Появился ответ на вечный вопрос: где и когда изобрели колесо

Около 6000 лет назад изобретение колеса произвело революцию в области транспорта и гончарного производства, однако, где и когда это точно произошло, до сих пор остается загадкой. Новый метод, использующий подход вычислительного механического проектирования, предполагает, что в трех основных усовершенствованиях технологии колеса ключевую роль могли сыграть добытчики меди из Восточной Европы.

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Археологические свидетельства существования колес и колесных транспортных средств широко распространены во второй половине медного века (около 5000-3000 годов до н. э.) по всей Европе, Азии и Северной Африке. Однако быстрое распространение колеса делает сложным точное определение его предполагаемого места и времени возникновения.

Существует три основные гипотезы. Одна указывает на Месопотамию около 4000 года до н. э.; вторая — на регион северного Причерноморья около 3800 года до н. э.; третья — на Карпаты между 4000 и 3500 годами до н. э. Третья теория говорит о том, что с помощью колес транспортировали медную руду из глубины шахт. «Игрушки» позднего медного века, найденные в этом регионе, напоминают вагонетки.

В исследовании, опубликованном в Royal Society Open Science, ученые из США описывают, как, по их мнению, развивалось колесо. Выводы основаны на данных археологии, исходя из которых, авторы создали оригинальный алгоритм вычислительного проектирования, который автономно генерирует систему колеса и оси, используя эволюционный процесс, пишет Live Science.

Учитывая необходимость перемещения груза, люди, вероятно, использовали круглые бревна, размещенные поперек дороги перемещая задние вперед по мере необходимости. Основываясь на существующих данных, исследователи утверждают, что было необходимо три инновации для появления колеса.

Первое — желобчатые ролики, что позволило бы грузу опираться на них и двигаться вперед и назад, без необходимости ходить вокруг него, чтобы заменить ролики. Это могло позволить людям толкать более широкую тележку в шахту.

Второе новшество — это колесная пара или колеса, закрепленные на оси, что могло бы дать тележке более высокий клиренс для проезда по камням и другим обломкам в шахтном стволе.

Третье — когда колеса движутся независимо от оси, вероятно, возникло примерно через 500 лет после колесной пары и добавило маневренности конструкции, согласно статье.

«Узкие, окруженные горами дороги, проходы в шахты, сформированные ландшафтами Карпат, могли подталкивать разработчиков колеса к такой конструкции», — отметил руководитель исследования Кай Джеймс.

Хотя эта теоретическая модель может объяснять древнее происхождение колеса в Восточной Европе, Джеймс не исключает возможность его независимого изобретения в разных частях мира.

«Подход, использованный в этой работе, применим и к другим археологическим загадкам. Например, можно выяснить, как именно строились пирамиды», — добавил Джеймс. «Узкие, окруженные горами дороги, проходы в шахты, сформированные ландшафтами Карпат, могли подталкивать разработчиков колеса к такой конструкции», — отметил руководитель исследования Кай Джеймс.

Хотя эта теоретическая модель может объяснять древнее происхождение колеса в Восточной Европе, Джеймс не исключает возможность его независимого изобретения в разных частях мира.