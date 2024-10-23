Почему мы не едим «огурци» и что делать, если «автор жжот»

Нет человека, который ностальгически не улыбнется, услышав "Цыган на цыпочках к цыпленку: "Цыц!". Это же считалка из детства. Но все ли знают, что у нас на столах могли появились бы "огурци" и "ципленок"? И это не шутка.

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В 1964 году была попытка языковой реформы. Исходили из лучших побуждений: проще язык - больше грамотных. Но по неофициальной версии - хотели угодить Никите Хрущеву, который говорил с ошибками. Мышь могла превратиться в "мыш", дочь - в "доч", "заяц", "брошюра", "парашют", "жюри" - "заец", "брошура", "парашут" и "жури". Наречия писали бы слитно. В общем, как слышится, так и пишется.

До нас всё выпили

"А что плохого, когда язык упрощают?" - спрашиваю декана факультета международной журналистики МГИМО Ярослава Скворцова.

Ярослав Скворцов: Помните мультик нашего детства "Вовка в Тридевятом царстве"? Фразу главного героя: "И так сойдет!", ставшую мемом (еще один неологизм последнего времени)? Мы улыбаемся, пересматривая это милую сказку, но… всегда ли по жизни нашей "сойдет и так"? Безусловно, нет.

Замечу, что идеи об упрощении звучат и на других языках, и в иных лингвистических субкультурах. Зачем в немецком писать все имена существительные с большой буквы? Кому нужны умлауты? Ведь если не клавиатуре соответствующей клавиши, набирай после "u", "a" или "o" литеру "e" - и дело с концом! А буква "эсцет"? Да просто "сдвоенное С"!

А сколько желающих упростить английский…

К слову: вы букву "ё" на письме используете? А почему? Вспоминается шутка: "Все выпили" и "Всё выпили"… Всего две точки, а как меняется смысл! Споры о языке - явление нормальное, лишь подтверждающее тот факт, что не все равно думающим и говорящим на языке, каков он - наш "основной инструмент коммуникации". Менялись времена, менялись нравы и вкусовые предпочтения. Известно, что Антону Чехову резали слух слова "флирт" и "чемпион", хотя писатель мирился и с "коллежским асессором", и с "капитаном второго ранга"… А Владимир Набоков утверждал, что термин "пятилетка" напоминает ему… конезавод.

А еще в 1960-х предлагали "жжёт" заменить на "жжот". Не прошло. А сегодня - сплошь и рядом.

Ярослав Скворцов: Совершенно верно: загляните в электронную переписку школьников или студентов, там и "жжОт", и "аФтор" (А что? Как слышится, так и пишется), и "походу" вместо "похоже"… Что делать? Учить, образовывать.

Каждый период существования языка выделяет, образует и оставляет определенные вещи, которые по-своему характеризуют этот период. Нынешнее состояние связано с тем, что, с одной стороны, происходит огрубление, снижение стиля литературной речи. С другой - усиливается внешнее влияние, связанное с социальными переменами (наплыв иностранных слов в частности). Когда говорим об огрублении языка, должны помнить, что в принципе язык в состоянии все перемолоть и отобрать, что ему нужно.

Существует такая тенденция, берущая начало в древности, - тенденция взаимного уравновешивания книжного, церковно-славянского языка и разговорной речи - стихии живого языка. Бывают периоды, когда происходит усиление книжности, тогда язык застывает в неких формах - классических, например, или романтических. Оживает же он всегда своими диалектами, разговорной речью. В этом смысле великий Пушкин завершил то, что в языке шло после классицизма, то есть соединение классического стиля с разговорной речью.

Не стоит забывать о таком понятии, как "нормативность". К слову: в декабре в рамках книжной ярмарки non/fiction и Шестых Скворцовских чтений в Суздале подведут итоги конкурса "Слово года". В начале сентября на Московской книжной ярмарке был оглашен "длинный список" (заметьте, я не сказал "шорт-лист") слов-претендентов, там были и "альтушка", и "тапать", и даже "трушность". Но список финалистов оказался более… "взвешенным". Здесь, видимо, было б уместно коснуться вопроса о нормативности и о теории динамической нормы профессора Льва Скворцова. Мой отец призывал относиться к норме не как к чему-то раз и навсегда застывшему, зафиксированному, а как к явлению динамичному - отличительная черта Льва Скворцова как лингвиста и лексикографа.

В 1918 году убрали буквы без смысловой нагрузки, отменили Ъ в конце слов. Матросы обошли типографии, изъяли запрещенные буквы. И мир не перевернулся, только роман Льва Толстого "Война и мир" уменьшился на 70 страниц. А вот до современных соцсетей руки пока не дошли. Да и надо ли туда кому-то тянуть руки?

Ярослав Скворцов: А помните какой выход из положения придумали наборщики? Ну ведь надо ставить тот же твердый знак, скажем, в слове "объявление", а "яти" все - на дне Невы… Кто-то придумал использовать вместо Ъ апостроф. Я хорошо помню рукописные "Об'явления" и в школе, и на стене своего подъезда.

Что касается современных соцсетей (рукописные объявления и "об'явления" можно считать прародителями "чатов"), то здесь "всех не изымешь" и колоссальное распространение получили эмодзи, смайлики. А что касается слов бранных, нецензурных, одну или пару букв можно заменить каким-нибудь знаком типа "решетки" или "звездочки"…

Любопытно, что смайлики стали заменять и знаки препинания. Какая разница: дефис, тире… "Черточка" она и есть "черточка"! А знаете, какой самый пострадавший из-за эмодзи знак препинания? Точка. Ее либо нету, либо ее заменят смайлик. Более того: если в комментарии или в личном сообщении кто-то ставит точку, адресат может воспринять это как грубость, как наезд. Вот так я сказал "и точка". В конце предложения... Да, а руки до грамотности тянуть нужно. Иначе мы вообще к клинописи вернемся.

Что касается "Войны и мира"… А почем б не перевести все франкоязычные пассажи автора на русский? Проще ж станет! Но проще не всегда лучше. Я так считаю. И точка.

И еще одно замечание: нельзя идти на поводу у речевой стихии. Огрубление языка может происходить по разным причинам (некая романтизация уголовной лексики: "пахан", "по понятиям" и прочее). Зачастую это "разлив сора" там, где его не должно быть. Не забывайте: наш язык - это еще и представитель культуры, а культура - это всегда небольшой обработанный слой. Небольшой, как озоновый слой вокруг Земли, но самый интеллектуальный.

Лепота времен

Благодаря комедии Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" в наш язык вернулись: "житие мое", "иже херувимы", "вельми понеже", "лепота". А можно вернуть из небытия и забвения еще какие-то сочные слова из языка наших предков?

Ярослав Скворцов: Они возвращаются сами! Спросите у москвича в середине 1980-х: "А где здесь у вас префектура?" или "Как пройти к Государственной Думе?" Представляете реакцию? А сегодня эти слова вернулись из сундука под биркой "устаревшие" в нашу повседневную лексику. И примеров таких - масса!

Приведу один забавный: слово "кладь", это груз, поклажа. Багаж. Есть один-единственный случай, когда мы употребим именно это, очевидно, устаревшее слово, а не скажем "сумка", "рюкзак" или "чемодан". Правильно: в аэропорту! Там есть "багаж" - то, что мы сдаем на стойке регистрации, и "ручная кладь". И никак иначе.

Представим: есть "машина времени", можем слетать в прошлое. В какую эпоху современный носитель русского языка, может смело отправиться, будучи уверенным, что на 100% поймет язык предков?

Ярослав Скворцов: Я уверен в том, что с Александром Сергеевичем мы поймем друг друга без проблем. Читая его сказки и романы, мы наслаждаемся, а не заглядываем в словарь: ну-ка, ну-ка, что там автор имел в виду? Поэтому и называют Пушкина создателем современного русского литературного!

К слову, само словосочетание "русский литературный" - что это для нас сегодня? Язык Толстого, Достоевского? Короленко, Горького? Блока, Мандельштама? Или Шукшина, Абрамова?

В любом случае это высокохудожественный, правильный русский язык. Не понимающий и не принимающий упрощений по принципу и так сойдет!

Это сугубо мое мнение, я никому его не навязываю…

Фраза "Боярыня красотою лепа, червлёна губами, бровьми союзна" в переводе не нуждается, все понятно. Но я тут провел небольшой эксперимент, разослал знакомым фрагмент из послания Ивана Грозного английской королеве Елизавете. Вот оно: "Ажно у тебя мимо тебя люди владѣют, и не токмо люди, но мужики торговые, и о нашихъ о государских головах и о честех и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываеш въ своемъ девическомъ чину, как есть пошлая девица". Спрашиваю: что-то поняли? Оказалось: только о мужиках, торговле и пошлой девице. Причем во времена царя Ивана "пошлое" не несло оскорбительного смысла,так?

Ярослав Скворцов: Пошлость, пошлое - это то, что "походило", что уже не ново, что уже "пошло" или даже прошло. Пошлый анекдот или шутка не только и не столько неприличный или скабрёзный, сколько уже давно известный, с бородой. К тому же и неприличный.

Оскорбительный смысл? Я б не был столь категоричным, здесь есть, о чем подумать, поразмышлять; слова "блуждать" и "блудить".

А вообще, это нормально, когда язык за 500 лет настолько меняется? У англичан, немцев, французов тоже так?

Ярослав Скворцов: Я упоминал и цитировал моего отца, выдающегося лингвиста и лексикографа, ученика Сергея Ивановича Ожегова и многолетнего научного редактора его словаря, доктора филологических наук, профессора Льва Ивановича Скворцова. Так вот: в начале ХХ века отец пришел к выводу, что словари живут полвека или чуть более. А с поправками и необходимыми дополнениями - сто лет, но опять же не дольше того.

Итак, 60-70 лет - "срок службы" толкового словаря русского языка. Откуда такой срок? Лев Скворцов считал, что связано это со сменой поколений, говорящих и пишущих на родном языке. Всего через два-три поколения люди начинают говорить на несколько другом языке, происходит это по законам внутреннего (имманентного) языкового развития, изменения его системы. Кроме того, на разговорный язык воздействуют внеязыковые (экстралингвистические) факторы: меняется общественный языковой вкус, появляются новые привычки и традиции. Сами носители языка пересматривают, переоценивают старое и новое, устарелое и актуальное в родном языке.

Так, около 15 лет назад появилась идея нового "Большого толково-объяснительного словаря русского языка".

Подчеркну: речь идет о полувековом отрезке времени - что же говорить о пятивековом?

Безусловно, русский язык - не одинок, на месте никто не стоит. Вы привели хороший пример с "Ажно у тебя мимо тебя…" Почитайте Шекспира в оригинале; проверьте свой английский…

А упомянутую реформу 1964 года затевали все-таки для того, чтобы понравиться Хрущеву?

Ярослав Скворцов: Не стоит забывать, что язык живет по своим внутренним законам, обладая собственной автономностью. При этом, безусловно, он существует в обществе и обслуживает общество и посему не может быть оторван от людей и событий. Язык отражает состояние общества, его культуры и мировоззрения в различные периоды жизни. Например, словарный рост языка, грамматические изменения... Все это может быть связано как с техническим прогрессом, так и с нравственным регрессом. При этом язык, отражая подобные изменения, ведет себя самостоятельно. Скажем, исходные значения слова с течением времени могут как бы затуманиваться, на них могут наслаиваться новые временные смыслы. Но при этом исконный все равно остается постоянным - как ядро в орехе, как плазма в пламени. Один из наиболее ярких примеров - понятие "многополярности". Но язык этому всячески сопротивляется, потому что полюсов бывает только два: "плюс" и "минус", "север" и "юг". Равновесие всегда является плодом этой разницы противоположностей. Так же любая система, которая находится в равновесии, всегда является двухполюсной. После распада Советского Союза, когда наша страна - на время - перестала быть сверхдержавой, начались разговоры об "однополярности" и "одно" стало противопоставляться "много". Но трех, пяти, десяти полюсов не бывает. Поэтому задумывающиеся над сутью, смыслом произносимого используют термин "полицентричность": центров принятия решения может быть сколько угодно...

Здесь следует оговориться: один уважаемый университетский профессор по астрономии однажды упрекнул меня в том, что, мол, я ограничиваюсь знаниями физики "в объеме средней школы", напомнив о законах физических пространств - там есть даже "пространство многих полярностей", не говоря уже о четырех-, пяти- и шестиполярном пространстве. Я с большим уважением отношусь к точным наукам, но что-то подсказывает мне, что наши с вами коллеги-журналисты, равно как политологи и политики, слыхом об этом не слыхивали. Просто используют кальку с английского multipolarity и называют производную "устоявшимся термином".

Как вы верно заметили, чем проще язык, чем проще решения языковых вопросов, вопросов словообразования - "тем больше грамотных"… Или же стремление "угодить вождю".

Где истину искать? Грамотные ученые напоминают, что в жизни языка есть этапы бурного и замедленного развития. Язык ведь развивается и живет по собственным законам, следует определенным закономерностям. В те периоды, когда наблюдается определенное раскрепощение - нормативное, моральное, нравственное и так далее - язык просто ускоряется, убыстряет темпы своего развития, но направление его движения не изменяется. Наше время связано со сломом социальных и экономических отношений, и язык от этого, конечно, меняется, потому что язык, как зеркало, отражает то, что в обществе происходит. И когда забыты или отодвинуты некоторые рамки нравственности, приличий и отношения к чистоте речи, когда в нее устремляются потоком иностранные слова, - язык перемалывает это и может переболеть подобными вещами. Этот процесс может длиться десятилетиями, что вовсе не означает, что мы присутствуем при некоей деградации языка, естественной или неестественной, связанной с активностью тех или иных реформаторов...

Не агонист я! У меня даже девушка есть

Засиделся я как-то в гостях, по телевизору объявили: а сейчас у нас подкаст… Хозяйка со словами "подкасты в моем доме не смотрят" переключила канал. Типичная реакция старшего поколения на агрессивное вторжение иностранных слов. Я вот так реагирую на "чилить" - чем русское "отдыхать" хуже? Как думаете, возрастным придется смириться? Или смогут доказать, что тематическая беседа или авторская программа звучит ничуть не хуже подкаста?

Ярослав Скворцов: …А мне вспомнился то ли старый КВН, то ли еще какая-то программа; пародия на "Умниц и умников" там была. Артист, изображающий ведущего, "заумника" Юрия Павловича Вяземского, обращается к участнику викторины: "Вы - агонист!" и слышит в ответ: "Нет, не надо! Зачем агонист? У меня девушка есть!.."

Хотя ваш вопрос касается заимствований, неоправданных заимствований в русский язык. А это, пожалуй, один из самых сложных и противоречивых для русского языка процессов. Можно ли без них обойтись? Вряд ли, скорее всего, не получится. Удивительно, но факт: в нашем языке нет ни одного исконно русского слова на букву "А". "Аванс", "авария", "автоматизация", "автор" и "агент" были когда-то нашими предками - носителями русского языка - позаимствованы. Нет, не на время, а навсегда.

А как же "азбука"? Такое, казалось бы, исконно русское слово? Она скалькирована с греческого алфавита. Основное значение у этих слов одно и то же: так именовалась совокупность букв, принятых в той или иной письменности. Можно сказать, например, "русский алфавит", "греческий алфавит", а можно "русская азбука", "греческая азбука".

Любопытна история этих двух слов, издавна употребляющихся в русском языке в этом значении. Слово "алфавит" - это прямое заимствование в древнерусский язык из греческого. А в греческом "альфабэтос" - сложное слово, составленное из названий двух первых букв - "альфа" и "бета" (или "вита" в более позднем, византийском варианте произношения). Архаическое ударение на второй слог в слове "алфавит" точно соответствовало греческому произношению. А принятое в современном русском языке ударение на последнем слоге появилось, вероятно, под влиянием французского варианта произношения этого же слова, давно ставшего интернациональным, подобно многим словам греческого происхождения.

В свою очередь слово "азбука" представляет собой кальку. Так языковеды называют буквальный перевод или слепок, точную копию с чужого, иноязычного слова, материалом для которой служат средства родного языка. Действительно, подобно греческому слову "алфавит", его калька - азбука - составлена из названий двух первых букв славянского алфавита: "аз" и "букы" (позднее - "буки"). Старая форма этого слова "азбукы" (азбуки).

На протяжении веков в русском языке слова "азбука" и "алфавит" сохранили и основное свое значение (а именно "совокупность букв, принятых в какой-либо письменности"); вместе с тем у каждого из них появились и собственные своеобразные значения. Они приобрели способность сочетаться с тем или иным кругом слов. Так, систему знаков, принятую у музыкантов, по-русски мы именуем только "нотной азбукой"; слово "алфавит" здесь никак не подходит. Точно так же мы применяем исключительно название "азбука Морзе".

Есть у слова "азбука" своеобразное переносное значение: это основные, простейшие понятия той или иной науки, "азбука ремесла" (или - это уже игра слов - "Азбука вкуса"). У слова "алфавит" тоже есть свои, не применимые к "азбуке" значения. Алфавитом называют порядок букв, говорят: "В алфавитном порядке", "Пойдем по алфавиту" и т.п. Слово "азбука" тут никак не применимо.

В предисловии к своему "Большому толковому словарю правильной русской речи" профессор Скворцов, описывая современное состояние русского языка, отмечал, что социально-политические изменения последних десятилетий, снижение уровня внимания общества к вопросам культуры речи привели к колебаниям традиционных литературных норм, утрате "языкового идеала", к снижению лингвистического вкуса говорящих и пишущих по-русски, падению языковой культуры общества. "Речевая смута", по мнению Льва Скворцова, проявилась в том числе в обилии новых и, к сожалению, не всегда оправданных иноязычных заимствований. Ученый разграничивал заимствования "уместные" и "неуместные", отмечая, что последние "не привносят в наш язык ничего нового по сравнению с исконными словами и, следовательно, засоряют его". К категории уместных отец относил те заимствования, которые заполняют абсолютные лексические лакуны, чаще всего - в специальных терминологических системах. К неуместным заимствованиям Лев Скворцов относил те лексические единицы, которые можно заменить словами русского языка без всякого ущерба для смысла.

Многим памятна еще история с появлением на рубеже 1990-х годов первых "несоветских" газет, вводивших в оборот такие термины, как дедлайн, ньюсмейкер (ньсмейкерс дайри), рерайт… Пробовали подобрать русский эквивалент? Конечно, пробовали: "крайний срок сдачи материала"? Слишком длинно… "Герой дня" и соответственно "дневник героя дня"? Но слово "герой" по-русски имеет свой смысловой окрас. Рерайт как… переписывание? Корректура? Редактура стиля? И то, и другое, и третье. Одним словом - рерайт (встречается написание через дефис: ре-райт).

К числу неуместных ученый относил такие слова, как "спонтанный", "негативный", "паритет" (позже появятся и попытаются укорениться "коллаборация", "стайлинг", "тайминг", "пленинг", "клининг" и много чего еще). По всей видимости, вхождение в новую лингвистическую среду "ненужных" заимствований является результатом речевой небрежности или недостаточного знакомства с лексическими ресурсами родного языка. Если первоначальная информация по какой-либо теме была получена человеком на иностранном языке, то и впоследствии говорить на эту тему ему будет проще на иностранном, нежели на русском. Поскольку говорящий, как правило, выбирает кратчайший путь от мысли к слову, а быстро и точно подобрать эквивалент из родного языка ресурсов, знаний и опыта хватает не всегда.

Спор этот, наверное, бесконечный. Используем же слово "сатана", вроде, свое, родное, а на самом деле заимствовано из ассирийского. "Аминь" чужим тоже не считаем, хотя он из арамейского, есть версия даже - из санскрита, а это значит слову много-много тысяч лет. А какое слово в русском языке самое древнее?

Ярослав Скворцов: Какой хороший вопрос… Я где-то читал, что древнейшим, как и первым, у многих из нас является слово "мама". Во многом уникальное, так как повторяется точь-в-точь в самых разных языках.

Но мою версию надо проверить.