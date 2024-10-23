Подмосковные байки: правда и вымысел об озере и болотах Шатуры

Я родилась и долгое время жила в Шатуре. В Подмосковье это один из самых отдаленных муниципалитетов на границе с Владимирской областью. Правда, найти эту границу нелегко, так как практически на всем протяжении она проходит по непроходимым лесам и болотистым топям, о которых сложено множество легенд.

© Смердячье озеро // Соцсети

Что говорят легенды

Главная из них - о шатурском "Бермудском треугольнике", в котором пропадают люди. На неладное здесь обратили внимание еще в 1885 году, когда на местных просторах бесследно сгинул председатель земской управы, приехавший инспектировать новую дамбу на реке Ковихе. Следом за ним пропали возница с лошадью, целый обоз, почтальон, землемер и несколько крестьян, причем люди исчезали вместе с лошадьми и грузами. Известно о пропаже более 20 человек, ни одного из которых так и не нашли. Упоминание об этом сохранилось в исторических летописях.

Еще одно документальное упоминание о шатурских "чудесах" касается храма Николая Чудотворца, построенного в 1833 году на самой окраине уезда, где среди лесов и болот располагались несколько деревень. Когда советская власть начала в Шатуре масштабные торфоразработки, деревни, стоящие на болотах, снесли, людей отселили поближе к цивилизации, а храм постановили взорвать. Однако в ночь перед взрывом внезапно задождило. Дождь был такой силы, что к утру дорога превратилась в непролазную хлябь и телега со взрывчаткой увязла в ней, не проехав и половины пути до храма.

Ответственные за уничтожение чуждого советской власти культового строения попытали переселенцев насчет объездных путей, но сколько бы попыток ни предпринималось, и лошади, и автомобили в итоге вязли в болотных топях. Дорога людей со взрывчаткой к храму так и не подпустила. Он, кстати, стоит до сих пор - все деревянные перекрытия, конечно, давно сгнили, но каменные стены с рельефным декором, явно указывающим на то, что строители были знакомы со стилем ампир, время практически не изменило.

Но вернемся к "Бермудскому треугольнику". В его границах расположено озеро Смердячье. Идеально круглое, похожее на блюдце диаметром 200 метров. По одной из версий свое название озеро получило из-за резкого сероводородного запаха, которое источает вода. По другой - в этом озере когда-то утонул местный дьяк, после чего его стали называть "Смерть дьячья", а уж потом народ упростил название.

Обе версии имеют право на жизнь - сероводородом в этих краях действительно пахнет сильно, тонуло в озере и много людей. Из-за этого местные жители стараются обходить его стороной. Те, кто бывал у Смердячьего, говорят, что вокруг стоит полнейшая тишина, не поют птицы, не слышно других звуков природы, к тому же все время кажется, что за тобой наблюдают.

Что говорит наука

Ученые на шатурских болотах бывали неоднократно. Например, в 2002 году озеро исследовали специалисты лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. Приехали они после того, как один из шатурских астрономов-любителей Николай Филин высказал предположение о том, что Смердячье образовалось в результате падения метеорита. Ученые тогда обнаружили в их составе расплавленные осадочные породы, но громких заявлений делать не стали.

Их в 2008 году сделал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник петербургского Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского Святослав Енгалычев. Он заявил, что озеро однозначно метеоритного происхождения, поскольку в составе земельных пород на его берегах и дне были найдены стекловатые имплактивы, деформировавшие естественные составляющие пластов земли. По предположению ученого, кратер образовался здесь уже после ледникового периода, но не раньше чем 10 тыс. лет назад, а метеорит, упавший на землю, имел массу 10 тыс. тонн и энергию взрыва, сравнимую с 250 килотоннами тротила - это в десять раз мощнее атомной бомбы, которая разрушила Хиросиму. "Все это интересно с научной точки зрения, но не несет ничего мистического", - резюмировал тогда ученый.

Примерно к тому же выводу пришли и члены Московской общественно-научной организации "Экология непознанного". Походив по болотам и поизучав озерные берега, они вынесли вердикт: территория находится на мощном геологическом разломе. Именно в таких аномальных зонах населявшие Мещерский край славянские племена устраивали селища, городища, капища и прочие места поклонения своим языческим богам. И здесь тоже располагалось урочище Шушмор, названное по имени давным-давно сгинувшей речки Шушморы.

В таких намоленных местах могут происходить всякие странности, но причину пропажи председателя земской управы и обоза с крестьянами лучше поискать в чем-то другом.

© Такие фигуры оставляют сталкеры, если удается добраться до Шушмора // Соцсети

Что говорят местные жители

В 1972 году в Шатуре случилось страшное. Лето выдалось настолько жарким и засушливым, что начались мощнейшие торфяные пожары. Да такие, что пришлось в экстренном порядке закрывать все детские лагеря, а районные предприятия переводить на ночной режим работы, чтобы сотрудники выходили из дома лишь под вечер, когда спадал зной и дышать торфяной гарью становилось чуть легче.

В район для борьбы с огнем ввели сначала Таманскую дивизию, потом Кантемировскую. Тогдашние министр обороны СССР А.А. Гречко и первый секретарь Московского обкома КПСС В.И. Конотоп практически на два месяца переехали в Шатуру, чтобы контролировать ситуацию не по докладам подчиненных, а лично.

Про случай с трактором помнят все шатурские старожилы. Да и в местных газетах он описывался не раз. Огнеборец на тракторе среди бела дня в один миг пропал из поля зрения десятков очевидцев. Вот только что ехал по кромке болота - и пропал. Как потом оказалось, он заехал на квадрат торфоразработки, который внутри выгорел на несколько метров. Торф ведь не зря раньше использовали как топливо, он способен прекрасно гореть даже зимой под снегом и льдом. Вот в такую выгоревшую яму и провалился тяжелый трактор вместе с человеком. Их потом вытащили, конечно. Но пожарного не спасли. Может, и председатель земской управы с обозом точно так же сгинул в недрах выгоревших торфяников?

После пожаров 2010 года, дым от которых снова дошел до Москвы, торфяники обводнили и бывшие торфоразработки начали заболачиваться. Сегодня шатурские болота разрослись как минимум вдвое по сравнению с тем, что было даже в начале 2000-х. До старой церкви и Смердячьего озера без провожатых уже не добраться, а провожатых становится все меньше - старики умирают, молодежь идти в болота боится.

Периодически объявляются отчаянные любители экстрима, но и их ряды заметно редеют. Прошлым летом в Северной Гриве, которая теперь является конечной деревней на пути к урочищу Шушмор, высадился десант веселых парней на джипах. Но доехали до столба с листовкой, прочитали ее: "Пропал человек" и развернулись обратно.

В этих местах все время кого-то ищут - то грибников, то охотников, то туристов...