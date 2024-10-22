Самые древние русские фамилии: когда они появились

Ответить на вопрос, когда у русских появились фамилии, не так-то просто. Дело в том, что фамилии на Руси формировались в основном от отчеств, прозвищ или родовых имен, и процесс этот был постепенным.

Новгородские фамилии

Считается, что первыми на Руси стали носить фамилии граждане Великого Новгорода, который тогда был республикой, а также жители новгородских владений, простиравшихся по всему северу от Балтики до Урала. Произошло это предположительно в XIII столетии.

Так, в летописи за 1240 год упоминаются имена павших в Невской битве новгородцев: «Костянтинъ Луготиниць, Гурята Пинещиничь». В летописи от 1268 года встречаются имена «Твердислава Чермного, Никифора Радятинича, Твердислава Моисиевича, Михаила Кривцевича, Бориса Илдятинича… Василя Воиборзовича, Жирослава Дорогомиловича, Поромана Подвоиского». В 1270 году, как сообщает летописец, князь Василий Ярославич отправился в поход на татар, взяв с собой «Петрила Рычага и Михаила Пинещинича».

Как видим, фамилии эти мало походили на современные и были образованы, скорее всего, по отчествам, родовым или крестильным именам, прозвищам или месту жительства.

Родом с Севера

Пожалуй, самыми древними фамилиями все же следует считать фамилии, оканчивающиеся суффиксами -их и -ых. По мнению специалистов, они появились еще на рубеже I-II тысячелетий и произошли преимущественно от семейных прозвищ. Скажем, членам одной семьи могли давать такие прозвища, как Короткие, Белые, Красные, Черные, а их потомков называли в родительном или предложном падеже:

«Ты чьих будешь?» – «Коротких, Белых, Красных, Черных».

Доктор филологических наук А.В. Суперанская пишет:

«Глава семьи именуется Золотой, все семейство — Золотые. Выходец или выходцы из семьи в следующем поколении — Золотых».

Историки предполагают, что родились эти фамилии на севере, а впоследствии распространились в центральных районах Руси и Предуралье. Много таких фамилий встречается среди сибиряков: это было связано с началом покорения Сибири во второй половине XVI столетия. Кстати, по правилам русского языка такие фамилии не склоняются.

Фамилии от славянских имен и прозвищ

Были также фамилии, возникшие от древнерусских мирских имен. Например, от славянских имен собственных Ждан и Любим произошли позднее фамилии Жданов и Любимов. Много фамилий сформированы от так называемых «охранных» имен: считалось, что если дать младенцу имя с негативной окраской, это отпугнет от него темные силы и неудачи. Так от имен-прозвищ Некрас, Дур, Чертан, Злоба, Неустрой, Голод пошли фамилии Некрасов, Дуров, Чертанов, Злобин, Неустроев, Голодов.

Дворянские фамилии

Лишь позднее, в XIV—XV веках, фамилии стали появляться у князей и бояр. Чаще всего они образовывались от названия удела, которым владел князь или боярин, и впоследствии переходили его потомкам: Шуйский, Воротынский, Оболенский, Вяземский. Некоторая часть дворянских фамилий произошла от прозвищ: Гагарины, Горбатые, Глазатые, Лыковы, Скрябины. Иногда фамилия объединяла название удела с прозвищем, как, например, Лобанов-Ростовский. Одна из самых древних дворянских фамилий – Голицын - берет начало от старинного слова «голицы» («галицы»), означавшего кожаные рукавицы, используемые при различных работах. Еще одна древнейшая дворянская фамилия – Морозов. Первым ее стал носить Миша Прушанин, особо отличившийся в 1240 году в битве со шведами: имя его было прославлено в Житии Александра Невского. Этот род стал известен также благодаря знаменитой раскольнице - боярыне Федосье Морозовой.

Купеческие фамилии

В XVIII—XIX столетиях фамилии стали носить служилые люди, духовенство и купечество. Впрочем, самые богатые купцы обзавелись фамилиями еще раньше, в XV—XVI веках. В основном это были опять же жители северных областей России – скажем, Калинниковы, Строгановы, Перминовы, Рязанцевы. Кузьма Минин, сын солеварщика Мины Анкудинова из Балахны, получил собственную фамилию уже на рубеже XVI-XVII веков. Нередко купеческие фамилии отражали род занятий своего обладателя. Так, Рыбниковы торговали рыбой.

Крестьянские фамилии

У крестьян фамилий не было долго, за исключением населения северной части России, когда-то принадлежавшей Новгороду, поскольку там не было крепостного права. Взять, к примеру, «архангельского мужика» Михайлу Ломоносова или няню Пушкина – новгородскую крестьянку Арину Родионовну Яковлеву.

Имели фамилии и казаки, а также население земель, прежде входивших в Речь Посполитую: территории нынешней Беларуси до Смоленска и Вязьмы, Малороссии. Обладали фамилиями большинство коренных жителей черноземных губерний.

Массово присваивать фамилии крестьянам стали лишь после отмены крепостного права. А некоторые и вовсе получили фамилии только в годы советской власти.