День бабушек и дедушек в России: история и традиции

Когда отмечаем в России и почему именно в этот день

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В России День бабушек и дедушек отмечается 28 октября. В 2024 году праздник выпадает на понедельник.

Первая версия: славянская

По одной из версий, выбор такой даты отсылает к временам, когда древние славяне отмечали Осенние Деды - праздник почитания и поминовения предков, которые, согласно поверьям, спускались из ирия (рая) в гости к живым. Праздник также отмечался в конце октября. У славян он проходил без шумных гуляний, в кругу рода - за столом собирались семьи, объединенные общими предками. Подавалось не менее пяти блюд. Сплетничать и говорить о делах было нельзя. Старались говорить о предках - вспоминать о каждом что-то хорошее, рассказывать родовые легенды. Считалось, что духи предков слышат, что их помнят и чтят. Важным было и то, что дети узнавали что-то новое о своем роде и понимали, что им есть, на кого равняться. Так благодаря празднику Осенние Деды укреплялись семейные узы и преемственность.

У Дня бабушек и дедушек похожая задача - почитание старших и укрепление связи между поколениями.

Вторая версия: голландская

Также есть версия, что праздник начали отмечать по примеру голландцев - в Нидерландах 28 октября дарят бабушкам и дедушкам живые цветы в кашпо. Такой подарок должен подчеркнуть связь поколений: корни символизируют старшее поколение, а цветки - младшее.

Традиции

В России 28 октября устраивают тематические концерты, бабушкам и дедушкам предоставляются скидки, а также свободное посещение выставок и экскурсий.

Проводятся благотворительные мероприятия и акции. Например, Движение Первых организовывает акцию "История моей семьи" - участники должны подготовить свое генеалогическое древо и рассказать о нем.

Некоторые акции связаны с созданием открыток и писем - любой желающий может придумать поздравление, которое отправится к одинокому пожилому человеку или к тем, кто проживает в домах престарелых, пансионатах или хосписах. Одна из наиболее известных подобных инициатив - "Добрые строки".

Фонд "Старость в радость" проводит акцию "Внуки по переписке", участники которой пишут письма одиноким бабушкам и дедушкам по всей России или поздравляют их открытками на Новый год и другие праздники.

Этот день в других странах

В одних странах для празднования Дня бабушек и дедушек выбирают определенную дату (28 октября), а в других праздник выпадает на выходной день (например, последнее воскресенье месяца).

В Австралии День бабушки и дедушки отмечается в последнее воскресенье октября и является семейным праздником. Его по-разному отмечают в разных частях страны: в Тасмании дети обычно преподносят своим старшим родственникам открытку или подарок, в Новом Южном Уэльсе - готовят угощение, в штате Виктория вся семья отправляется на праздничный пикник.

В Китае в этот день бабушкам и дедушкам дарят подарки в виде денег или угощения. Дети готовят танцевальные номера и поют песни. Для китайцев это также отличный повод собраться всей семьей.

В Мексике День бабушек и дедушек празднуют 28 августа. Дети также готовят подарки, открытки и праздничные угощения для своих пожилых родственников.

В Нидерландах День бабушки и дедушки отмечают 4 июня. Старшее поколение весело проводит время с внуками, занимаясь разными активностями.

В Испании этот день празднуется 19 марта. Обычно дети дарят своим бабушкам и дедушкам розы.

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День дяди и тети - 26 июля

День отца - третье воскресенье октября

День сыновей - 22 ноября

День матери - 24 ноября

Как поздравить бабушек и дедушек с праздником

Этот праздник - лучший повод, чтобы провести время со своими бабушками и дедушками. Идеи:

Подготовить праздничный стол, чаепитие. Вы можете устроить сюрприз, а можете предложить вашей бабушке приготовить что-то вместе - пусть она научит своему коронному блюду. Подарить букет - он также может стать украшением праздничного стола. Еще вариант - корзина с цветами и фруктами. Подарить яркую открытку с теплыми пожеланиями, коллаж из фото всех членов семьи или альбом с фотографиями бабушки/дедушки с вашими совместными историями. Поговорите с вашими бабушками и дедушками об их прошлом - наверняка есть истории, которыми им хотелось бы поделиться. Для этого можно заранее подготовить альбомы с фотографиями. Можно устроить небольшое совместное путешествие - выбраться в парк, красивую усадьбу, сходить в зоопарк, музей, на концерт или в кино (Учитывайте интересы и комфорт ваших близких). Подарить можно то, что добавит уюта в квартире и поспособствует комфортному отдыху: теплый плед, шаль, халат или пижама, удобные тапочки, книга, массажная накидка на кресло, ортопедическая подушка, набор для чаепития, набор для рукоделия.

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