконцентрировав артиллерию, открыли огонь по осажденным, а к 11 октября до позиций англичан оставалось всего 250 метров.
Корнуоллиз предпринимает отчаянные контратаки, которые почти все оказывались довольно чувствительными. Но переломить ситуацию они не могут.
Остается одна возможность спастись – прорвать окружение. На другом берегу реки Йорк был городок Глостер. По плану Корнуоллиса ночью, сосредоточив все войска, нужно было перебраться через реку. Океанский флот французов помешать не мог, поскольку в нее зайти не в состоянии. Но тут, как считают набожные американцы, вмешалось провидение – именно в ту ночь пошел сильнейший ливень и случился ураганный ветер. К утру все стихло, но проводить операцию по прорыву было поздно.
Понимая, что подкрепления не будет лорд Чарльз Корнуоллис 19 октября 1781 года принимает решение сложить оружие.
Тем не менее у англичан еще оставалось достаточно сил в колониях для продолжения вооруженной борьбы. Однако они уже были измотаны, а тут свежие французские силы и американцы, которые получили после победы под Йоркстауном воодушевление. Единственный выход для Великобритании – послать дополнительные войска. Но война уже порядком надоела и парламент отказывается это делать, все больше склоняясь признать независимость Америки. Далее в дело вступают дипломаты и после долгих торгов в 1783 году подписывается Парижский договор. США официально стали самостоятельной державой.