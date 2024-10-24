Как предки человека разделывали гигантского слона

Недавно в Индии ученые обнаружили останки древнего слона неизвестного вида. На костях было сделано еще одно открытие: эти животные могли быть источником пищи для людей, живших в то время в регионе. Окаменелости слонов были найдены в долине Кашмира, они датируются периодом от 300 000 до 400 000 лет назад. Новое исследование показало, что древние люди били по костям слонов, чтобы извлечь костный мозг — ткань с высокой энергетической ценностью. Эти искусственно разбитые кусочки костей — самые древние свидетельства разделки животных в Индии, сообщает iflScience.

© Naukatv.ru

«Мы интерпретируем этот образец как осколок, образовавшийся в результате многократного удара по кости слона каменным орудием. Сначала по кости били несколько раз, чтобы вызвать трещину. Однако эти попытки не увенчались успехом, поэтому, чтобы полностью разбить кость, потребовался более мощный удар более тяжелым камнем. Общая форма этого куска напоминает осколок, полученный в [предыдущих] экспериментах по извлечению костного мозга с помощью каменных орудий», — пишут авторы в своей статье.

Это открытие необычно, так как доказательств существования ранних гоминидов в Индийском субконтиненте мало. Найденные вместе с костями слона 87 каменных орудий помогают исследователям воссоздать, как здесь жили предки человека.

«Вопрос в том, кто эти гоминиды? Что они делали на этой территории и занимались ли охотой на крупных животных?» — сказал автор исследования, куратор Музея естественной истории Флориды Адвайт Джукар.

Тайна усугубляется тем, что каменные орудия сделаны из базальта, который не встречается в этом регионе. Убедительных свидетельств охоты, однако, нет: не было найдено, например, наконечников копий. Гоминиды могли обнаружить слона уже мертвым или отбить добычу у другого хищника.