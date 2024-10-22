В Индонезии рыба-меч пронзила женщине сердце

Серфер Джулия Манфрини из Италии тренировалась у индонезийского острова Пулау Масокут, когда внезапно на нее выпрыгнула рыба-меч и вонзилась ей прямо в сердце своим острым носом. О шокирующем происшествии написали СМИ по всему миру. Однако о смертельной опасности остроносых рыб, вылетающих из воды на большой скорости, уже давно известно.

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Рыба-меч ранила серфера в сердце

19 октября Манфрини ловила утренние волны у острова Пулау Масокут, Суматра. Вдруг что-то вонзилось женщине в грудь. Она успела позвать на помощь друзей — Массимо Ферро и Александра Риба, занимавшихся серфингом неподалеку, — и упала с доски.

Подоспевшие мужчины вытащили Манфрини на берег, оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Женщину доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Согласно заключению медиков, в сердце женщине, вероятнее всего, вонзилась рыба-меч.

5 сантиметров — настолько вглубь проникла игла рыбы-меч.

Издание Stab Magazine также обратило внимание на одну деталь в медицинском заключении Манфрини. В нем было сказано, что, когда пострадавшая поступила в больницу, из носа у нее шла пена. Это признак нехватки кислорода. Скорее всего, женщины не стало по причине того, что она захлебнулась под водой.

«Мы считаем, что она умерла, делая то, что любила, в месте, которое любила официальное заявление», — AWAVE Travel.

Останки женщины перевезут в индонезийский город Паданг, а оттуда вернут в Италию. Этот вопрос решают местные власти.

Манфрини была тренером по серфингу и создала собственное туристическое агентство

Джулия Манфрини родилась в итальянской коммуне Венария-Реале в 1988 году. Женщина получила юридическое образование, но решила посвятить свою жизнь спорту и путешествиям. Она посетила более 40 стран и какое-то время жила в Португалии, Испании и на Бали.

Женщина профессионально каталась на лыжах и сноуборде и даже участвовала в зимней универсиаде. К серфингу она пришла позже, но так полюбила этот спорт, что стала тренером по нему, а также прошла специальные курсы выживания для серферов.

В 2020 году Манфрини стала основательницей туристического агентства AWAVE Travel. Оно специализируется на организации спортивного отдыха.

В интервью The Salt Sirens серфер призналась, что до сих пор боится больших волн, но при виде них старается сохранять спокойствие.

«Мы не можем изменить ситуацию, но мы можем выбирать, как себя в ней вести — как в серфинге, так и в жизни», — Джулия Манфрини.

Своим любимым местом для серфинга 36-летняя Манфрини назвала индонезийскую провинцию Северная Суматра.

«Я люблю сидеть в очереди с несколькими друзьями, слушать только звуки джунглей и ждать сета, который, как я уже знаю, будет идеальным и принесет несколько бочек», — объяснила она.

Рыбы с острыми носами нередко ранят людей

Произошедшее с Манфрини — не единичный случай. Друг итальянки Риба рассказал, что на следующий день после нападения рыбы-меча на Манфрини его знакомый пережил подобное на Бали. На него прыгнула рыба-игла, но он смог защититься от нее доской и получил несерьезное ранение в руку.

В 2015 году на Гавайях рыба-меч заколола капитана рыбацкого судна. Тот пытался напасть на рыбу с подводным ружьем и поймать, но она пронзила его грудь.

Примечательно, что мужчина предсказал свой конец. Капитан был уверен, что его жизнь закончится в океане во время рыбалки.

Спустя пять лет в прибрежных водах индонезийского острова Бутон рыба прыгнула в рыбацкую лодку и проткнула подростку шею. Это был сарган — рыба с длинным туловищем и вытянутой челюстью.

60 километров в час — с такой скоростью сарган способен выпрыгивать из воды.

Мальчику пришлось самому добираться с рыбой в теле до берега, где его подхватили и отвезли в больницу.

В 2023 году от атаки саргана в Индонезии пострадал серфер. Стив Казич из Австралии сидел на доске, когда что-то ударило его по лицу. Сначала мужчина подумал, что его друг просто кинул в него водоросли, но потом увидел перед собой часть саргана. Казич чуть не лишился глаз, однако его зрение все же удалось спасти.