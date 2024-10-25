Как неопознанные объекты превратились в космический мусор

На орбите неожиданно разрушился западный спутник Intelsat-33e. Как показывают расчеты специалистов, это случилось еще 19 октября. На следующий день, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), в плоскости орбиты этого аппарата было обнаружено около двадцати неидентифицированных космических объектов.

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С легкой руки журналистов их сразу окрестили "неопознанными". То есть что-то сродни НЛО. Однако на самом деле все оказалось не столь интригующе. Анализ траекторий движения объектов показал: причина их появления имела одномоментный и высокоэнергетический характер. Эксперты предполагают, что это могло произойти из-за столкновения с космическими обломками других аппаратов или из-за взрыва двигателя.

В результате наблюдений специалисты "Роскосмоса" обнаружили уже свыше 80 фрагментов спутника.

Ближайшие к точке стояния Intelsat-33e на геостационарной орбите космические аппараты российской группировки - это телекоммуникационные "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", гидрометеорологический "Электро-Л". И сегодня оставшиеся от зарубежного "коллеги" фрагменты представляют потенциальную угрозу для всех действующих на геостационаре аппаратов. Включая орбитальную группировку "Роскосмоса". Такой вывод сделали спецы на основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e.

Напомним: Intelsat-33e был запущен в августе 2016 года ракетой-носителем Ariane-5 из Гвианского космического центра. Построен на базе космической платформы Boeing 702MP американской компанией Boeing. Его электроснабжение обеспечивали два крыла солнечных батарей и литий-ионные аккумуляторные батареи. Стартовая масса составляла 6575 кг.

Спутник использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии. Ожидалось, что проработает пятнадцать лет. Не случилось. Развалившийся аппарат пополнил космическую свалку, которая летает у нас над головами.

Эксперты бьют тревогу: сегодня на околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов размером от одного сантиметра. А к 2030 году их число увеличится как минимум в полтора раза. Это созда ет реальную опасность гарантированному доступу в космос, включая выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите.

По разным оценкам, в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них примерно 7% - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и которые образуются при их разрушении.

Как рассказывают аналитики, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до двух тысяч километров. А именно она чаще всего используется для работы космических аппаратов. Здесь находятся более 3000 действующих спутников, а неприятную "компанию" им составляют около 14000 "мусорных" объектов размером более 10 см.

Есть и другие цифры: на высотах около 20000 км функционируют около 150 космических аппаратов, в то время как более 500 - уже на свалке. На геостационарных и высокоэллиптических орбитах летают более 600 активных "работяг" и свыше 1500 осколков хлама.

С незавидной регулярностью приходится уклоняться от звездных отходов и Международной космической станции. Число потенциально угрожающих на высотах 415-420 км (как раз там, где летает МКС) уже приближается к тысяче единиц. Предупреждения об опасном сближении с мусором бывают разного уровня: есть "желтый порог", а есть "красный". Вот "красный" - это совсем плохо. Тогда принимаются экстренные меры.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, станция сконструирована с учетом опасности поражения орбитальным "мусором": снабжена системами активной и пассивной защиты. Считается, что орбитальный комплекс сможет выдержать столкновение с обломком диаметром 1 см. Но проблема из года в год становится все серьезнее.