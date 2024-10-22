Почему сексуальная революция в СССР ни к чему не привела

Видный теоретик Карл Маркс в 1848 году в «Манифесте коммунистической партии» писал об отсутствии нужды в семье в коммунистическом обществе. Воспитывать детей должно было общество, а поэтому необходимость в родителях, а также супругах, отпадала. Изменить требовалось и подход к интимным отношениям – в пользу свободы. Правда, в СССР сексуальная революция провалилась, и государство вернулось к традиционным ценностям.

Семейные узы

Сексуальная раскрепощённость в нашей стране получила распространение ещё в начале XX века. Свободные половые отношения пропагандировались в русской интеллигентной среде, а в период революции традиционные устои брака и христианского целомудрия окончательно пошатнулись.

Но не следует приписывать сексуальную распущенность основателю СССР Владимиру Ленину. Он и его соратники, конечно, поддерживали любые инициативы, касающиеся разрушения традиционных «скреп», но конкретно половым вопросом занимались мало. Сам же Владимир Ильич, как известно, придерживался консервативной модели семьи, хоть в эмиграции у него и был роман с Инессой Арманд.

В декабре 1917 года соответствующий декрет отменил регистрацию брака в религиозных учреждениях, заменив её регистрацией в госорганах. Для этого от жениха и невесты требовалось лишь подать заявление и найти двоих свидетелей.

Всегда и везде

Вопросами свободной любви в первые годы советской власти на «общественных началах» занималась Александра Коллонтай. Она сравнивала сексуальное удовлетворение с жаждой – и то, и другой является физиологической потребностью, а поэтому никакие условности для полового контакта (ухаживания, заключение брака) не требуются. В коммунистическом обществе мужчина и женщина должны были вступать в связь по обоюдному желанию, ради удовольствия, и также легко расходиться.

Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на 20-е годы. Данную тему активно обсуждали, а у Коллонтай появились оппоненты. Так, А. Залкинд в 1924 году в «12 половых заповедях пролетариата» писал – сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе до тех пор, пока трудящиеся подвергаются угнетению.

В это же время в Советском Союзе многожёнство оказалось под запретом, пропагандировались противозачаточные средства и аборты, а алименты отец должен был выплачивать только в первые шесть месяцев после рождения ребёнка.

И только в конце десятилетия советская власть предпочла вернуться к традиционным ценностям. Большевики поняли, что управлять проще семьёй, а не гражданами, которые в первую очередь стремятся удовлетворить свои сексуальные потребности.