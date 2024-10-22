Как древние вирусы «прописались» в геноме человека

Новое исследование ученых из Королевского колледжа Лондона выявило связь между древней вирусной ДНК, встроенной в человеческий геном, и генетическим риском двух заболеваний, поражающих центральную нервную систему: рассеянным склерозом и боковым амиотрофическим склерозом.

© Naukatv.ru

Эндогенные ретровирусы человека — остатки древних ретровирусных инфекций, которые теперь являются постоянными элементами нашей ДНК. Вирусные элементы в нашей ДНК могут влиять на разные процессы и играть большую роль — как полезную для человека, так и не очень. Нейродегенеративные заболевания убивают нервные клетки, приводя к неподвижности и когнитивным проблемам. Исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior, and Immunity, представляет собой важный шаг вперед в понимании сложной генетической архитектуры нейродегенеративных заболеваний.

«Специфические вирусные последовательности в нашем геноме не являются просто статическими ископаемыми, они должны активно влиять на функции мозга такими способами, которые мы только начинаем понимать», — говорит доктор Родриго Р. Р. Дуарте, один из ведущих авторов, научный сотрудник Института психиатрии, психологии.

Исследователи проанализировали сотни образцов мозга, чтобы определить взаимосвязь между активностью встроенных вирусных последовательностей и риском четырех нейродегенеративных заболеваний.

Они выявили устойчивые вирусные сигнатуры на хромосоме 12q14 (MER61_12q14.2), связанную с боковым амиотрофическим склерозом, и на хромосоме 1p36 (ERVLE_1p36.32a), связанную с рассеянным склерозом. Эти вирусные последовательности, по-видимому, участвуют в гомофильной клеточной адгезии — процессе, необходимом для коммуникации между клетками мозга. Устойчивых сигнатур для болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона выявлено не было, хотя авторы подчеркивают, что более масштабные исследования могут обнаружить новые связи в будущем.

Сегодня нейродегенеративными заболеваниями страдают более 50 миллионов человек по всему миру, а к 2050 году число, по прогнозам, почти утроится. Открытие предлагает перспективное направление для будущих исследований и разработки лечения.