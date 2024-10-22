Хэллоуин: история, традиции, атрибуты праздника

Самый «страшный» праздник будут отмечать 31 октября.

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Если раньше Хэллоуин отмечали крайне редко, то сейчас прилавки магазинов буквально пестрят разнообразной пугающей атрибутикой. А 31 октября — канун этого события. Разбираемся в его истории и традициях.

История возникновения Хэллоуина

Своё начало Хэллоуин берёт от кельтского языческого праздника Самайн. В дохристианскую эпоху кельты, жившие на территории современных Великобритании и Северной Ирландии, делили год на две части: тёмную и светлую. Именно тёмная сторона ознаменовывала начало холодов и сбор урожая – это и есть праздник в ночь Самайна, который ежегодно отмечали древние ирландцы.

Самайн праздновали все жители Британских островов. Сам праздник – своего рода олицетворение смерти. Хотя изначально он, скорее всего, не имел ничего общего с мистикой и просто означал начало сбора урожая перед наступлением холодов. Но люди верили, что в этот день между миром живых и миром духов открывалась невидимая дверь. И через неё могла проникнуть всякая нечисть. Поэтому все надевали на себя звериные шкуры на Хэллоуин, чтобы духи не увидели в них ничего человеческого и не навредили.

Уже с 601 года Самайн был переименован в праздник под названием Лемурия. Это было сделано с целью борьбы с язычеством. В день Лемурии существовала традиция: люди были обязаны задобрить души умерших различными яствами и гуляниями. Праздник отмечался ежегодно 13 мая.

Через восемь лет название праздника вновь поменялось. На этот раз с лёгкой подачи римской церкви Лемурия превратилась в День всех святых. Как не сложно догадаться, накануне чтили память всех святых христиан: считалось, что добрые слова близких обязательно услышат мёртвые. С этого момента кельтские традиции передавались из поколения в поколение и смешивались с христианскими, тем самым давая начало первому понятию Хэллоуина.

Постепенно из Ирландии начали уезжать жители, а вместе с ними исчезали старинные традиции. Разлетевшись по всему свету, Хэллоуин стал ассоциироваться с исконным американским праздником, хоть им никогда и не являлся.

Важные атрибуты Хэллоуина

Конечно же, самое главное украшение праздника – это тыква. Обычно из неё делают фонарь, или, как его называют, светильник Джека. Считается, что такой атрибут, оставленный накануне Дня всех святых у дверей дома, необходим, чтобы отпугнуть злых духов. Такая традиция тоже уходит корнями к кельтской культуре: ирландцы во время сбора урожая вырезали на овощах подобие гримасы.

Название светильника из тыквы вовсе не случайно. Существует ирландское предание, переходящее из века в век. Повествует оно о таинственном Джеке, который обхитрил дьявола и после смерти не смог найти место в раю. Его душа, скитающаяся меж двух миров, стала олицетворением нетлеющего огонька внутри тыквы.

Теперь вместо звериных шкур на Хэллоуин принято надевать костюмы. Любители маскарадов могут дать волю своей фантазии: различные костюмы героев из популярных ужастиков являются украшением Хэллоуина. Костюмированные празднества впервые упоминаются историками в 1895 году. Именно тогда шотландские дети впервые появились на улицах в необычных масках и ходили по соседским домам, выпрашивая сладости.

Традиции Хэллоуина

Главная традиция праздника – это выпрашивание детьми сладостей. Известна она давно и зародилась ещё в средневековье. В те времена люди пекли кексы с изюмом, которые называли «духовными пирожными». Их было принято раздавать всем желающим в обмен на молитвы об умерших.

В США традиция устоялась к середине 1930-х годов. Именно тогда дети стали просить сладости с шуточной фразой «сладость или гадость». Сейчас традиция отмечать Хэллоуин в маскарадных костюмах вышла далеко за пределы США и Ирландии.

Другая традиция встречается редко и в основном в Шотландии. Местные девушки в шотландских деревнях склонны к мистике и гаданиям. К примеру, многие гадания связаны с яблоками. Самое популярное из них: нужно срезать кожуру с яблока так, чтобы она была максимально длинной. Затем незамужние кидают за спину кожуру яблока и смотрят, какую букву она напоминает. По ней судят, какая будет первая буква имени будущего супруга.

Самые бесстрашные предавались мистике окончательно: ссылаясь на поверье о Кровавой Мэри, девушки, вооружившись лишь свечой, должны были подняться по лестнице спиной вперёд к зеркалу. Дойдя до него, необходимо было провести свечой прямо перед своим отражением. Образ, который девушка увидит, и считается образом будущего мужа.

Правда, есть и другая трактовка: нередко в отражении могут показаться очертания, напоминающие череп. В таком случае девушке не суждено будет выйти замуж.

Традиционные блюда на Хэллоуин

Так как главный атрибут праздничного стола – яблоки, то практически все блюда имеют в составе этот фрукт. Выбор яблок неслучаен – именно в дни, предшествующему празднику, происходит сбор урожая.

Практически весь стол традиционно состоит из сладостей: яблочной карамели, яблочных ирисок, а также конфет в виде кукурузы.

Родоначальник Хэллоуина – Ирландия – славится особым яством. К Хэллоуину ирландцы готовят бармбрэк – хлеб, куда прячут горох, щепку, материю, монетку и кольцо. Согласно тому, что вам выпадет, трактуют будущую судьбу. Если выпало кольцо – то счастливчика ожидает скорая свадьба, если горох – то о женитьбе не может быть и речи, монета символизирует достаток, небольшой кусок ткани, напротив, бедность, а щепка – разлад в семье и мелкие неурядицы.

Как отмечают Хэллоуин в мире

Мексика

В Мексике традиционно отмечают День мёртвых, своего рода Хэллоуин. В этот день принято проводить массовые гуляния и вспоминать умерших близких. Считается, что мёртвые могут навестить свой дом, поэтому тропинки, ведущие к домам жителей, украшают яркими лентами и свечами. Сами кладбища тоже не забывают украшать в честь праздника фруктами, свечами и цветами.

Мексиканцы устанавливают алтари, куда складывают сахарные черепа – это дань памяти ушедшим. Корни такого обычая отходят к языческим обрядам майя и ольмеков, когда они сохраняли настоящие черепа умерших, что ознаменовало возвращение к жизни.

Франция

Французы трепетно относятся к обычаям. В Хэллоуин буквально оживают заброшенные замки, старинные усадьбы. Люди украшают окна своих домов фонарями Джека, а на улицах красуются всевозможные монстры и чудовища.

Карнавал – отдельная тема для жителей Франции. Принято надевать костюмы на Хэллоуин и проводить массовые гуляния с салютом и фейерверками. На праздничном столе традиционно представлены гречневые галеты с начинками.

Боливия

Боливия своеобразно подходит к празднованию Хэллоуина. 9 ноября ежегодно главное кладбище в Ла-Пасе становится сосредоточением внимания жителей: там устраивают традиционный парад черепов. Праздник называется Fiesta de las Ñatitas, и построен он вокруг черепов, которые всячески украшают и которым преподносят небольшие подарки.

Конечно, неподготовленного зрителя такой праздник может изрядно напугать, но сами жители страны не видят в этом ничего дурного и продолжают следовать обычаям. А те, в свою очередь, имеют древние корни: когда-то жители Боливии каждые три года выкапывали останки своих родных и проводили с ними один день. Сейчас такой традиции следует лишь небольшая часть населения, которая твёрдо верит, что у человека несколько душ, одна из которых навсегда остаётся в скелете.

Англия

Следуя традициям Хэллоуина, англичане отдают предпочтение разнообразным костюмированным шоу. Помимо прочего, они украшают улицы и дома фонарями из тыкв и репы.

Большую популярность приобрели походы в старинные замки. Особенно жители страны обожают скитаться по отелю в Оксфордшире, где, по легенде, живёт призрак маленького мальчика.

Германия

Немцы пунктуальны и готовятся к празднику уже с сентября. Как и другие жители планеты, они шумно и весело отмечают Хэллоуин. Большой туристический поток наблюдается в Дармштадте, где расположен замок Франкенштейна. По преданию, в замке можно встретить призрак хозяина, именно за ним охотятся тысячи приезжих.

Австрия

В этой стране Хэллоуин начинают отмечать с 30 октября и делают это всю следующую неделю. Называется праздник Неделя всех душ. В эти дни принято оставлять разнообразные угощения на столах, что служит данью памяти всем умершим. Кроме этого, улицы украшают тыквами, свечами. А христиане посещают местные кладбища.

США

Хэллоуин получил огромную популярность именно благодаря США. Там к празднику готовятся особенно тщательно и скрупулёзно.

Жители начинают планировать празднества задолго до октября. Особенно это касается тематических украшений домов: фантазия американцев настолько богата, что можно встретить настоящие шедевры. Всевозможные ростовые куклы, звуковые инсталляции и прочие атрибуты Хэллоуина могут напугать даже заядлого мистика.

На Хэллоуин принято надевать костюмы различных персонажей из фильмов ужасов, облачаться в монстров и чудовищ. Дети традиционно ходят от дома к дому и выпрашивают сладости у соседей.

Китай

В Китае аналог Хэллоуина выпадает на август и называется День голодных духов. Китайцы верят, что души умерших можно задобрить едой и сувенирами, которые они приносят на могилы своих близких. Кроме этого, жители уверены, что если сжечь фигурки домов, украшений и любых других атрибутов богатой жизни, то они обязательно материализуются в ином мире.

Япония

Как и китайцы, японцы отмечают подобие Хэллоуина в августе. Называется праздник Обон и заключается в следующем: улицы и тропинки к жилью украшают свечами и фонарями, чтобы души умерших могли найти путь к дому своих близких. Также японцы зажигают бумажные фонари и пускают их по воде.

Гватемала

Гватемальцы чтят традиции и обычаи предков. Некоторые обряды носят языческий характер и отходят корнями к племени майя. Например, на кладбище принято запускать воздушных змеев, украшенных древними символами индейцев. Согласно легенде, чем выше дотянется змей, тем ближе душа умершего к загробному миру.

Как отмечают Хэллоуин в России

В последнее время жители нашей страны любят украшать свои квартиры атрибутами праздника. К ним относятся: тыквы, сувениры в виде монстров и героев ужастиков. В городах проходят тематические вечеринки и гуляния, но не так широко, как в других странах.

Кстати, в России есть некий аналог Дня всех святых, он называется День Святой Троицы, или Пятидесятница. Определённого дня у праздника нет, он отмечается на 50-й день после Пасхи.

Накануне Дня Святой Троицы празднуют родительскую субботу – день, когда чтят память умерших, поют церковные песни, проводят литургию и вечерню. Именно вечерня является символом сошествия Святого Духа.