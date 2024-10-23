Как драгун Павлуцкий стал начальником Чукотки

О начальнике Чукотки – офицере драгунского полка майоре Дмитрии Ивановиче Павлуцком – известно не так уж много. Сохранившаяся информация характеризует его как человека долга, прямолинейного и жестокого руководителя. Некоторые историки уверены – с иными качествами навести порядок на отдалённом Чукотском полуострове не следовало и пытаться.

© Чукчи. Гравюра Дэниела Лерпиньера

Разделяй и властвуй

Павлуцкий родился в 1692 году в Тобольске в семье потомственных военных. Он получил хорошее образование, служил в Сибирском драгунском полку, а в 35 лет стал капитаном.

В 1726 году в Петербурге императрица Екатерина I, встретившись с полярным исследователем Афанасием Федотовичем Шестаковым, решила отправить на Чукотку военную экспедицию с целью присоединения «новых земель». Организацией похода занимался сибирский губернатор Иван Васильевич Болтин, который и послал в «чукотское турне» «верного человека» и «с ним Шестакова». Не трудно догадаться, что «верным человеком» стал Павлуцкий.

Дмитрий Иванович и Афанасий Федотович сразу же не смогли найти общий язык. Они часто конфликтовали, что мешало общему делу. Придерживаться правила «худой мир лучше доброй ссоры» путешественники смогли только до 1729 года. В Якутии Шестаков с небольшим отрядом казаков отделился от Павлуцкого. Правда, до Чукотки он так и не дошёл. Афанасия Федотовича вскоре убили воинственные чукчи.

Главный среди чукчей

Павлуцкий в 1730 году добрался до Нижеколымского острога и взял курс на Анадырьский острог. Цели он достиг к осени и незамедлительно приступил к модернизации укреплений. Летом 1731 года Дмитрий Иванович отправился в длительное путешествие по Чукотке, в ходе которого собрал уникальные описания «пустых мест», составил первые чертежи и схемы края. Спустя ещё год путешественник на боте «Святой Гавриил» впервые закартографировал берега Америки.

Но царская власть всё же ценила Павлуцкого больше как военного, нежели как исследователя. Поэтому когда на Камчатке вспыхнул бунт камчадалов, Дмитрия Ивановича отправили усмирять восставших. За заслуги на этом поприще его вскоре назначили Якутским воеводой и повысили до майора.

На данном посту Павлуцкий находился два года. Вскоре он предпочёл вернуться на Чукотский полуостров – воевать с чукчами и картографировать местность.

На протяжении последующих пяти лет Дмитрий Иванович рассылал по тундре карательные отряды, крестил местные народы, приучал их к новым порядкам.

Тем временем в Петербурге сменилась власть и Павлуцкий остался без своевременного снабжения. С учётом бедственного положения, майор вынужден был перебраться вместе со своими подчинёнными поближе к цивилизации, но по пути встретился с воинственно настроенным и многочисленным отрядом чукчей.

Они-то в непродолжительном бою и убили «начальника Чукотки». Тело Павлуцкого почти полгода пролежало в лиственничном гробу в погребе, а осенью, по льду рек, останки увезли в Якутск, где похоронили под храмом Спасского монастыря.

Кстати, все документы и чертежи экспедиций Дмитрия Ивановича не сохранились. Они таинственным образом бесследно исчезли в Петербурге.