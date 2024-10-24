Археологи испытали найденный в древней гробнице «самогонный аппарат»

Группа археологов из исследовательского центра по сохранению исторического и культурного наследия университета Чжэнчжоу провела имитационные эксперименты с использованием копии дистиллятора, найденного в гробнице маркиза Хайхуна.

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Об исследовании рассказало информационное агентство "Синьхуа". Его целью было воссоздание древней технологии изготовления спирта. До последнего времени считалось, что технология перегонки спирта на территории Китая появилась в период правления династии Юань (1271-1368 гг. н.э.).

Однако внимание ученых привлек предмет, обнаруженный в гробнице сановника и дворянина по имени Хайхун. Его гробница относится к эпохе Западной династии Хань (202 г. до н.э. - 25 г. н.э.). Археологи предположили, что загадочный предмет из погребального инвентаря представляет собой домашний дистиллятор, проще говоря - самогонный аппарат.

Чтобы проверить эту гипотезу, эксперты создали точную копию устройства и провели с ней ряд имитационных экспериментов. Последние подтвердили функциональность дистиллятора, то есть он действительно пригоден для производства дистиллированных спиртных напитков. Таким образом, эксперименты "состарили" археологически подтвержденную технологию перегонки спирта в Китае примерно на тысячу лет.

"Полученные результаты опровергают традиционное мнение о том, что технология перегонки спирта появилась во времена династии Юань, как это зафиксировано в древнекитайском медицинском трактате "Бэнь Цао Ган Му", - говорит руководитель исследования Хань Гохэ. - Эксперименты показали, что древний дистиллятор достигал эффективности дистилляции более 70 процентов, сохраняя при этом вкус и содержание алкоголя в напитках".

Гробница маркиза Хайхуна ранее была обнаружена в Наньчане, столице провинции Цзянси, расположенной на востоке Китая. На сегодняшний день она является одним из самых важных археологических памятников периода династии Западная Хань.