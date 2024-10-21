Почему ежи — самые брутальные звери наших широт

Если составлять список самых суровых животных наших лесов, туда наверняка попадут медведи, волки и кабаны. Но вряд ли кто-то догадается упомянуть ежа. А зря, ведь это маленькое животное заслуживает по брутальности место в первой тройке. Не верите? Вот вам 8 фактов о милых ежиках, которые заставят вас изменить точку зрения.

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Еж — это серьезный хищник

Мы выросли на детских книжках и мультфильмах, в которых симпатичные добродушные ежики едят грибы и яблоки. Их они непременно носят на своих колючих спинах. Но на самом деле на свои иголки ежи насаживают только морды врагов. Считается, что ежи абсолютно всеядны. Но питаться эти зверьки все же предпочитают мелкими грызунами, лягушками, ящерицами и змеями. Не откажется еж отобедать и ядовитой змеей, тем более что у него есть иммунитет к ядам. Еж — настоящий маленький терминатор. Его не берут даже такие яды, как хлорид ртути, мышьяк, цианид калия, цианистый водород (синильная кислота).

Ежи выносливые и сильные животные, способные часами рыскать по округе, выискивая еду. Известно, что за одну ночь он может пробежать на своих коротеньких ножках до 3 км! Живущие в наших широтах ежи хорошо плавают и, несмотря на неуклюжий вид, способны преодолевать достаточно серьезные препятствия. Они неважно видят, но имеют прекрасный нюх и изумительный слух. В абсолютной темноте они чувствуют себя как дома.

Нехватку сил еж компенсирует коварством

Никто не будет спорить с тем, что еж хоть и сильный зверь, но очень легкий. Поэтому в поединке с крупным и опасным противником колючий хищник больше рассчитывает не на мощь мышц и остроту зубов, а на хитрость. Вступая в поединок со змеей, он не стремится вцепиться в ее горло мертвой хваткой первым, как это делают мангусты. Задача ежа — заставить рептилию атаковать.

Когда змея бросается на ежа, тот подставляет ей колючую спину. Рептилия раз за разом атакует, но всегда натыкается на непробиваемую защиту. А еж ждет, когда опасный противник выдохнется и будет весь исколот. Обессиленного гада он душит острыми зубами без особого труда. Неуклюжесть ежа — миф. Зверек способен на молниеносные броски и даже погони. Он может бежать за добычей со скоростью до 3 м/с.

У ежей мало врагов

Кажется, мир ежика наполнен опасными и сильными врагами, но это не так. В городе и в лесу у ежа два врага — псовые и барсуки. Собаки, волки и лисы берут ежей хитростью. Они бросают их в воду и ждут, пока бедолага раскроется. А барсуки полагаются на грубую силу — разворачивают колючий шар сильными когтистыми лапами.

Но ежи никогда не сдаются без боя. Они отчаянно отбиваются лапами, наносят удары иглами и кусаются. Укус ежа очень опасен, так как эти зверьки вместе с белками чаще всего болеют бешенством. Поэтому маленький и смешной ежик легко может отправить одним укусом на тот свет человека.

Сколько у ежей иголок?

Кажется, что у ежа огромное количество иголок, подсчитать которые нет никакой возможности. Но это не так — ученые точно знают, что у среднего по размерам взрослого зверька около 6000 колючек. Как и у дикобраза, у ежа иголки пустотелые. Еж, как и многие другие звери, линяет. Кроме этого, животные теряют часть игл в поединках с врагами. Таким образом, за год он лишается трети своих иголок, которые тут же отрастают.

Ежи обожают пиво, но болеют от молока

Ежи — большие любители слабоалкогольных напитков, особенно пива. Где они берут выпивку? Все просто. Огородники часто используют пиво в качестве приманки для слизней. Это настоящий пивной праздник для колючих выпивох. Они любят как пиво, так и слизней, которые становятся прекрасной закуской.

У всех, кто встречает в своем дворе ежей или приносит их домой, возникает естественное желание напоить зверька молоком. Ежи с удовольствием пьют, но получают вместо пользы одни лишь беды. Непривычный для этих животных продукт не переваривается их желудком и зверьки страдают от расстройства. Связанное с ним обезвоживание может даже стать причиной смерти ежика. Так что если хотите порадовать колючего друга — плесните ему не молока, а совсем немножко пивка.

Ежи впадают в спячку

Как и медведи, ежи впадают в зимнюю спячку. Обычно длится она 128 дней, но бывает и дольше — все зависит от температуры воздуха. Зимой еж находится в самом настоящем анабиозе. Если летом температура его тела составляет 34 градуса, то зимой — всего 2. Нормальное дыхание ежа — 40-50 вдохов в минуту, но зимой животному хватает всего 8-10.

Ежи в народной кухне и медицине

Считается что еж — несъедобный зверек. Те, кому пришлось в силу обстоятельств отведать его мясо, как один утверждают, что не ели ничего более мерзкого. Говорят, что мясо ежа жесткое и обладает неприятным резким запахом и специфическим вкусом. Но мы говорим о наших соотечественниках, ведь некоторые народы не брезгуют ежовым мясом.

Цыгане запекают ежей в глине, снимая ее потом вместе с колючками. Считается, что приготовленный таким образом еж — полезный для здоровья деликатес. На Руси запекали ежей в русских печах и лечили их мясом множество разных болезней. Во многих селах Сербии ежовая моча до сих пор используется для лечения алкоголизма.

Ежи на приусадебном участке: радоваться или огорчаться?

Если на вашем приусадебном участке поселилось семейство ежей, то можете считать, что вам повезло. Эти зверьки не могут нанести ущерба домашнему хозяйству — они не портят фрукты и овощи, не нападают на домашних птиц и не портят норами огороды. Зато ежи прекрасно защитят вашу усадьбу от змей, мышей и насекомых-вредителей. За ночь один зверек съедает до трети своего веса.

Если захотите поблагодарить колючего соседа, то насыпьте ему в мисочку немного собачьего корма, куриного мяса или оставшегося от рыбалки мотыля. Не забудьте налить и немного чистой воды. Оставьте угощение с вечера в саду или возле крыльца — зверьки непременного его найдут. А вот домой ежей лучше не приглашать — это нелюдимые, шумные и неопрятные ребята. Если хотите завести что-то небольшое и милое, то вам больше подойдет сахарный поссум.