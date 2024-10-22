В Колумбии поймали главаря итальянской мафии благодаря бильярдному столу

Колумбийская полиция задержала одного из главарей итальянской мафии Густаво Ночеллу по прозвищу Эрмес - одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире. Об этом сообщил глава полиции южноамериканской страны Уильям Рене Саламанка.

По его словам, колумбийские правоохранители действовали вместе с итальянскими коллегами, полицейской службой Евросоюза и властями Великобритании. Им удалось установить, что Ночелла находится в Колумбии.

По данным журнала Semana, каждый три недели наркоторговец переезжал из одной квартиры. При этом он возил с собой бильярдный стол, благодаря которому и удалось выяснить точное местоположение Ночеллу.

"Бильярдный стол выдал нового "крестного отца" итальянской мафии", - цитирует ТАСС публикацию Саламанки в соцсети Х.

Итальянского наркоторговца задержали в Медельине. Отмечается, что Ночеллу является главным связующим звеном между кланами Ринальди-Формикола, Амато-Пагано и Де Микко, а также южноамериканской мафией.