Кем в древности были повара

День повара, который отметили 20 октября, является праздником международным, что совершенно справедливо – вкусно любят поесть абсолютно все, где бы кто ни жил. Отказ от аппетитных блюд свойственен лишь идейным аскетам, которые ставят его себе в заслугу и считают подвигом. Остальные с удовольствием предаются наслаждению, которое дает вкусная, пусть и простая, пища, а самых вершин в ее приготовлении как раз и достигли профессионалы – повара.

Доисторические времена

Когда появилась профессия не знает никто. Понятно только, что она одна из самых древних и возникла, как только человек научился подвергать пищу термической обработке. Если не умничать — то с появлением огня. Но тоже не сразу.

Надо было еще догадаться, что огонь дает не только тепло, а оказывает воздействие на еду. Причем положительное, а не портит ее. До того момента все, хоть и вынужденно, придерживались сыроядения. А что касается растительной пищи так еще и очень долго не знали что с ней делать и ели просто так. А вот мясо или рыбу уже держали над огнем на палочках. Так что любимый многими шашлык можно считать одним из самых первых, если не первым, приготовленным блюдом.

Поваров в это каменное время еще не было, но уже появились персоны, которые были ответственны за приготовление пищи. Предполагается, что это были люди, которые отвечали за поддержание огня. Когда племя в полном составе убегало на поиски съестного, то в пещере всегда оставался человек, который следил, чтобы огонь не погас. Ну и чего-то там явно кашеварил к приходу остальных, чтобы, когда те вернутся, успели чего-то перехватить. А потом можно уже и пирушку закатить. Если, конечно, с добычей будут.

Древний мир

С появлением цивилизации разнообразие блюд уже было достаточно широким. Хлеб человек научился готовить 10 тысяч лет назад и тогда же стал варить пиво. Сыр и творог стали изготавливать 6 тысяч лет назад, а варить суп 3 тысячи лет назад. Ну а мясо было всегда. Так что уже было из чего готовить.

Поэтому в древнеегипетских и шумерских текстах уже попадаются рецепты различных блюд. А это значит, что находились и те, кто умел их приготовить лучше остальных. И действительно, самое первое упоминание о поваре как профессии находим на Крите, где 2600 лет назад был человек, который готовил пищу для солдат царя. Надо полагать, что царь и себя не обделил. Мы точно знаем, что фараоны, цари, вельможи и жрецы питались очень хорошо и изысканно.

В Античном мире повар уже точно был профессией, причем весьма почетной, появляется даже отдельная отрасль – кулинария. Правильнее сказать – искусство. Именно так начали воспринимать приготовление еды, приравнивая ее к остальным видам культуры.

Получило свое название от Кулины, которая была поварихой дочери бога-врача Асклепия Гигеи. Римляне, а следом и мы, знаем Асклепия как Эскулапа. То есть уже тогда совершенно справедливо считали поварское искусство сродни медицинскому. Со временем Кулине тоже приписали божественные свойства, и она стала десятой музой, в Риме ее называли Кулинария.

Значение поваров-кулинаров в Древнем Риме было огромным, от их искусства зависел престиж знатного рода. Чтобы поразить гостей вельмож они выдумывали такие блюда, которые стоили целые состояния. Многие на том и разорились. Уже при императоре Августе известны школы поваров, а возможно и раньше были.

О многочисленности и влиянии поваров говорит тот факт, что известны их восстания — похоже, не все ценили их искусство и недоплачивали. Некоторые были вполне удачными и мастера поварешки захватывали целые города. Но это не было их основным занятием.

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Средние века и Европа

С наступлением Средневековья забылись и все достижения Античности. Кстати, по большинству параметров благополучия мы до сих пор еще не вернулись к тому уровню, несмотря на наличие гаджетов и техники. А уж в мрачные времена так и вовсе скатились к первобытности по большинству параметров.

Нравы упростились, кулинарное искусство тоже. Но повара никуда не делись. И роль их постепенно возрастала, в какой-то момент вновь стала придворной и очень почетной должностью. Так в Германии в XIII веке шеф-повар входил в четверку самых важных должностей при монархах, а во Франции по своему статусу стоял выше маршала и занять вакансию могли только знатные люди.

Крестовые походы и торговые связи с Востоком познакомили европейцев с достижениями античности, а заодно принесли и пряности. Началась эпоха Возрождения. Первыми от кулинарной спячки очнулись итальянцы и снова, как их римские предки, начали чудить с продуктами.

Следом кинулись французы, при Людовике XIV наблюдается стремительный рост поварского искусства. С тех пор эти две страны соревнуются между собой в изысканности блюд. Ришелье, Мазарини, Дюма, Бальзак выдумывали свои и они до сих пор готовятся. Монтень написал книгу «Наука еды».

И даже когда толком не было продуктов, то все равно умудрялись создать шедевры, как это случилось с поваром, у которого под рукой из всех продуктов в какой-то момент остались только яйца и оливковое масло. С тех пор наслаждаемся майонезом.

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Древняя Русь

Можно встретить утверждение, что повара в России появились лишь в XVII веке, но это полная чушь. Уж что-что, а повеселиться и поесть тут любили всегда, достаточно послушать былины с их вечными княжескими пирами.

Вот и летописи нам это обстоятельство подтверждают – там повара удостаиваются частого упоминания и выделяются как отдельная профессия. Их писали монахи, а уж они-то точно знали толк во вкусной и здоровой пище. Это было особенно важно при том обилии постных дней, которое присутствует в православии. Так известно, что в Киево-Печерской лавре была огромная поварня, где трудился целый штат монахов-поваров.

Самый известный повар Древней Руси был Торчин, который служил у князя Глеба, ставшего вместе с братом Борисом первым русским святым. У богатых и знатных вельмож было по нескольку поваров и о них упоминают хроники, что говорит о важности профессии.

Русская кухня была богатой и разнообразной, но с удовольствием принимала и достижения других культур. Так после падения Константинополя на Руси появилось много византийских специалистов, которые внесли свою лепту в разнообразие блюд. Так что нашу кухню в какой-то мере можно считать продолжательницей римской, поскольку Византия правильно называлась Восточной Римской империей.

Одними из первых русские познакомились с индийскими традициями, а знания почерпнули из книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Близость Востока также заметно обогатила национальную кухню – ведь, например, использование изюма в кашах и сухофруктов в пирогах пришло оттуда.

Даже Китай поделился своими кулинарными традициями и появились пельмени, которые мы считаем исконно русскими и никому не отдадим. Поскольку наши повара все эти рецепты и продукты творчески переработали и сделали любимыми.

Так что получается, что День повара не просто международный праздник, а всенародный. И у каждого есть повод его отметить. Тем более, что особых усилий для этого не потребуется, достаточно заскочить в ближайшее кафе. Ну или поужинать дома. Только не забыть похвалить того, кто готовил: «Ты настоящий повар!» И сказать спасибо.