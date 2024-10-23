Ловушка для Поддубного: почему русский силач не стал американцем

Иван Поддубный известен как профессиональный борец, победитель многих международных чемпионатов и самый сильный человек своего времени. Он родился в 1871 году в небольшой деревушке Богодуховка Полтавской губернии, но мог однажды стать гражданином США. Для этого американцы придумали хитроумный план...

Сила денег

Свой профессиональный путь силач начал в 12 лет. Поддубный рос в бедной семье, а поэтому хватался за самую тяжёлую работу. А в 22 года Иван переехал в Крым – туда, где жила его возлюбленная Алена.

Отец девушки был богатым человеком, а поэтому не спешил становиться родственником простого батрака. Тогда Иван решил, что будет зарабатывать столько денег, что сможет обеспечить возлюбленную.

Поддубный устроился на работу грузчиком в порт. Благодаря исключительной силе Иван мог справляться с большим объëмом работ, что его вскоре и прославило.

В 1896 году Иван начал выступать как гиревик и атлет на арене цирка Бескаравайного в Феодосии. Через некоторое время на него обратили внимание уже как на борца. Поддубный стал спортсменом, который за десятилетия не проиграл ни одного чемпионата и соревнования. Первый крупный гонорар (5 тысяч рублей) Иван Максимович получил на международных состязаниях в Петербурге, уложив на лопатки прославленных чемпионов Буше и Понса.

Добро пожаловать!

Также Поддубный выступал на чемпионатах за границей. Его приглашали во Францию, Италию и многие другие страны Европы. Кстати, от «итальянского турне» силачу в итоге пришлось отказаться. Главный конкурент ле Буше, нанял профессиональных киллеров, чтобы те расправились с русским богатырём и завладели его деньгами.

К началу XX века Иван Максимович сколотил приличное состояние, которое позволило ему приобрести 131 га земли, усадьбу, 2 мельницы и модный конный экипаж. Но вот помещиком Поддубный оказался весьма посредственным. Вскоре он разорился и был вынужден вернуться на арену, чтобы зарабатывать себе на жизнь.

Но вот с приходом советской власти гонорары стали в разы меньше. Поддубный, привыкший к роскоши, решил отправиться на гастроли в США, где по-прежнему хорошо платили.

Американская ловушка

В Новом Свете силача ждал оглушительный фурор. Он побывал в каждом штате, а за каждое выступление получал по несколько тысяч долларов. Заработанные деньги Поддубный для сохранности положил в банк, что и стало роковой ошибкой. Выяснилось, что полученными гонорарами может воспользоваться только американский гражданин и на территории США. Вывозить из страны средства не позволили, но Иван Максимович так и не стал американцем. Он отказался принять американское гражданство и вернулся в Советский Союз ни с чем. Скончался борец в 1949 году в нищете.

А гонорары Поддубного так и остались лежать на счету в американском банке. По некоторым данным, в настоящее время размер вклада мог достигнуть миллиона долларов. Но вот получить их некому. Поиски наследников Ивана Максимовича пока успехом не увенчались.