Из-за чего человечество чуть не вымерло в 536 году

Учёные, изучающие период раннего Средневековья, пришли к выводу, что именно на него пришёлся худший год нашей эры – 536-й. Человечество могло прекратить своё существование. И всё из-за «чёрного тумана».

Темно и холодно

Историк Майкл Маккормик из Гарвардского университета в своих работах пишет – в 536 году значительную часть планеты покрыл загадочный туман. В результате 18 месяцев в Европе и Азии продолжались сумерки. Даже днём...

Это привело к тому, что летом температура упала до 1,5-2,5 градусов. Так, Ирландия пострадала из-за неурожая, а в северной части Китая от голода погибло 80% населения. «Добила» выживших начавшаяся в 541 году Юстинианова чума.

Но почему же солнце вдруг перестало ярко светить? Маккормик вместе с коллегами проанализировал слои льда из ледника Колле Нифетти в Швейцарии и пришёл к выводу, что в начале 536 года в атмосферу северного полушария попали тучи пепла из одного из вулканов Исландии.

Кроме того, на протяжении последующего века среднегодовые температуры в мире были существенно ниже нормы, так что этот временной отрезок получил название Позднеантичный малый ледниковый период.

Да несчастье помогло

Похолодание, голод, чума стали решающим фактором, который запустил масштабные миграционные процессы. Например, англосаксы в поисках «лучшей жизни» перебрались с побережья Северной Германии на Британские острова. А арабы на Аравийском полуострове из-за изменения климата начали более активно заниматься коневодством, что позже облегчило им военные набеги на соседей. Им удалось завоевать Месопотамию, Иран, Палестину, Сирию и Египет.

Правда, не следует рассматривать климатические перемены как главный «двигатель» всех социально-политических процессов того времени. Да, население Земли оказалось на грани выживания, но существовали ещё и другие проблемы, которые сказались на дальнейшем развитии человечества.