Почему люди предпочитают жить без секса

Регулярно проводимые опросы и исследования показывают: люди охладевают к сексу. Продажи контрацептивов и игрушек падают, тема уходит из информационного поля. Кажется, от бесконечных разговоров «про это» все устали, а на построение отношений нет ни сил, ни времени. Практически у всех самые крепкие романы — с работой. Впрочем, без интима живут как одинокие люди, так и семейные пары. И для кого-то это проблема, а для кого-то — нормальный образ жизни. «Мослента» поговорила с жителями столицы, живущими без секса, и семейным психологом Светланой Ладейщиковой, чтобы понять, стоит ли переживать из-за отсутствия интимной близости и что с этим делать.

Мальчики по вызову — это очень дорого

Казалось бы, жизнь Елены сложилась удачно — любимый муж, двое сыновей, младшему из которых пару недель назад исполнилось три года, любимая работа в IT-сфере с перспективами роста и год назад наконец-то купленная квартира в столице. Пусть в ипотеку, но своя.

«Нашу жизнь в этом плане и до рождения младшего ребенка нельзя было назвать бурной, — говорит Елена. — Даже удивительно, что у нас двое сыновей. Помните, выражение было такое: “Так они и жили: спали врозь, а дети были”? Вот это — про нас. Но как с этим жить дальше, мне непонятно».

Поначалу Елена искала причины ситуации в себе — придирчиво рассматривала отражение в зеркале, выискивая критичные для сексуальности последствия беременности и родов, старалась следить за собой, даже когда дети были еще совсем маленькими, держала себя в руках и избегала любых ссор дома. Криминала зеркало не показывало — и в свои 20, и в нынешние 32 Елена как была, так и осталась девушкой в теле, ухоженной и очень обаятельной. Разве что немного устала за все это время.

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«Всем, наверное, кажется, что если муж не спит со своей женой, то он на нее вообще никакого внимания не обращает, — говорит Елена. — Я тоже так думала. Оказалось, это не совсем так. Дома у меня довольно часто появляются цветы, мне дарят подарки, говорят, какая я красивая, замечательная и любимая. Но потом целуют меня на ночь в щечку, отворачиваются и начинают храпеть в стенку».

Елена допускала мысль, что муж ей изменяет, но эти подозрения быстро развеялись. Для другой женщины нужно довольно много свободного времени, а тут его практически нет.

«Я могу часы сверять по тому, как он встает утром, пьет кофе, едет в свой офис, потом звонит мне оттуда ровно в семь, чтобы сообщить, что едет домой, и уточнить, не нужно ли что-то прихватить по дороге, — говорит женщина. — В выходные у нас либо семейный отдых, либо встречи с друзьями, которых я знаю поименно уже много лет. Летом — выезды в лес с палатками, куда обязательно берут меня с детьми. В общем, со стороны мы идеальная семья».

Елена пробовала решить проблему разными путями. В ход шли и романтические свидания, и неожиданные приятные сюрпризы, и красивое белье, и какие-то совместные поездки без детей — эффект был так себе. В итоге женщина решилась на прямой разговор с мужем.

«Я объяснила, что жить таким образом — это не мое, предложила пройти обследование и обратиться к семейному психологу или сексологу, — продолжает Елена. — Мне казалось, что мы взрослые люди и можем обсудить все спокойно. Но получился чудовищный скандал. Он наговорил мне очень много неприятных вещей. Главное, что удалось понять, — к специалистам мы не пойдем, брак открывать не будем. Точка».

Заводить любовника Елена не хочет — для нее это слом всей картины мира.

К тому же времени на еще одного мужчину у нее фактически не остается. Дети, дом, работа — свободные минуты по пальцам рук пересчитать. Правда, однажды она попыталась сделать небольшой шажок в сторону.

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«Я решилась посмотреть сайты и каналы, где мужчины предлагают интим-услуги, — признается женщина. — Есть хорошие варианты, но это очень дорого. Приятный молодой человек, способный не только переспать с тобой, но и поддержать беседу, может стоить сегодня около 80-90 тысяч рублей за ночь. И это не предел. А от анкет с ценами до 15-20 тысяч ощущение, что мальчики решили просто совместить приятное с полезным, говоря мягко. В общем, затея не удалась».

Елена уже несколько лет думает о разводе, но, как обычно бывает в таких случаях, возникает слишком много вопросов — раздел имущества, совместна опека над детьми... Пока она не знает, как их решать. И ситуация не меняется.

Вариант — открывать брак

Семейный психолог Светлана Ладейщикова утверждает: когда у партнеров в паре разная сексуальная конституция, это действительно создает проблему.

«Никакой нормы тут нет, — говорит специалист. — Люди разные. У кого-то либидо, если говорить о нем в узком смысле, как о стремлении к сексу, сильнее, у кого-то наоборот. Если у партнеров половая конституция примерно одна и та же, в их интимной жизни все будет гармонично. Проблемы начинаются, когда в этом вопросе есть резкий разрыв. Если одному партнеру практически не нужна интимная близость, особенно после рождения детей, а второй буквально заряжен на секс, могут возникать конфликты. И люди решают их очень по-разному».

При этом, по словам специалиста, на месте партнера с высокой потребностью в сексуальных отношениях может быть как мужчина, так и женщина. В этом вопросе все гендеры равны. А вот решение проблемы может быть довольно радикальным.

«Конечно, может получиться так, что уход сексуальной практики — сигнал о прекращении в том числе и эмоциональной близости между партнерами, но это совершенно не обязательно, — говорит психолог. — В случаях, когда душевная близость остается, но отсутствие секса мучает одного из супругов, люди иногда приходят к решению открыть брак. И, если это обоюдный и осознанный шаг, он не ломает семью».

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При этом основное в решении вопроса — говорить друг с другом, совместно вырабатывать стратегию и принимать решение. Правда, диалог в этом случае зачастую дается парам непросто.

«Есть три табуированные в нашем обществе темы — деньги, смерть и секс, — продолжает Ладейщикова. — Так что людям говорить об этом очень сложно. Если они сами не могут выстроить этот диалог, то нужна помощь психолога или сексолога».

По словам психолога, искать любовников или любовниц на стороне за спиной у партнера, открывать отношения в одностороннем порядке — это не выход.

Такое решение приведет только к одному — к тяжелому кризису отношений, результатом которого может стать развал семьи.

Между хорошим фильмом и хорошим сексом мы выбираем кино

Для Евгения и Ирины секс — тема действительно переоцененная. Они живут вместе уже восемь лет. Ему — 36, ей — 39. Евгений работает инженером в небольшой строительной фирме, Ирина — специалистом отдела контроля качества на одном из подмосковных заводов. Для обоих этот брак — уже не первый.

«Нас очень многое связывает, — говорит Евгений. — Мы познакомились на волне общего увлечения английским языком и вообще английской, а также американской культурой. Нам нравится одна и та же музыка, мы любим одни и те же фильмы, предпочтения в каком-то досуге тоже одни и те же. Потом выяснилось, что и бытовые привычки у нас одинаковые. Нам очень хорошо вместе, очень комфортно. А секс… Это вообще не главное».

Первые полтора-два года отношений у пары были довольно романтичными. Конечно, в это время было место и интимной близости. Впрочем, пока до супругов не дошло, что вечером между хорошим фильмом и хорошим сексом они единогласно выбирают кино.

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«Все произошло само по себе, — говорит Ирина. — Мы даже не придавали этому особого значения. Можно сказать, не замечали этого. Просто мы еще постоянно заняты. Уходим рано на работу, а потом у нас почти каждый день какая-то культурная программа. В конце концов, мы любим ходить в гости к родителям и друзьям. Обычно мы приходим поздно. Хватает сил только поужинать, что-то посмотреть и лечь спать».

Вопрос о семейном сексе, вернее о его отсутствии, пару не волновал, пока тревогу не забили родители.

У Евгения и Ирины не было детей, а возраст подходил к отметке, которую старшее поколение считает критической.

«Дальше началось вот это, классическое: “А когда дети? Часики тикают! Как ж мы без внуков?” — рассказывает Евгений. — Мы очень любим родителей. У меня отличные отношения с Ириными мамой и папой, у нее — с моими. Но этими вопросами они нас достали крепко. В какой-то момент у меня лопнуло терпение».

После очередного разговора с матерью Евгений пришел к Ирине с идеей: нужно обязательно завести ребенка, чтобы родители уже успокоились. Она даже согласилась. Но, к сожалению, несколько попыток оказались неудачными. После очередного выкидыша и всестороннего обследования врачи констатировали: у этой пары детей не будет. Если каким-то чудом Ирине и удастся родить, ее здоровью будет нанесен серьезный удар, а ребенок может появиться на свет с патологиями.

«На этом разговор о детях прекратился, — говорит Ирина. — Мы продолжили жить, как и жили, а секс снова постепенно ушел из нашей практики. Нам и без него хорошо. Ни один из нас на нем не повернут».

Евгений с супругой согласен. А что касается детей, супруги уже несколько раз обсуждали вопрос усыновления. Правда, пока к конкретному решению не пришли.

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Люди, которым стыдно

По словам Светланы Ладейщиковой, тема секса в семейных парах очень переоценена и перегрета.

«Люди, которые не испытывают очень сильного влечения или вообще не хотят интимной близости, буквально стигматизированы, — говорит психолог. — Я работаю с семьями, в которых уже несколько лет нет секса, но при этом есть душевная близость, крепкие отношения. Но признаться в этом — стыдно для них».

По словам специалиста, на такие пары давит окружение, заявляя, что семья без интима невозможна и неполноценна. Если у супругов пропало влечение друг к другу, с точки зрения их близких, это фактически финал отношений.

«Есть ощущение, что тема секса перегрета обществом потребления: вокруг слишком много товаров и услуг, так или иначе касающихся этого вопроса, — говорит психолог. — Но роль секса в семье не настолько большая, как роль эмоциональной и душевной близости, поддержки и дружбы в паре. Это гораздо важнее».

Пары, живущие без секса в долгосрочных отношениях, часто признаются, что расставаться не хотят и вообще об этом не думают, особенно если у них есть дети.

Но даже если нет, людей, проживших в браке долгие годы, связывает нечто намного более важное, чем влечение.

«К тому же есть такая вещь, как сублимация, — продолжает психолог. — И нам, жителям больших городов, очень просто спутать потребности в сексе с чем-то еще. Иногда пара, живущая без интимной близости, более гармонична, чем люди, постоянно к ней стремящиеся. Когда говоришь с ними, бывает, понимаешь: они не столько хотят устроить бурную ночь, сколько завоевать мир, но второе пока не получается, поэтому они сублимируют, подменяют одну потребность другой».

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Девушка, которая не хочет себя разрушать

Марии 29 лет, она преподаватель французского языка. Раньше работала в одной из международных компаний переводчицей, но, когда европейский бизнес начал массово покидать Россию, попала под сокращение и начала давать частные уроки.

«Конечно, французский язык не так популярен, как английский, но на нем говорят во многих странах мира, — рассуждает Мария. — Я не бедствую. Уроки сейчас приносят мне основной доход, но помимо этого есть еще какие-то переводы, написание текстов в качестве копирайтера и вышивка. Я вышиваю с самого детства. Теперь продаю свои работы через площадки в интернете, принимаю индивидуальные заказы».

Мария не замужем, а последние серьезные отношения в ее жизни завершились два с половиной года назад. О том, как она рассталась со своим возлюбленным, девушка говорить не любит. Отвечает коротко: обманул.

«Вот с того времени я одна, а значит, что и секса в моей жизни тоже нет уже два с половиной года, — признается девушка. — Я до сих пор не готова к новым отношениям, а случайные связи или варианты, которые сейчас называются “дружбой с привилегиями”, — не моя история».

Несколько раз за последний год девушка предпринимала попытки познакомиться с кем-то через приложения для знакомств, но не повезло.

Все, с кем удавалось поговорить Марии, к серьезным отношениям и такому же отношению к девушке оказались не готовы.

«Мои подруги говорят, что я очень старомодна и рискую остаться одна на всю оставшуюся жизнь, но я просто иначе не могу, — объясняет девушка. — Для меня секс — результат эмоциональной близости, а не наоборот. Увы, молодые люди, с которыми я знакомилась в сети и потом ходила на свидания, придерживались другого мнения, даже если говорили о серьезных намерениях. В общем, ничего не получалось».

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Приложения девушка забросила — на них уходило слишком много времени, а итогом было слишком большое разочарование. Мария вплотную занялась работой, пошла получать второе высшее образование по экономическому направлению. Нужно было заботиться о престарелой маме. В общем, стало не до романтики.

«Я не сижу безвылазно дома, а остальные дела не отбирают у меня все мое время, — уверяет девушка. — Мы с друзьями, например, регулярно играем в квизы, ходим на какие-то концерты, выставки и тусовки. У меня очень наполненная жизнь. Но, увы, не тем, чем мне бы, конечно, хотелось».

Мария не считает себя асексуалом и честно признается: одиночество ее ранит. Но она уверена: секс без обязательств ранил бы еще сильнее.

«Я просто пока что не встретила своего человека, — говорит девушка. — Это грустно, потому что мне почти 30, а я очень хочу семью и детей. Но пока так. Что с этим поделать? Я надеюсь, что рано или поздно он найдется. В конце концов, я не сижу у окошка и не жду, что он залетит ко мне в форточку. Вокруг меня много людей. И это разные люди. У меня очень широкий круг общения. Так что шансы есть».

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А потом приходит реальность…

По словам психолога, секс — это то, что рано или поздно уходит от нас, если мы не ощущаем близости с партнером. И вот тут уже не так важно, какая у кого половая конституция. Когда мы встречаем нового человека, влюбляемся в него, он привлекает нас в том числе и сексуально, но это, как говорит Светлана Ладейщикова, во многом — эффект новизны и наша фантазия о человеке. Потом приходит реальность.

«Если говорить о том, что секс в начале отношений тоже может быть топливом для эмоциональной близости, а потом, наоборот, ее результатом, истина все равно останется где-то рядом, и вы будете к ней довольно близки, — продолжает психолог. — Но процесс настоящего узнавания друг друга происходит не перед, а во время отношений. Конечно, если изначально двух людей связывал только секс, то потом, когда эффект новизны исчезнет, ничего и не останется. Но, как правило, если мы хотим с человеком прочной связи, нас в нем привлекает далеко не только это. И вот на подобных вещах можно строить уже что-то серьезное».

При этом близость — это то, во что постоянно нужно вкладываться обоим партнерам. Ее нельзя оставлять без внимания.

Если не поддерживать интерес друг к другу постоянно, рано или поздно можно обнаружить, что есть в вашей жизни секс или его нет, вы — два соседа в одной квартире, а не самые близкие друг для друга люди. И вот это может стать по-настоящему серьезной проблемой.