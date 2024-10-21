Зачем Сталин создал еврейскую автономию в СССР

С момента создания Советского Союза большевики большое внимание уделяли национальному вопросу. Они считали, что многонациональное государство может процветать только на условиях самоопределения народов на некоторой территории. Следовательно, своей республикой рано или поздно должны были обзавестись и евреи. Точку в этом вопросе поставил Иосиф Сталин, который создал в СССР еврейскую автономию.

Есть проблема – есть решение

Для решения «еврейской проблемы» в 1918 году была создана Еврейская секция (Евсекция) Наркомата по делам национальностей, которая занималась обустройством еврейского народа в государстве победившего пролетариата. А в 1924 году появился Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся (Комзет). По его инициативе планировалось передать 500 тысячам евреев для обработки 100 тысяч гектаров земли на Украине и в Крыму. Но осуществить задуманное не удалось по нескольким причинам. Многие евреи не захотели менять привычный образ жизни, а с землёй не спешили расставаться и чиновники на местах и местные жители.

Начались поиски новых территорий, которые могли бы освоить евреи. Профессор Борис Брук предложил проект комплексного освоения Приамурья. Резкой критики он не встретил и план создания еврейской автономии на Дальнем Востоке закрепили в постановлении ЦИК СССР от 28 марта 1928 года. Её центром должен был стать город Биробиджан в Хабаровском крае.

Земля надежды

В этот отдалённый регион евреев «заманили» подъёмными средствами. Уже в первые месяцы после начала кампании по переселению в Биробиджан приехало несколько тысяч еврейских семей.

Весомую поддержку оказала «Американская организация помощи еврейскому землеустройству». В фонд учреждения Еврейской АО её члены перечислили более 250 млн долларов, а будущие колонисты получили большое количество сельскохозяйственной техники и семян.

Решение о создании еврейской автономии на Дальнем Востоке позже признали наиболее верным. Благодаря этому Иосиф Сталин представил всему миру «успешное решение еврейского вопроса в СССР», добился освоения дальневосточной целины и не разжёг антисемитизм на Украине и в Крыму. Кроме того, доктрина национальной политики коммунистов из-за евреев не претерпела изменений.