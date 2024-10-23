Почему россиянкам не стоить ехать замуж в Китай

В Китае тектонический сдвиг в подходе к демографии. Правда, пока только на уровне частной инициативы. Слышали про китайского профессора Дин Чанфа, который предложил решать вопрос нехватки невест в Китае с помощью завоза непритязательных девушек из России, Вьетнама и Камбоджи?

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Непритязательные нужны, потому что невесты требуются для десятков миллионов китайских крестьян. Ну, за быками ходить, рис сажать. Видели, да, эти средневековые картины? Как крестьяне в треугольных шляпках месят грязь рисовых полей ногами и вручную утапливают в подводном иле по зернышку?

Ну вот, где-то есть в Китае профессор, который считает, что россиянки для такой жизни годятся в самый раз.

Кстати, у китайцев есть такое. Безапелляционная уверенность в превосходстве своей культуры.

Я как-то в Эрмитаже, еще школьницей, в туалет зашла, вдруг слышу — будто налетело воронье. Шум, гам, двери хлопают. Отсиделась, выхожу из кабинки — все разбито, бумага разбросана, вода разлита. И ор! Это китаянки обсуждают, видать, Рубенса. Мне было лет пятнадцать, я взяла и прямо спросила:

«А почему вы так плохо себя ведете, кричите, мусорите?»

По-английски, еле-еле, там говорила только их гид. Ответила мне:

«Девочка, Китай древняя культура, мы всегда громко говорим, у нас так принято». «И не смываете за собой в туалете», — заключила я.

Китайцев мне доводилось видеть разных, в разных обстоятельствах. Может быть, это и древняя культура, но у множества встреченных мною представителей Китая бытовая культура хромала. Вообще, слышали, да, это заезженное? Почему китайцы громко разговаривают? Потому что это-де часть их культуры. Почему китайцы во время еды громко чавкают? Тоже часть культуры! И так далее. Придумали, как и в Японии, специальное устройство, которое ставят на стол, чтобы оно во время обеда с европейцами заглушало звук чавканья. Я серьезно, есть такие в ресторанах и в Китае, и в Японии. Якобы надо сглаживать различие культур.

А по мне так это тонкий налет культуры. Могу доказать: я общалась с образованными китайцами, они не орут никогда, не чавкают и вряд ли расплескивают воду в общественном туалете. И колонку, заглушающую чавканье, образованные китайцы придумали, потому что им стыдно за необразованных и они не видят возможности их переучить. Необразованных там много. В Китае множество людей, кажется, родились еще в деревнях без электричества и в детстве топтали деревянными башмаками рисовые поля.

Страна просто совершила грандиозный рывок. Но я помню, как в начале 1990-х Китай представал в новостях чем-то сродни Северной Корее, где тогда лютовал страшный голод. Преимущественно нищее деревенское население, отрезанное от городов лимитами и строгим режимом прописки. Там просто уникальный случай: компартия оказалась пристанищем для… прогрессистов! Ну реально же. У нас в компартии сидели какие-то замшелые деды, которые готовы были сажать за покупку советским человеком джинсов, а у них — наоборот. Пример страны, где элиты ну очень сильно отличаются от масс в лучшую сторону.

Массы свои они к цивилизации потянут, конечно, но пока этого не произошло, я нашим дамам ехать в Китай не советую. Москвичка в китайскую деревню не поедет, петербурженка — тоже. А наши девушки из глубинки могут, столкнувшись с китайским женихом, и не разобраться, вряд ли они китайцев в жизни видели. А я их видела. В Петербурге их до сих пор много. И еще я недавно вернулась из поездки по Средней Азии. В Туркестане, в маленьком отеле B&B, я утром проснулась от ора китайцев. Вышла — в холле собирается на экскурсию семья из трех человек. Трое!!! Пенсионеры и дочь, почти моя ровесница. Я их спросила: вы почему никого не уважаете и так кричите? Им стало стыдно, хотя они почти ничего не поняли. До следующего обеда молчали. Впрочем, в холле развели бардак и оставили кучу еды. Через день в их номер заселились снова китайцы. Небо и земля! Говорили тихо, ели тихо, оба молодых парня отлично знали английский. Я их спросила, почему такая разница. «У нас много малообразованных людей».

Нам сложно поверить, что необразованные ездят в путешествия. Но они ездят, да. И это лучшие из масс. Примерно как у нас в 90-е ездили нувориши. Об их поведении на курортах Турции и Египта мы все читали.

В общем, девушки, в Китай ехать не надо: очень большой будет культурный шок. Если уж совсем невтерпеж, съездите пару раз весной самым дешевым вагоном «Сапсана». И потом умножьте впечатления на сто — к таким китайцам вы попадете в китайской провинции. Ехать туда можно, если большая любовь и муж из образованной на несколько поколений вглубь семьи. Только так. Иначе — муки. В том числе бедности. Не так богато китайцы живут. Достаточно посмотреть на их туристов: одеты они, как правило, в дешевые вещи, что продают у нас на Апрашке и рынке «Садовод». И это люди, которые добрались до заграницы, вообразите не добравшихся. В китайской глубинке жизнь тяжелая.

Ах, да, вы знаете, откуда в китайской деревне дефицит женщин? Хммм, как бы деликатно сказать. Просто их там было принято убивать еще девочками, иногда — в утробе. Потому что, как и в любом другом патриархальном обществе, в Китае родить девочку было не престижно. А при политике ограничения рождаемости рождение девочки считалось несчастьем, потому что в стране не было пенсий, рассчитывать старикам приходилось на детей, так что делали ставку на сына, который их будут обеспечивать. А девочек убивали часто, да. Вот и дисбаланс. Сомнительная радость ехать в страну, чтобы пополнять дефицит девочек, которых абортировали на поздних сроках и передушили в пеленках.

Это по поводу перспектив. Теперь — о здравом смысле.

Зачем китайцам невесты? Необходимости резко повышать рождаемость у них нет. Китай вообще показал всему миру пример: как выскочить из демографической ловушки и обмануть бедность. Надо ограничить рождаемость. Посмотрите на страны, где был всплеск рождаемости. Узбекистан (примерно в 7 раз за 60 лет население увеличилось), к примеру. Страна обнищала и превратилась в донора миграции.

Принято утверждение, будто в благополучных странах рожают мало. Возможно, правильно интерпретировать данные рождаемости обратным путем: мало рожают, поэтому лучше живут.

Китай показал, что, скорее всего, так и есть: притормозил рождаемость — совершил экономическое чудо.

Им невесты нужны, чтобы снимать стресс и социальные проблемы в обществе. Возможно, уже к 2030 году четверть китайских мужчин в возрасте около 30 лет окажется без невест. Китай обеспокоен, он ждет всплеска насилия, грабежей, ВИЧ и половых инфекций, так как одинокие мужчины чаще совершают преступления и ходят к проституткам.

Еще Китай обеспокоен тем, что политика «одна семья — один ребенок» не только приостановила рождаемость до нужного показателя в 2,1 ребенка на женщину: он падает и уже составляет 1,09 ребенка. Теперь Китай хочет немного поднять рождаемость до уровня воспроизводства населения. Хотя непонятно, зачем им сохранять такую огромную численность. Но это их дело, пусть поднимают.

У нас рождаемость выше, чем в Китае, — 1,41 ребенка на женщину. При этом Россия сильно беспокоится, что рожают мало. Я с этим не согласна, не вижу экономических причин любой ценой добиваться роста населения: у нас имеющееся не все нормально устроено. Но если уж есть в России такая задача — поднимать рождаемость, то с предложением экспортировать невест она никак не совместима. Мы уже наэкспортировались, когда у нас в 1990-е и 2000-е уезжали «паспортистки» — замуж за иностранца и хоть куда. Не мужчины демографический потенциал, а женщины. В Китае, кажется, это поняли. Что решает женщина и выбирает женщина. А оставшиеся за бортом мужчины — это огромная проблема.

Как в любой мало рожающей стране, у нас такая проблема тоже станет скоро актуальной. Куда девать мужчин, которые не прошли брачную конкуренцию?

Они — источник агрессии, рисков насилия, преступности. Китай, кстати, еще недавно пытался их куда-нибудь пристроить и, наоборот, обещал подъемные мужчинам, которые уезжают на ПМЖ в другие страны и заводят там семью. Интерес государства понятен — вытолкать из страны потенциальную проблему.

Мы своих куда будем выталкивать, если наши девушки разъедутся по замужам в разные страны? Эмиграция женщин наносит демографии ущерб, который не перекроют никакие многодетные, а последнюю волну эмиграции-релокации не восполнить никакими пособиями для оставшихся. Выгоднее вкладывать деньги в молодых россиянок и убеждать их оставаться дома, рожать одного-двух детей.

А в Китай ехать им не надо, их зовут замуж за мужчин, которые сотням миллионов китаянок оказались не нужны.