Как удачливый аферист смог продать Эйфелеву башню и обмануть Аль Капоне

Виктор Люстиг считается одним из самых умелых и знаменитых мошенников мира. Его арестовывали около 50 раз и каждый раз отпускали за неимением улик. Он был своего рода перфекционистом в своих коварных обманах, обладал отличной памятью и тонко чувствовал человеческую натуру.

© Соцсети

Люстиг родился в семье мэра небольшого чешского городка Гостинне. Мальчик получил превосходное образование, бегло говорил на пяти языках, а в доме его родителей собирались самые уважаемые люди города. Отец отправил Виктора учиться в Сорбонну, но молодой человек бросил учебу. На протяжении нескольких лет он путешествовал по всей Европе, совершая десятки мелких преступлений под разными именами. Но в основном он представлялся как австрийский граф Виктор Люстиг.

В 1925 году Франция восстанавливалась после Первой мировой войны, Париж расцветал и стремительно рос — идеальное место для успешного мошенника. Идея, ставшая в результате самым знаменитым обманом Люстига, пришла к нему, когда он читал газету. Он наткнулся на статью, где обсуждались проблемы города по содержанию Эйфелевой башни. На одну покраску железной громадины уходила уйма денег. И тогда гениальный ум мошенника увидел тут блестящие перспективы.

Люстиг изготовил поддельные правительственные бланки и пригласил шесть крупных дилеров по металлолому на секретную встречу в отель Крийон, один из старейших отелей в Париже, чтобы обсудить возможную сделку. Все шестеро пришли. Виктор представился как заместитель генерального директора министерства почты.

Люстиг объяснил собравшимся, что содержание Эйфелевой башни обходится городу слишком дорого, поэтому было решено распродать ее на металлолом. Однако из-за возможной негативной реакции общественности встречу и сделку стоит держать в секрете. В принципе в 1925 году такая идея не была столь безумной, как в наши дни. Эйфелева башня была построена в 1889 году для Парижской всемирной выставки и была, по сути, временным проектом. Постройку должны были разобрать в 1909 году и переместить, так как она не вписывалась в исторический вид столицы страны.

Люстиг отвез группу дилеров на шикарном лимузине для экскурсии на место. Тур по башне дал возможность мошеннику оценить, кто из них больше всего хочет совершения этой сделки. И выбор пал на Андре Пуассона. Дилер чувствовал себя неуверенно, потому что не входил во внутренний круг парижского делового сообщества. Поэтому Пуассон считал, что эта сделка подарит ему билет в общество.

Однако жена дилера сомневалась и была недоверчива, интересуясь личностью Люстига и причинами, почему сделка должна держаться в тайне и совершаться в такой спешке. Чтобы усыпить ее бдительность, на очередной конфиденциальной встрече Виктор притворился, что находится в крайне стесненных обстоятельствах из-за трат, которые превосходят его доходы. Пуассон тут же успокоился. Он уже имел дело с коррумпированным правительственным работником, который просто хотел взятку.

Так что Люстиг не только получил деньги за продажу Эйфелевой башни, ему еще и дали взятку. Далее виртуоз обмана и его личный секретарь франко-американского происхождения Роберт Артур Турбиллон (также известный как Дэн Коллинз) сели на поезд с портфелем, полным денег.

Понятное дело, Пуассон не стал обращаться в полицию, он был слишком унижен и раздавлен. Месяц спустя Люстиг вернулся в Париж и снова попытался осуществить эту схему, однако один из дилеров пошел в полицию и показал поддельные правительственные бланки и документы. Виктор и Коллинз успели сбежать в США.

В Америке он стал фальшивомонетчиком, да таким успешным, что в 1934 году был создан специальный отдел, сотрудники которого должны были выяснить, кто за этим стоит. И год спустя Люстиг был арестован — его выдала любовница, приревновав его к другой. Во время обыска были конфискованы пластины для печати денег и фальшивые деньги. За день до суда Виктору удалось бежать, но его снова поймали и приговорили к 15 годам тюремного заключения (плюс 5 лет за побег из-под стражи).

Фальшивомонетчика отправили в тюрьму Алькатрас, где он провел 12 лет и умер в 1947 году в возрасте 57 лет то ли от опухоли мозга, то ли от пневмонии. Его похоронили в общей могиле. В свидетельстве о смерти было написано, что, скорее всего, его настоящее имя было Роберт Миллер. Некоторые трудности возникли при заполнении графы «Род занятий», где в итоге написали «продавец». Любопытно, что фальшивые деньги Люстига циркулировали в США еще много лет.

Однажды Люстиг обманул даже Аль Капоне. Как-то он убедил гангстера вложить 50 тысяч долларов в акции, продержал его деньги в сейфе два месяца и вернул Капоне, заявив, что сделка провалилась. Босс чикагской мафии был впечатлен такой честностью и дал ему в награду 5 тысяч долларов. Чего, собственно, Люстиг и добивался.