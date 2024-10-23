О чем может сигнализировать плач при просмотре фильмов

Плач во время просмотра фильмов является признаком невротизма, который связан с переживанием негативных эмоций. Ученые провели исследование, в котором они определили, что невротизм может стать признаком преждевременной смерти.

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Отмечается, что невротизм напрямую связан с чувством одиночества. Именно этот фактор вреден для человека и несет за собой риск преждевременной смерти. Ученые выяснили, что риск преждевременной смерти от этого наиболее высок у мужчин моложе 54 лет без высшего образования.

В ходе исследования была взята информация о 500 тысячах человек из британского «Биобанка». За четыре года 43 400 человек умерли в возрасте 70 лет. Основной причиной смерти была онкология, а некоторые жаловались на проблемы с дыханием. Эти люди также чувствовали вину, апатию, перепады настроения и одиночество, передает Daily Mail.

Исследователи из Медицинского колледжа Университета штата Флорида установили, что чувство одиночества значительно увеличивает вероятность риска развития деменции — на 31 процент. Ученые провели исследование, и у испытуемых, которые считали себя одинокими, вероятность развития деменции оказалась на 31 процент выше.

Периоды лени и апатии знакомы каждому. В такие периоды важно понимать, как вернуть себе желание работать и достигать поставленных целей. «Вечерняя Москва» изучила эффективные методы повышения продуктивности даже тогда, когда совсем ничего не хочется.