Зона смерти: почему с Эвереста не убирают тела погибших альпинистов

Можно выделить несколько причин, почему погибших на Эвересте не всегда забирают.

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Причина первая: техническая сложность

Путей восхождения на любую гору несколько. Эверест – самая высокая гора мира, 8848 метров над уровнем моря, находится на границе двух государств: Непала и Китая. Со стороны Непала самый неприятный участок расположен внизу – если только стартовую высоту 5300 можно назвать «низом». Это ледопад Кхумбу: гигантский «поток», состоящий из огромных ледяных глыб. Путь пролегает через трещины многометровой глубины по лестницам, положенным вместо мостиков. Ширина лестницы как раз равна ботинку в «кошке» - приспособлении для ходьбы по льду. Если погибший находится со стороны Непала, эвакуировать его через этот отрезок на руках немыслимо. Классический путь восхождения проходит через отрог Эвереста - восьмитысячный хребет Лхоцзе. По пути расположено 7 высотных лагерей, многие из них – просто уступы, на краю которых лепятся палатки. Здесь находится много мертвецов…

В 1997 году на Лхоцзе у участника русской экспедиции Владимира Башкирова от перегрузок начались проблемы с сердцем. Группа состояла из профессиональных альпинистов, они правильно оценили ситуацию и пошли вниз. Но это не помогло: Владимир Башкиров скончался. Его положили в спальный мешок и подвесили на скалу. На одном из перевалов установили в его честь памятную табличку.

При желании можно провести эвакуацию тела, но для этого требуется договориться с пилотами о беспосадочной погрузке, поскольку сесть вертолёту негде. Такой случай был весной 2014 года, когда лавина сошла на группу шерпов, которые прокладывали трассу. Погибло 16 человек. Тех, кого удалось отыскать, вывезли вертолётом, положив тела в спальные мешки. Так же эвакуировали раненых.

Причина вторая: погибший находится в недоступном месте

Гималаи – это вертикальный мир. Здесь если человек сорвался, он летит сотни метров, часто вместе с большим количеством снега или камней. Гималайские лавины обладают невероятной мощью и объёмом. Снег от трения начинает таять. Человек, застигнутый лавиной, должен по возможности совершать плавательные движения, тогда у него есть шанс остаться на поверхности. Если над ним осталось хотя бы десять сантиметров снега – он обречён. Лавина, останавливаясь, смерзается в секунды, образуя невероятно плотную ледяную кору. В том же 1997 году на Аннапурне профессиональные альпинисты Анатолий Букреев и Симоне Моро вместе с оператором Дмитрием Соболевым попали под лавину. Моро протащило порядка километра до базового лагеря, он получил травмы, но остался жив. Букреев и Соболев не найдены. Посвящённая им табличка находится на другом перевале…

Причина третья: зона смерти

По правилам альпинистов, всё, что находится выше 6000 над уровнем моря – это зона смерти. Здесь действует принцип «каждый сам за себя». Отсюда даже пострадавшего или умирающего чаще всего никто вытащить не возьмется. Слишком тяжело даётся каждый вдох, каждое движение. Небольшая перегрузка или нарушение баланса на узком хребте – и сам спаситель окажется в роли жертвы. Хотя чаще всего чтобы спасти человека достаточно просто помочь ему спуститься на ту высоту, к которой у него уже есть акклиматизация. В 2013 году на Эвересте на высоте 6000 метров погиб турист одной из самых крупных и солидных московских туристических фирм. Он всю ночь стонал и мучился, а к утру его не стало.

Противоположный пример – вернее, беспримерная ситуация, произошла в 2007 году в Китае. Пара восходителей: русский гид Максим Богатырёв с американским туристом по имени Энтони Пива шли на семитысячник Музтаг-Ата. Уже поблизости от вершины они увидели засыпанную снегом палатку, из которой кто-то махал им горной палкой. Снегу было по пояс, и копать траншею было адски трудно. В палатке находилось трое совершенно обессилевших корейцев. У них кончился газ, и они не могли ни снег себе растопить, ни еду приготовить. Они даже в туалет уже под себя ходили. Богатырёв привязывал их прямо в спальнике и волок вниз, поодиночке, до базового лагеря. Энтони шёл впереди и тропил дорогу в снегу. Даже один раз подняться с 4000 метров до 7000 – огромная нагрузка, а тут пришлось целых три.

Причина четвёртая: высокая стоимость

Аренда вертолёта порядка 5000 долларов США. Плюс – сложность: посадка скорее всего будет невозможна, соответственно кто-то, и не один, должен подняться, найти тело, подтащить его к тому месту, где вертолёт сможет безопасно зависнуть, и организовать погрузку. Причём никто не сможет дать гарантию в успехе предприятия: в последний момент пилот может обнаружить риск зацепить скалу винтами, или возникнут проблемы с извлечением тела, или вдруг погода испортится и придётся свернуть всю операцию. Даже при благоприятном стечении обстоятельств эвакуация выйдет в районе 15-18 тысяч долларов – не считая других расходов, таких как международный перелёт и авиатранспортировка тела с пересадками. Поскольку прямые рейсы в Катманду разве что по Азии.

Причина пятая: возня со справками

Добавим: международная возня. Многое будет зависеть от уровня бессовестности страховой компании. Нужно доказать, что человек мёртв и остался на горе. Если он покупал тур от фирмы – взять справку о гибели туриста от этой фирмы, а она не заинтересована будет давать такую улику против себя. Собрать документы на родине. Согласовать с посольством Непала или Китая: смотря о какой стороне Эвереста идёт речь. Найти переводчика: китайский язык ещё ладно, а непальский сложный и редкий. При любой неточности в переводе придётся всё начинать сначала.

Получить согласие авиакомпаний. Справки одной страны должны быть действительны в другой. Всё это через переводчиков и нотариусов.

Теоретически можно кремировать тело на месте, но фактически в Китае всё застрянет на попытках доказать что это не уничтожение улик, а в Катманду крематорий находится под открытым небом, и прах сбрасывается в речку Багмати.

Причина шестая: состояние тела

В высотных Гималаях очень сухой воздух. Тело быстро высыхает, мумифицируется. Доставить его целиком вряд ли получится. Да и видеть, во что превратился близкий человек, наверное, мало кому захочется. Для этого нужен не европейский менталитет.

Причина седьмая: он хотел бы там остаться

Речь идёт о людях, которые пешком забирались на высоту полёта дальней авиации, встречали рассветы на пути к вершине, теряли в этом снеговом мире друзей. Трудно себе представить их дух, заключённый между многочисленными могилами тихого кладбища или в ячейку колумбария.

И на фоне всего вышеперечисленного это очень весомый аргумент.