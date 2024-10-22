Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота спасли от «увольнения»

В Великобритании активисты помешали выгнать со станции скорой помощи кота, прожившего там 16 лет. Об этом пишет Daily Mirror.

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Кот по кличке Дефиб жил на улице, пока в 2008 году сотрудники станции скорой помощи Уолтамстоу в Лондоне не приютили его. Все это время они сами оплачивали все расходы на его еду, приемы у ветеринара и груминг. В качестве единственного условия его жизни на станции менеджмент попросил не публиковать ничего о Дефибе в соцсетях. Однако с приходом новой администрации ситуация поменялась: начальство решило «уволить» Дефиба, поскольку его шерсть может вызывать аллергию у сотрудников.

После этого часть сотрудников станции скорой помощи создала в мессенджере группу «Спасите Дефиба», чтобы противостоять решению чиновников и оставить кота в месте, которое он считает домом. Они также организовали подписание петиции против «увольнения» кота, которая быстро разлетелась по интернету. За два дня подписи под ней оставили около 40 тысяч человек.

В результате главный исполнительный директор Лондонской службы скорой помощи отменил решение выгнать кота со станции. Причиной стала любовь публики и сотрудников станции к Дефибу, а также то, что животные часто помогают сотрудникам экстренных служб справляться со стрессом и переутомлением.

Ранее сообщалось, что «уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу планируют сделать дополнительные новые документы, чтобы он вернулся на рабочее место. Коту собирались помочь сотрудники «Булгаковского дома», где много лет официально живет и работает кот Бегемот.