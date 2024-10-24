Как либеральная оппозиция сделала конфликт Москвы и Киева неизбежным

С начала 1990-х годов либеральная оппозиция провозгласила верховенство экономики над политикой. Оставим в покое противоречивые высказывания классиков марксизма и обратимся к истории России. А у нас тут везде и всегда превалировала политика.

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Рассмотрим, к примеру, конфликт Господина Великого Новгорода с Москвой в начале XV века. ВПП и финансовые накопления Новгорода в разы превосходили показатели Москвы. Процент грамотных новгородцев существенно превышал процент грамотных москвичей. Каменных церквей в Новгороде было в разы больше, чем в Москве. У Москвы имелось одно преимущество – армия.

Границы Новгородской республики были стабильны три века, если не считать освоения новгородцами земель на севере и северо-востоке. А Москва, наоборот, используя «татарский батог», захватывала всё новые и новые территории.

Беда Новгорода оказалась в том, что правящая элита и купечество считали экономику превыше политики и не хотели думать о предстоящем захвате их земель Москвой.

Финансовые возможности Новгорода позволяли создать большую армию и набрать тысячи наёмников. Разумеется, не из соседней Швеции – «пусти козла в огород», а из дальних стран, славящихся в XV веке своими наёмниками, – Шотландии, Швейцарии, Италии. В этом случае при нападении на Республику новгородские ратники вместе с наёмниками по брёвнышкам разнесли бы Москву.

Ах, шотландцев, да на Москву? Да это ж неэтично! А вот Иван III навёл на Новгород татар, которые сыграли решающую роль в битве на Шелони. И все наши историки считают это вполне этичным.

В итоге иерархи церкви, бояре, купцы и другие «лутшие» новгородцы, которые хотели откупиться и надеялись, что «всё рассосётся», были убиты или депортированы в отдалённые московские края. Разгром коснулся не только Новгорода, но и всей Республики, включая Приневье и Заонежье.

В Москве подобное мероприятие именовали «перебором людишек». «Перебор» производился в Рязани, Смоленске и других городах, но в разы меньших масштабах, чем в Республике.

В Господине Великом Новгороде было уничтожено всё – выборная церковная иерархия, народное вече, на 95% уничтожены все архивы и летописи, разрушена система торговли с Западом. Приневье и Прионежье пришли в запустение. И всё – из-за жадности и глупости новгородской элиты.

В конце XIX – начале ХХ века центральные области России были связаны с Дальним Востоком двумя путями: морским с помощью Добровольного флота и железнодорожным – Транссибом. Оба эти пути были нерентабельны и существовали исключительно за счёт дотаций правительства.

Пример: цена билета на пароход Доброфлота Одесса – Бомбей была такой же, что и Одесса – Владивосток, хотя путь до Бомбея в два раза короче. Однако если бы государство не субсидировало Доброфлот и Транссиб, Россия уже в начале ХХ века гарантированно лишилась бы Дальнего Востока и Восточной Сибири.

В XXI веке тезис о главенстве экономики над политикой стал ещё более опасным. Как уже говорилось, с 1990 года подавляющее большинство газет и телевидения в России долдонили о важности экономики и вторичности политики. А президенты и госсекретари США несколько раз объявляли, что Россия не должна вообще иметь внешней политики, а сосредоточиться на внутренних делах.

А на Украине в 1991 году партийная элита и националисты провели референдум «за незалежность». Основной аргумент – москали грабят украинцев и вывозят 80% мяса, сала, масла и т.д. Провозгласим незалежность – все эти продукты останутся на месте, сами съедим, а все остальные советские порядки не изменятся, за исключением введения рыночной экономики.

А московская элита молчала, занятая внутренними разборками и дележом госсобственности. Хотя и московские, и киевские партократы прекрасно знали, что Украина является дотационным регионом, если учесть энергоносители и т.д.

Заранее было ясно, что разрыв с РФ вызовет развал экономики Украины. Я сам в 1993 году в круизе Киев – Одесса во всех городах видел пустые полки магазинов.

«Так хто з'їв ваше м'ясо?»

Продавцы в ответ грустно улыбались и разводили руками.

До 1990 года националисты утверждали, что москали притесняют украинскую мову. Однако после 1991 года процент русскоязычных изданий на Украине резко возрос, а на мове – упал. Что поделаешь? Пришла рыночная экономика.

Киевская элита оказалась перед выбором: или слияние с Россией, пусть даже на уровне федерации, или война. Третьего пути не было. Однако никто не хотел воевать. Мало того, 95% жителей незалежной Украины даже не могли себе представить войну с Россией. Для этого потребовалось 30 лет переформатирования сознания людей.

Уже с 1993 года при назначении на офицерские и генеральские должности в ВСУ бывших офицеров Советской армии открыто спрашивали:

«Ты готов воевать с Россией?»

С этого же времени началось создание украинского новояза. В мову ввели почти 70% новых слов.

С 1993 года по 2003 год было издано свыше пятидесяти технических и научных русско-украинских словарей: по медицине, различным областям военной техники, сварке, математике, физике и др. Почти все новые украинские слова были искусственно выдуманы, чаще всего брали польские аналоги. Если аналога не находилось, то «высасывали из пальца».

Вот, к примеру, термин коленный «диск» используется в русском языке, хотя «диск» – латинское слово и есть в английском и даже в польском языках. Долго думали и назвали «круглэц».

Была придумана новая украинская история. Древние укры построили Ноев ковчег и выкопали Чёрное море. Александр Меншиков в 1708 году взял городок Батурин (резиденцию гетмана Мазепы) и учинил «геноцид всего украинского народа».

В 1930-х годах москали, дабы уморить голодом весь украинский народ, устроили «голодомор». А в Москве элита поддакивала:

«Да-да, Сталин – злодей, голодомор устроил!»

В обеих столицах жулики забыли, что большевики на Украине организовали сеть бесплатных столовых.

Что украинские националисты распространяли листовки с призывами не сдавать хлеб государству, а уничтожать его. Что неурожай был не только на восточной (советской) Украине, но и на западной, польской. Представьте себе, Сталин звонит в Варшаву:

«Товарищ Пилсудский! Почему вы отстаёте по темпам голодомора? Не выполните план по геноциду украинского народа – партбилет на стол!»

С 1993 года националисты устроили сотни провокаций. Например, угнали из Донузлава малый противолодочный корабль постройки 1960-х годов. Ну и сгнил он у причала в Одессе. Зато эта провокация чуть не привела к вооружённому конфликту. Просто Москва тогда струсила.

А сколько было провокаций, связанных с военно-морской базой в Севастополе! «Маячная война» в Крыму, то есть захват бандами западэнцев маяков Черноморского флота. А сколько провокаций было на Азовском море и в Керченском проливе! И везде Москва уступала.

Ну, как же, главное – экономика! Торговля с Украиной, а самое важное – транзит энергоносителей через незалежную на Запад. В вопросе с Украиной для Ельцина и компании решающим было мнение «Вашингтонского обкома». Отсюда многочисленные уступки Киеву в экономике, в территориальных вопросах и т.д.

Прозрение наступило лишь в феврале 2014 года. Да и то неполное. Тоже надеялись, что «всё само собой рассосётся». А оно так рассосалось! Даже танки и артиллерию, взятые в Крыму, отправляли на Украину, а националисты тут же использовали эту технику в АТО на Донбассе.