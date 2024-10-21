V1: в Волгограде педагог стала получать угрозы после просьбы снять хиджаб

Жительница Великобритании Ланетт Уилтшир едва не погибла при встрече с шотландской высокогорной коровой. Животное напало на туристку во время ее поездки в парк Cobham Wood в графстве Кент вместе с пожилой матерью, сестрой и зятем.

По словам британки, парнокопытное вплотную приблизилось к ней, наклонило голову, а затем подняла женщину на рога. Рог коровы проткнул ее брюки и белье, а затем она подлетела в воздух. После этого Уилтшир смогла быстро встать и отойти в сторону, после чего животное потеряло к ней интерес.Женщина уверена, что корову спровоцировала красная губная помада. В результате нападения британка получила серьезные гематомы. По словам Уилтшир, если бы на ее месте оказалась ее пожилая мать – она не пережила бы удара.

Коров называют одними из наиболее опасных животных в Великобритании. Ежегодно об их нападениях сообщают три-четыре тысячи человек. С 2018 года более 30 нападений парнокопытных закончились смертельным исходом. Эксперты считают, что эти цифры будут расти, и призывают к дополнительным мерам по защите населения от агрессивного скота.

Ранее сообщалось, что сбежавшая с фермы корова два часа бегала от полицейских в США. Операция началась после того, как один из стражей порядка увидел скачущую на лошади за коровой женщину и решил помочь ей.