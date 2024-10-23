Какая операция поставила точку во Второй Чеченской кампании

Штурм села Комсомольское – последняя и самая кровопролитная битва Второй чеченской войны. За две недели было уничтожено 800 террористов, а 273 попали в плен. Федеральные войска потеряли 50 бойцов убитыми, 300 человек получили ранения.

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Надежда на село

К концу зимы 2000 года более тысячи чеченских боевиков во главе с террористом Русланом Гелаевым оказались заперты в Аргунском ущелье. Долго там находиться они не могли, а поэтому в начале марта была предпринята попытка прорваться через село Комсомольское.

Утром 5 марта боевики всей группой спустились с гор и устремились к населённому пункту. Такого мощного прорыва федеральные войска не ожидали, и отряду Гелаева удалось занять Комсомольское.

Выбить сепаратистов из села федералы попытались уже на следующий день. В операции приняли участие отряды спецназа Министерства юстиции «Тайфун», МВД «Росич», СОБР Центрально-Чернозёмного РУБОПа, но попытка успехом не увенчалась. В результате боя погибли 14 человек.

Операцию признали плохо подготовленной, а силы противника – недооценëнными.

Только после этого тактику изменили. Населённый пункт решили заблокировать, а террористов уничтожать постепенно.

Но многие из домов Комсомольского изначально строились как укрепления. Толстые стены и глубокие подвалы сделали террористов недосягаемыми. Таким образом, чуть ли не каждое жилище превратилось в опорный пункт.

Стояли до последнего

Федеральные силы использовали для взятия мини-крепостей авиацию, танки, артиллерию, так что к концу штурма в селе не осталось ни одного целого дома.

Главарь Гелаев понимал, что российские войска вскоре окружат полностью Комсомольское. Чтобы не оказаться в руках федералов, в ночь на 9 марта он вместе с группой приближенных лиц покинул село, тем самым бросив на произвол свой отряд. Но даже после предательства командира боевики не спешили сдаваться в плен. Они оказали сопротивление, а некоторые пытались повторить успех своего «шефа». То и дело российским военнослужащим приходилось открывать огонь по желающим покинуть территорию села.

Кольцо окружения постепенно сжималось, но массовая сдача в плен началась только после того как стало очевидно – выбраться из села живыми иначе не получится. По состоянию на 21 марта террористы удерживали всего несколько зданий в центре Комсомольского. Через сутки бандиты потеряли и их.

Этим завершилась последняя полномасштабная войсковая операция российской армии в Чечне. Но террористическое подполье и мелкие группы бандитов, засевшие в горах, продолжали поддерживать «градус напряжённости» в регионе ещё на протяжении нескольких лет.