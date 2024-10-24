День ангела: у кого именины 24 октября

Сегодня, 24 октября, именины празднуют Арсакий, Аттик, Нектарий, Сисиний, Феофан, Филипп, Флорентин. Среди женщин День ангела у обладательниц редких имен Викторина, Зинаида и Филонилла.

Именины, согласно православным традициям, следует отмечать не так, как обычные праздники или День рождения. Настоятели храмов, соборов, монастырей советуют в День ангела отказаться от спиртных напитков, различных увеселений и шумных гуляний. Верующие люди посвящают этот день духовному росту. На именины принято посещать церковь, благодарить своего святого покровителя, исповедоваться и причащаться. В православной традиции именины — это не просто личный праздник, а возможность проявить милосердие и заботу о ближних. Вечером можно устроить небольшой ужин.

Также 24 октября православные христиане почитают память просиявших в Оптиной пустыни преподобных, мучеников и исповедников. Дата была установлена в день празднования Собора преподобных Оптинских старцев (11/24 октября) по благословению Святейшего Патриарха Кирилла от 27 октября 2016 года.

Вспоминая тех, кто посвятил свою жизнь непрестанной молитве и духовному окормлению посетителей Оптиной пустыни, мы видим пример несокрушимой веры в оптинских святых. Их земное служение прославило Господа через многочисленные чудеса. Сегодня, под их покровительством и молитвами, монастырь, переживший тяжелые времена, продолжает возрождаться и укрепляться, являя силу Божию, направляющую все к благу и спасению человечества.