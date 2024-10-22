Правила «семейной стаи»: как собака выбирает себе хозяина

Собаки — очень необычные животные, выстраивающие отношения с людьми по особым, не всегда логичным правилам. Часто бывает, что член семьи, подобравший пса на улице, накормивший его и обогревший, остается для него второстепенной персоной. При этом хозяином животное считает совсем неожиданного человека. Ученые смогли разобраться в дебрях собачьей психологии и нашли кое-какие закономерности.

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Еда

В жизни собаки пища играет очень значимую роль и это касается не только насыщения. Эволюция заложила в сознание стайного животного, что больше всех ест тот, кто затрачивает больше сил для общего блага. А если этот член стаи еще и приступает к трапезе первый, то ясно, что это — альфа-самец.

Для собак не играет роли, кто готовит пищу и кто ее подает. Она следит за тем, кто ест первый и кто получает самые большие куски. С большой долей вероятности, именно такой человек и будет избран хозяином. Не зря же вся семья переживает за то, чтобы он насытился.

Дружба и уважение

Какой бы независимой ни казалась собака, она нуждается в дружеском отношении и уважении. Бывает так, что один из членов семьи постоянно кормит питомца и играет с ним, но вожака пес в нем не видит. Как к хозяину он относится к другому человеку, меньше других принимающего участие в его жизни. Почему так? Все просто, с точки зрения собаки.

Собака будет больше всего уважать не того, кто ее кормит и выводит на прогулку. Ее кумиром станет тот, кто станет на ее защиту, возможно, совсем в незначительной ситуации. Например, жена начнет будить крепко спящую собаку, чтобы прогуляться, а супруг скажет «Дай ему поспать». Мелочь? Но пес может сделать из этой сценки серьезные выводы. Он увидит в человеке друга и защитника своих интересов.

Поведение «в стае»

Любая социальная группа, в том числе стая, должна быть здоровой и сильной. Ответственность за это лежит в основном на лидере. Собака наблюдает, как члены семьи относятся друг к другу, кто из них больше всего заботится о том, чтобы все были сыты, здоровы и веселы, кто организатор игр и мероприятий.

Кроме этого, собака наблюдает, чей покой ценится в сообществе выше всего. Тот, кого не хотят беспокоить напрасно и кому дают спать вдоволь, воспринимается животным как лидер. В охране покоя этого человека питомец будет принимать деятельное участие. Обычно собака укладывается на пол рядом с кроватью или диваном и защищает сон вожака.

Любимое место

У каждого члена семьи в доме наверняка есть свое любимое место. При этом некоторые люди очень ревностно к этому относятся и их любимый угол дивана или компьютерное кресло стараются не занимать. Это серьезный сигнал для собаки, которая уверена, что неприкосновенным может быть только место вожака.

Ум и сила

В течение первых нескольких прогулок с разными членами семьи, собака определяет, кто сильный и волевой лидер. Человек, который дает животному самостоятельно выбирать маршрут, отпускает поводок и пялится всю прогулку в смартфон, вряд ли станет хозяином.

Собака ожидает, что вожак укажет путь, навяжет его, организует охоту или игру. Тем более, лидер никогда не разрешит дергать поводок и тянуть его куда вздумается. Если так происходит, то собака начинает ставить себя выше человека и хозяином ему уже не быть.

Мотивация

Благополучие собаки полностью зависит от семьи, в которой она живет. Чтобы животное начало чувствовать человека хозяином, тот должен вести себя как лидер в вопросах распределения благ, то есть еды. Не стоит бесконтрольно подкармливать пса вкусняшками — у него должна быть четкая мотивация. Вознаграждение выдается только лидером и только за определенные заслуги.

Взаимопонимание

Собаки хорошо понимают людей, даже иногда без слов. Поэтому нет ничего странного в том, что эти животные требуют этого от людей. Человек, который понимает сигналы, посланные животным, и будет на них правильно реагировать, наверняка будет восприниматься как хозяин. Разумеется, пес будет стараться отвечать тем же, в многократном размере!