Как Берия готовил диверсантов «с неизученными способностями»

В начале Великой Отечественной войны на базе отдельной мотострелковой бригады НКВД было создано спецподразделение, в которое входили спортсмены, артисты цирка, полиглоты, экстрасенсы, специалисты нетрадиционный медицины и даже театральные режиссеры.

Руководил отрядом лично нарком внутренних дел Лаврентий Берия, рассчитывающий использовать способности этих людей для борьбы с нацистами. Своих подопечных он называл «бойцы с неизученными способностями».

Формирование бригады

С начала 30-годов ХХ века в СССР активно планировались и разрабатывались операции по нарушению коммуникаций предполагаемого противника в глубоком тылу. Проводить рейды должны были небольшие маневренные группы из специалистов по снайперскому и взрывному делу.

27 июня 1941 года приказом наркома Берии создается Учебный центр подготовки разведывательно-диверсионных отрядов. Координировать работу структуры доверили легендарному комиссару госбезопасности Павлу Судоплатову.

В центр направляли не только военных специалистов, но и людей мирных профессий. Первых кандидатов – чемпионов по боксу, прыжкам в воду, биатлону, канатоходцев, акробатов, журналистов, инженеров, собрали на московском стадионе «Динамо».

Новобранцам выдали обмундирование и отправили на подготовку в город Мытищи. На стадионе Динамо и сегодня висит мемориальная доска, единственное напоминание о спецбригаде НКВД.

Нетрадиционное спасение

Диверсантов использовали в точечных операциях с условиями, которые лучше всего соответствовали их способностям. В первые месяцы войны бойцы хорошо проявили себя. После удачных операций были награждены боксёры Королёв и Щербаков, тяжёлоатлет Шатов, бегуны братья Знаменские, лыжники Рогожин и Кулакова.

После обращения к Берии от циркового режиссера Арнольда Барского и иллюзиониста Игоря Кио в подразделение зачислили гипнотизеров Леонида Шеймана и Павла Скальетти, которые принимали участие в планировании операций.

В отряде было около сотни немцев, болгар и румын. Позже добавилось до полутора тысяч других иностранцев, преимущественно американцев, испанцев, поляков, чехов, китайцев и даже вьетнамцев, которые практиковали нетрадиционные методы медицины.

Именно вьетнамским врачевателям в декабре 1943 года удалось спасти тяжелораненого в генерала Драгунского, на котором врачи поставили крест. К осени 1942 года в бригаде числилось 15 тысяч человек, и для предоставления спецов командующие фронтами обращались лично к Берии.

Из архивов известно, что только по просьбе Георгия Жукова в тыл к немцам было заброшено 60 отрядов, которыми пополняли местные партизанские соединения. Всего за войну было сформировано 200 диверсионных групп общей численностью более 7000 бойцов.

В 1943 году всех иллюзионистов и полиглотов бригады передали под прямое управление Павла Судоплатова. К концу войны в отряде остались только профессиональные спортсмены, способные переносить большие нагрузки. Например, группа капитана Артамонова за 19 дней прошла почти 400 километров по тылам немецкой группы Центр. При этом передвигались бойцы только ночью.

Вклад в победу

Известно, что помимо участия в диверсионной и разведывательной деятельности, бойцы использовались для особых операций. Иллюзионист Скальетти и театральный режиссёр Барский разработали приемы минирования, которые позволяли маскировать взрывчатку так, что отыскать ее практически невозможно.

Для демонстрации циркачи заминировали кабинет Берии, но нарком так и не нашел заряды. Были вызваны минеры, которые также не справились. Отыскать взрывчатку помогли только спецсредства, при этом один из зарядов был установлен прямо на письменном столе.

Барский разработал технику минирования дорог, которая исключала закапывание взрывчатки и экономила время на ее закладку. Методы сокрытия и маскировки предметов, придуманные цирковыми артистами, и сегодня используются в разведке.

Спортсмены-яхтсмены участвовали в обороне блокадного Ленинграда. Две яхты под командованием Ивана Сметанина патрулировали побережье, а отряд Ивана Матвеева, охранял Невскую губу. Благодаря спецотряду из бригады НКВД осенью 1943 года удалось помешать планам немцев взорвать плотину Днепрогэс. Бойцы нейтрализовали заложенные фугасы, но при выполнении операции все погибли.

Сразу после окончания войны бригаду расформировали, а все документы засекретили на 50 лет. Большинство деталей деятельности отряда до сих пор неизвестны. В 1957 году советское руководство на базе КГБ собирало новые подразделения. В наше время подобные спецбригады есть при каждой группе войск.