Повесить топор и задобрить предков. Мифы и реальность Коми-Пермяцкого округа
Север Пермского края — местность труднодоступная и от этого, возможно, окутанная множеством легенд. Здесь, среди густых лесов и непроходимых болот, расположен Коми-Пермяцкий округ, обративший на себя внимание после выхода сериала "Территория", действие которого разворачивается в коми-пермяцких деревнях. Сценаристы оказались не так уж далеки от истины: местные действительно и сегодня воспринимают легенды как часть повседневной жизни. Вместе с экспертами разбирались в природе и целях этих явлений.
Архаичная территория
В Коми-Пермяцком округе всего один город — Кудымкар, и именно он становится отправной точкой каждого исследователя коми-пермяцкой культуры. Большая часть населения округа, а это порядка 100 тыс. человек, живет в многочисленных селах и деревнях с таким же недостаточно развитым транспортным сообщением. Здесь по сей день рассказывают о встречах с лешим, верят в легенды о древних богатырях и прародителях коми-пермяцкого народа — чуди, с которыми связаны все основные традиции и обряды местных жителей.
«Мифологические рассказы, я бы так сказал, это не мифы в классическом понимании. Это тексты о взаимодействии с потусторонним миром. В Коми-Пермяцком округе их записывается много. На сегодняшний день Коми-Пермяцкий округ — это одна из архаичных территорий, очень интересных для исследователей именно благодаря тому, что там многие явления культуры сохраняются до настоящего времени во всем», — рассказывает этнограф, член-корреспондент РАН Александр Черных.
Коми-пермяки хорошо сохранили исконные представления о мироустройстве. По словам Черных, этому способствовали два фактора: первый — некоторая изоляция, та самая слабая транспортная доступность в отличие от той же Чердыни, где проходил путь на Печору и было гораздо больше движения. Второй фактор иноэтнический — очень часто один народ лучше сохраняет то, что не сохранилось у другого. Например, коми-пермяки переняли что-то у русских и сохранили это.
«Кроме того, конечно, собственный мифологический пласт, который у коми-пермяков был изначально развит. Очень много разных векторов в формировании этих представлений, которые сошлись в одной точке», — объясняет этнограф.
Чудь живая
Коми-пермяки считают, что произошли от древнего народа чудь, который жил на этих землях, но однажды целиком ушел в некие подземные пещеры и там остался. Есть у жителей округа и особо почитаемые места, где, как говорят местные жители, захоронены эти древние люди.
«Интересное явление — поминки древних. Это когда ходят в несколько святых мест, как правило, это археологические памятники, Важ Чазев или могильник в Борино, где, по преданию, похоронены предки — чудь. Там в Троицкую субботу совершается ритуал поминовения — важжес. Это явление, которое характерно не для всех народов, и для коми-пермяков, для северных в первую очередь, это один из интереснейших ритуалов, связанных с почитанием именно чуди, древних жителей", — говорит Александр Черных. Обряд нужен для того, чтобы задобрить предков, чтобы те не напустили мыжу, что буквально можно перевести как "кара, наказание"».
Как отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы и научный руководитель лаборатории теоретической и прикладной фольклористики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Светлана Королева, коми-пермяки говорят, что, когда на человека напускают мыжу, он начинает болеть и это невозможно вылечить.
«Болит поясница, отнимается и болит нога, болят глаза, например. Это наиболее часто встречающиеся болезни. Считается, что это воздействие кого-то из умерших, кто-то из них прогневался за что-то», — поясняет Королева.
Поминальный обряд, по большому счету, мало чем отличается от традиционного похода на кладбище в Троицкую субботу у русских, когда приходят почитать молитвы, приносят с собой какие-то угощения. У коми-пермяков в качестве угощения — местные самодельные шанежки с картошкой или с капустой, пирожки с пистиками (побегами полевого хвоща) и обязательное поминальное блюдо черинянь — рыбный пирог. Обряд поминовения проводится коллективно. А кое-где, например в урочище Кушдор, после похода на старое кладбище коми-пермяки водили хороводы в память о древних "чудских родителях", объясняет фольклорист.
Вешанье топора
Еще один интересный обряд, свойственный коми-пермякам и непосредственно связанный с мыжей, — черешлан. Проводят его в основном знахарки, причем делают это по сей день.
«Представления об этом явлении есть в культуре, сюда включены и ритуалы народной медицины. Что-то основано на мифологических представлениях, что-то — на реальных терапевтических методах. Есть люди, которые эти ритуалы совершают, — говорит Александр Черных. — Черешлан — один из самых известных ритуалов коми-пермяков. Буквально это переводится как "вешанье топора". Когда человек заболел, проводят ритуал определения, кто его "испортил". Этот ритуал очень развернутый и очень интересный, но сейчас редко встречается, хотя это классика коми-пермяцкой этнографии».
Как пояснила Светлана Королева, отчасти это способ гадания, но в полной своей версии обряд является и лечением. На первом этапе человек, у которого что-то заболело, идет к знахарке, причем не с пустыми руками, а, например, с монеткой. Знахарка проводит множество специальных манипуляций, после чего в течение трех дней человеку нужно проследить, не приснится ли ему кто-то из умерших. Если кто-то приснится, то считается, что нужно его помянуть — провести обед хотя бы с тремя приглашенными родственниками.
Если это не помогало, следующий этап — понять, порча это или мыжа. На третий день человек вновь идет к знахарке, она снова проводит манипуляции и определяет, порча это или какая-то болезнь, излечимая медицинским путем. Если оказывалось, что это мыжа, то начинался новый этап обряда, в результате которого и подвешивается топор.
«Поэтому есть устойчивое выражение "завязать черешлан", или "повесить черешлан". Завязать — потому что узелок действительно сначала завязывают. А если надо продолжать, то еще и вешают», — отмечает Королева.
Далее следует перечисление имен умерших родных и мест их захоронения. В какой момент топор качнется, тот и наслал мыжу. Когда причина станет ясна, обиженных умерших нужно помянуть.
Кто такая икота?
Чуды (не путать с чудью) в коми-пермяцкой мифологии — это своего рода мелкие бесы, которые могут и не принести большого вреда, но имеют свойство пакостить. Чтобы изгнать их, у коми-пермяков существует обряд — "топтать" чудов на Святки. Считается, что тогда грань между миром живых и миром духов стирается, чуды оказываются на свободе, и, чтобы от них не было беды, принято скакать в это опасное время на лошадях по улицам и "топтать" чудов, прогоняя их.
Есть и другая коми-пермяцкая нечисть, икотки — мелкие бесы, которые проникают в человека и вызывают у него одержимость. В мифологических рассказах коми-пермяков говорится, что икота (ударение на а) может забраться в любого человека, заставляя его делать не свойственные ему вещи: говорить странным и пугающим голосом, внезапно ругаться или выкрикивать что-то. Считается, что одержимые икотками люди знают больше, чем все окружающие, и имеют связь с потусторонним миром, поэтому к ним часто идут за помощью. Сейчас икоток, по данным Светланы Королевой, уже не так много в Коми-Пермяцком округе.
Чтобы пугать детей
Коми-пермяки до сих пор склонны мифологизировать пространство, то есть наделять духами-хозяевами определенные места. Например, в доме обитает домовой, или суседко, в бане — банник, в поле — полудница, или луншэрика, в лесу — леший, или вэрысь, в реках — водяной, или вакуль, и русалки.
«Рассказы о них у коми-пермяков до сих пор сохраняются. Наименования этих существ чем дальше, тем больше заменяются на заимствованную русскоязычную лексику, но употребляются и собственные названия. Вера в этих персонажей сохраняется неравномерно. Раньше, при традиционном укладе и доминировании аграрного труда, человек проводил в тех или иных местах гораздо больше времени, чем он проводит там сейчас. Причины меньшего упоминания этих персонажей, собственно, связаны с прогрессом, как бы нам это ни казалось банально», — объясняет Светлана Королева.
Как отмечает исследователь, местные верят в домового. В селах и деревнях еще помнят и рассказывают, что домовой плетет косички наиболее полюбившимся лошадям, что он гоняет по ночам коров, которые пришлись не ко двору.
«Но количество таких рассказов сегодня сильно меньше. Лучше всего сохраняются два сюжета: когда теряются вещи и говорят, что их домовой спрятал, и представления о том, что домовой "давит" во сне, когда речь идет о так называемом сонном параличе», — рассказала Королева.
Менее популярны сегодня истории о банниках, которые после полуночи затаскивают в печку, душат или опять же "давят".
«Такие страшные рассказы больше относились к баням по-черному, где были именно печки-каменки — открытый очаг из больших галек или других камней, а не железные печки, которые сегодня стоят у всех. Принципиально, что эти сюжеты "зашкаливали" в те времена, когда в бане не было электричества. Хотя при этом некоторые приговоры, такие как "спасибо всем, кто воду носил, кто баню топил", люди по-прежнему произносят, часто мотивируя это тем, чтобы ничего не случилось», — поясняет фольклорист.
Духи у коми-пермяков всегда существовали и за пределами дома, своего двора и бани. Например, полудница, или луншэрика, — дух поля. Сейчас это существо гораздо реже упоминается в рассказах местного населения, что, по словам Светланы Королевой, вполне понятно — сегодня на севере Пермского края поля практически не обрабатываются и туда мало кто ходит.
«Поэтому этот пласт мифологической прозы утрачивается на наших глазах. Полудница и в прежние времена больше сохранялась как персонаж для пугания детей. С той лишь разницей, что раньше пугали, чтобы летом, особенно в самые жаркие месяцы, дети не ходили в поле — это большое открытое пространство, где легко можно получить солнечный удар. Считалось, что этого же персонажа можно встретить в огороде. В этом случае полудница тоже больше использовалась, чтобы пугать маленьких детей. Зачем? Чтобы дети раньше времени не рвали овощи и ягоды, а дали им созреть», — пояснила Королева.
Лесной царь
Лесов в Коми-Пермяцком округе очень много. Люди активно ходят туда за грибами, за ягодами, на охоту. Поэтому до сих пор живо сохраняется и вера в лешего. По словам Королевой, часто встречаются истории о том, как человек сбивается с дороги и его "леший водит", или же дети уходят в лес и теряются там, будто бы леший их увел.
«Какие-то странные ситуации, звуки, визуальные явления, когда показалось, почудилось, как будто кто-то позвал, даже по имени назвал, как будто какой-то человек прошел, — их тоже списывают на лешего. Поэтому леший продолжает оставаться очень хорошей объяснительной моделью для разных странных визуальных и аудиальных явлений в лесу», — отмечает исследователь.
Кроме того, в тех деревнях, где продолжают держать домашнюю скотину или держали до недавнего времени, есть представление о том, что, если корова или овечка пропала, надо нести в лес гостинец, класть на пень с определенными словами и просить лешего эту потерю вернуть. Точно так же принято поступать и в случае пропажи человека.
«Записки лешему пишут до сих пор, — говорит Светлана Королева. — Мы просили действующую русскую знахарку при нас реконструировать обряд, который она иногда проводит. Это был Юрлинский район, одна из достаточно отдаленных деревень. И женщина была, кстати говоря, довольно молодая, 50-х годов рождения. У нее мама занималась этим, и она многократно видела этот обряд. И когда мамы не стало, односельчане и жители соседних деревень начали ходить к ней и просить провести его. И она проводит, пишет эти записки, притом что она совершенно современная женщина во всех остальных отношениях. Она садится во дворе, потому что в их семье это делалось не дома, берет бересту посвежее, которую можно развернуть, берет уголь и справа налево пишет: "Лешак Вихорь Вихоревич, верни нашу корову, например Забаву. Черно-белую или черную с белым пятном — не вернулась домой. Если она у тебя, верни, пожалуйста».
Интересно, что на некоторых территориях Коми-Пермяцкого округа у леших все еще сохраняются имена, местные жители точно знают, как обращаться к своему духу леса в случае необходимости. Где-то лешего зовут Вихорь Вихоревич, где-то Виктор Викторович, Тимофей Иванович, Федор Федорович.
«Самая ранняя фиксация — лесной царь Митрофан Митрофанович. И лешего по-прежнему зовут Митрофаном, это имя сохранялось до недавнего времени», — отмечает Светлана Королева.
Коми-пермяки продолжают верить и в водяных.
«Это связано с тем, что раньше русалок в сумерках утренних и вечерних видели, потому что, например, поздно возвращались с ферм. Сегодня сильно меньше причин проходить в позднее время мимо водоема. Но все-таки видят еще каких-то русалок, рассказывают, что они волосы чешут. А вот что сильно уходит и уже почти ушло — это рассказы про встречи с водяными чертями или русалками на мельницах. Потому что мельницы давно перестали функционировать, речные запруды разрушены, плотины размыты», — рассказывает Королева.
Особенные камни
Еще у коми-пермяков есть особенность — почитать определенные природные объекты, с которыми в этом случае связывается множество мифов и легенд. Помимо старых кладбищ, которые являются скорее культурными объектами, с течением времени слившимися с окружающим ландшафтом, есть у местного населения почитаемые камни и источники. У коми-пермяков происхождение этих камней может связываться с местными богатырями.
Например, такой загадочный камень есть в поселке Жемчужный Гайнского района. По легенде, два богатыря мерились силами, кидая камни, в итоге один из них остался в поле. Считается, что двигать с места его нельзя — будет несчастье. Несколько лет назад этот камень расчистили от зарослей и поставили вокруг него небольшой забор.
«Другое дело, что жителей там осталось совсем мало, а туристам туда добраться невозможно, потому что туда даже автобусы толком не ходят», — рассказывает ученая.
Есть такой особенный камень и в реке Лупья, неподалеку от которой, как считается, расположена могила легендарного Перы-богатыря. По словам ученых, там видны следы построек, якобы созданных этим богатырем, — погребов, избушки и прочего. Когда летом вода в Лупье спадает, считается, что "камень выходит подышать".
«Речка мелкая, ее легко переплыть и на этот камень сесть. Камень якобы лечит от бесплодия», — добавила Светлана Королева, пояснив, что по Коми-Пермяцкому округу таких памятников немало.
Традиции сквозь время
Все свои традиции, как видим, коми-пермяки хранят. В творчестве местных мастеров, художников, музыкантов всегда прослеживаются национальные мотивы и отсылки к сюжетам коми-пермяцких легенд. В частности, неподалеку от Кудымкара — в деревне Пармайлово Кочевского района — расположен уникальный музей деревянной скульптуры, созданный местным жителем Егором Утробиным. Музей интересен и тем, что все скульптуры здесь — самые разные изображения нечисти, высеченные из дерева.
Когда-то Утробин построил в Пармайлово дом, а вместо забора установил собственноручно вырезанные фигуры нечисти, которые были призваны отгонять все плохое. Постепенно фигур становилось все больше, тогда у народного умельца и возникла идея создать музей. Так, в 1993 году администрация сельского поселения выделила рядом с домом Егора Утробина участок, где мастер самостоятельно организовал музей деревянной скульптуры под открытым небом.
Подобные же фигуры коми-пермяцкой нечисти можно найти и в самом Кудымкаре, причем в самом центре города, неподалеку от КДЦ. Их автор — скульптор Владимир Москалев — отмечает, что все его персонажи созданы добрыми, несмотря на темное прошлое.