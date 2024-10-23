Тайна смерти Юлиана Семенова: что на самом деле случилось с «отцом» Штирлица

Жизнь писателя Юлиана Семенова, из-под пера которого и появился всенародно любимый Штирлиц, всегда была полна потрясений и загадок. Так же странно и неожиданно она и закончилась.

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Сын врага народа

Настоящая фамилия талантливого литератора и журналиста вовсе не Семенов, а Ляндрес. А псевдоним образован от имени его отца – Семена Александровича, журналиста, редактора и литературоведа. Ляндрес-старший чуть не сыграл в жизни своего сына весьма трагическую роль. Дело в том, что однажды Семена Александровича затянуло в мясорубку сталинских репрессий. Он был близок с Бухариным, а потому, начиная с 1937 года, когда Бухарина арестовали, Ляндрес все время ждал появления чекистов. И они пришли в 1952 году.

В тот момент Юлиан учился в столичном институте востоковедения. Несмотря на успехи студента, ему под страхом отчисления велели отречься от отца. Но будущий писатель наотрез отказался это сделать. Конечно, от Ляндреса-младшего все равно избавились, пусть и под другим, как будто благовидным предлогом. Обоих спасла смерть Сталина. Семена Александровича освободили, а его сын вернулся в институт. Однако упрямый и авантюрный характер Семенов сохранил в себе до конца дней.

Внезапная болезнь

Этот самый конец дней наступил для Семенова в 1993 году, когда ему было 61. Хотя надо отметить, что уже за 3 года до этого Юлиан Семенович находился в довольно плохом состоянии. В 1990-м у него случился инсульт. Он ехал на встречу с богатым австралийским инвестором, надеясь с его помощью вложить в созданную им газету «Совершенно секретно» определенные средства и таким образом вывести издание на новый, более высокий уровень. Но по роковому стечению обстоятельств прямо в автомобиле писателю стало плохо. Его срочно госпитализировали. Конечно, ни о каком инвесторе уже не могло быть и речи.

После хирургического вмешательства Юлиан Семенов превратился в глубоко больного человека. Не один месяц он боролся с недугом, но в конце концов болезнь победила. 15 сентября 1993 года он скончался.

Убийство?

До сих пор о смерти Юлиана Семенова ходят самые разнообразные слухи. А его дочь в одном из документальных фильмов об отце, прямо заявила, что вполне допускает мысль о том, что его могли «устранить».

Немногие знают, что кроме писательства и журналистики, Семенов занимался разгадыванием всевозможных тайн, причем, мирового масштаба. К примеру, довольно продолжительное время он искал легендарную янтарную комнату. Нет, конечно, найти ее ему не удалось, в противном случае об этом стало бы известно. Но предположительно именно эти исследования могли стать поводом для устранения Юлиана Семеновича. Кроме того до болезни Семенова при странных обстоятельствах погибли и его товарищи по поискам Георг Штайн и Пауль Энке.

Но на этом череда смертей не закончилась. За несколько дней до инсульта Семенова во Франции внезапно умер его коллега – журналист Александр Плешаков. Нет, он не принимал участия в поисках янтарной комнаты. Но вместе с Семеновым они проводили многочисленные журналистские расследования, а также искали так называемое золото партии. Поэтому беспомощное состояние, в котором оказался Юлиан Семенович, могло быть выгодно кому-то, заинтересованному в этой сфере его деятельности, а точнее в его бездействии. Наверняка предстоящая встреча писателя с инвестором этому «кому-то» тоже была не нужна.

Однако догадки пока остаются только догадками. Кончина Семенова так же, как и вся его жизнь до сих пор полна тайн. Да и инсульт на самом деле не такой уж редкий недуг: он и вправду может случиться с каждым.