RSIF: тесное проживание рядом с животными вызвало эпидемии на заре цивилизации

Американские ученые из Университета Теннесси узнали причину коллапса первых крупных поселений человечества. По словам специалистов, люди оставляли древние деревни из-за эпидемий болезней, передававшихся от животных человеку. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Royal Society Interface (RSIF). Команда проанализировала археологические данные из Чатал-Хююка, расположенного на территории современной Турции. Она считается старейшим в мире большим поселением земледельцев, чей возраст составляет более 9000 лет. Дома в Чатал-Хююке располагались так плотно друг к другу, что жильцы попадали в них по лестнице через люк на крыше. На протяжении столетий жители Чатал-Хююка пасли овец и крупный рогатый скот, выращивали ячмень и делали сыр. Но к 6000 году до нашей эры поселение оказалось заброшено. Другие крупные земледельческие популяции региона также рассеялись, и кочевое скотоводство стало более распространенным. У сохранившихся популяций глинобитные дома стали отдельными. Как показал анализ ДНК в найденных при раскопках Чатал-Хююка человеческих костях, среди его населения были распространены туберкулез, сальмонеллез и другие бактериальные инфекции, передававшиеся от животных людям. Если предположить, что заразность и вирулентность неолитических болезней увеличивались со временем, то плотные поселения, такие как Чатал-Хююк, могли достичь переломного момента, когда последствия болезней перевесили преимущества тесного проживания. Около 4000 года до нашей эры крупные городские популяции вновь возникли в поселениях трипольской культуры. Их планировка отличалась от агломерации Чатал-Хююка: сотни деревянных двухэтажных домов были равномерно распределены в концентрических овалов. Как показало моделирование, такое расположение жилья снижало риск эпидемий, которые могли уничтожить все население деревни. Кроме того, отдельно стоящие дома жертв инфекции можно было сжечь, обезопасив уцелевших поселенцев.

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