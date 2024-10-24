Мифы и реальность Коми-Пермяцкого округа

Север Пермского края — местность труднодоступная и от этого, возможно, окутанная множеством легенд. Здесь, среди густых лесов и непроходимых болот, расположен Коми-Пермяцкий округ, обративший на себя внимание после выхода сериала "Территория", действие которого разворачивается в коми-пермяцких деревнях. Сценаристы оказались не так уж далеки от истины: местные действительно и сегодня воспринимают легенды как часть повседневной жизни. Вместе с экспертами разбирались в природе и целях этих явлений.

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Архаичная территория

В Коми-Пермяцком округе всего один город — Кудымкар, и именно он становится отправной точкой каждого исследователя коми-пермяцкой культуры. Большая часть населения округа, а это порядка 100 тыс. человек, живет в многочисленных селах и деревнях с таким же недостаточно развитым транспортным сообщением. Здесь по сей день рассказывают о встречах с лешим, верят в легенды о древних богатырях и прародителях коми-пермяцкого народа — чуди, с которыми связаны все основные традиции и обряды местных жителей.

«Мифологические рассказы, я бы так сказал, это не мифы в классическом понимании. Это тексты о взаимодействии с потусторонним миром. В Коми-Пермяцком округе их записывается много. На сегодняшний день Коми-Пермяцкий округ — это одна из архаичных территорий, очень интересных для исследователей именно благодаря тому, что там многие явления культуры сохраняются до настоящего времени во всем»‎, — рассказывает этнограф, член-корреспондент РАН Александр Черных.

Коми-пермяки хорошо сохранили исконные представления о мироустройстве. По словам Черных, этому способствовали два фактора: первый — некоторая изоляция, та самая слабая транспортная доступность в отличие от той же Чердыни, где проходил путь на Печору и было гораздо больше движения. Второй фактор иноэтнический — очень часто один народ лучше сохраняет то, что не сохранилось у другого. Например, коми-пермяки переняли что-то у русских и сохранили это.

«Кроме того, конечно, собственный мифологический пласт, который у коми-пермяков был изначально развит. Очень много разных векторов в формировании этих представлений, которые сошлись в одной точке»‎, — объясняет этнограф.

Чудь живая

Коми-пермяки считают, что произошли от древнего народа чудь, который жил на этих землях, но однажды целиком ушел в некие подземные пещеры и там остался. Есть у жителей округа и особо почитаемые места, где, как говорят местные жители, захоронены эти древние люди.

«Интересное явление — поминки древних. Это когда ходят в несколько святых мест, как правило, это археологические памятники, Важ Чазев или могильник в Борино, где, по преданию, похоронены предки — чудь. Там в Троицкую субботу совершается ритуал поминовения — важжес. Это явление, которое характерно не для всех народов, и для коми-пермяков, для северных в первую очередь, это один из интереснейших ритуалов, связанных с почитанием именно чуди, древних жителей", — говорит Александр Черных. Обряд нужен для того, чтобы задобрить предков, чтобы те не напустили мыжу, что буквально можно перевести как "кара, наказание"»‎.

Как отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы и научный руководитель лаборатории теоретической и прикладной фольклористики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Светлана Королева, коми-пермяки говорят, что, когда на человека напускают мыжу, он начинает болеть и это невозможно вылечить.

«Болит поясница, отнимается и болит нога, болят глаза, например. Это наиболее часто встречающиеся болезни. Считается, что это воздействие кого-то из умерших, кто-то из них прогневался за что-то»‎, — поясняет Королева.

Поминальный обряд, по большому счету, мало чем отличается от традиционного похода на кладбище в Троицкую субботу у русских, когда приходят почитать молитвы, приносят с собой какие-то угощения. У коми-пермяков в качестве угощения — местные самодельные шанежки с картошкой или с капустой, пирожки с пистиками (побегами полевого хвоща) и обязательное поминальное блюдо черинянь — рыбный пирог. Обряд поминовения проводится коллективно. А кое-где, например в урочище Кушдор, после похода на старое кладбище коми-пермяки водили хороводы в память о древних "чудских родителях", объясняет фольклорист.

Вешанье топора

Еще один интересный обряд, свойственный коми-пермякам и непосредственно связанный с мыжей, — черешлан. Проводят его в основном знахарки, причем делают это по сей день.

«Представления об этом явлении есть в культуре, сюда включены и ритуалы народной медицины. Что-то основано на мифологических представлениях, что-то — на реальных терапевтических методах. Есть люди, которые эти ритуалы совершают, — говорит Александр Черных. — Черешлан — один из самых известных ритуалов коми-пермяков. Буквально это переводится как "вешанье топора". Когда человек заболел, проводят ритуал определения, кто его "испортил". Этот ритуал очень развернутый и очень интересный, но сейчас редко встречается, хотя это классика коми-пермяцкой этнографии»‎.

Как пояснила Светлана Королева, отчасти это способ гадания, но в полной своей версии обряд является и лечением. На первом этапе человек, у которого что-то заболело, идет к знахарке, причем не с пустыми руками, а, например, с монеткой. Знахарка проводит множество специальных манипуляций, после чего в течение трех дней человеку нужно проследить, не приснится ли ему кто-то из умерших. Если кто-то приснится, то считается, что нужно его помянуть — провести обед хотя бы с тремя приглашенными родственниками.

Если это не помогало, следующий этап — понять, порча это или мыжа. На третий день человек вновь идет к знахарке, она снова проводит манипуляции и определяет, порча это или какая-то болезнь, излечимая медицинским путем. Если оказывалось, что это мыжа, то начинался новый этап обряда, в результате которого и подвешивается топор.

«Поэтому есть устойчивое выражение "завязать черешлан", или "повесить черешлан". Завязать — потому что узелок действительно сначала завязывают. А если надо продолжать, то еще и вешают»‎, — отмечает Королева.

Далее следует перечисление имен умерших родных и мест их захоронения. В какой момент топор качнется, тот и наслал мыжу. Когда причина станет ясна, обиженных умерших нужно помянуть.

Кто такая икота?

Чуды (не путать с чудью) в коми-пермяцкой мифологии — это своего рода мелкие бесы, которые могут и не принести большого вреда, но имеют свойство пакостить. Чтобы изгнать их, у коми-пермяков существует обряд — "топтать" чудов на Святки. Считается, что тогда грань между миром живых и миром духов стирается, чуды оказываются на свободе, и, чтобы от них не было беды, принято скакать в это опасное время на лошадях по улицам и "топтать" чудов, прогоняя их.

Есть и другая коми-пермяцкая нечисть, икотки — мелкие бесы, которые проникают в человека и вызывают у него одержимость. В мифологических рассказах коми-пермяков говорится, что икота (ударение на а) может забраться в любого человека, заставляя его делать не свойственные ему вещи: говорить странным и пугающим голосом, внезапно ругаться или выкрикивать что-то. Считается, что одержимые икотками люди знают больше, чем все окружающие, и имеют связь с потусторонним миром, поэтому к ним часто идут за помощью. Сейчас икоток, по данным Светланы Королевой, уже не так много в Коми-Пермяцком округе.

Чтобы пугать детей

Коми-пермяки до сих пор склонны мифологизировать пространство, то есть наделять духами-хозяевами определенные места. Например, в доме обитает домовой, или суседко, в бане — банник, в поле — полудница, или луншэрика, в лесу — леший, или вэрысь, в реках — водяной, или вакуль, и русалки.

«Рассказы о них у коми-пермяков до сих пор сохраняются. Наименования этих существ чем дальше, тем больше заменяются на заимствованную русскоязычную лексику, но употребляются и собственные названия. Вера в этих персонажей сохраняется неравномерно. Раньше, при традиционном укладе и доминировании аграрного труда, человек проводил в тех или иных местах гораздо больше времени, чем он проводит там сейчас. Причины меньшего упоминания этих персонажей, собственно, связаны с прогрессом, как бы нам это ни казалось банально»‎, — объясняет Светлана Королева.

Как отмечает исследователь, местные верят в домового. В селах и деревнях еще помнят и рассказывают, что домовой плетет косички наиболее полюбившимся лошадям, что он гоняет по ночам коров, которые пришлись не ко двору.

«Но количество таких рассказов сегодня сильно меньше. Лучше всего сохраняются два сюжета: когда теряются вещи и говорят, что их домовой спрятал, и представления о том, что домовой "давит" во сне, когда речь идет о так называемом сонном параличе»‎, — рассказала Королева.

Менее популярны сегодня истории о банниках, которые после полуночи затаскивают в печку, душат или опять же "давят".

«Такие страшные рассказы больше относились к баням по-черному, где были именно печки-каменки — открытый очаг из больших галек или других камней, а не железные печки, которые сегодня стоят у всех. Принципиально, что эти сюжеты "зашкаливали" в те времена, когда в бане не было электричества. Хотя при этом некоторые приговоры, такие как "спасибо всем, кто воду носил, кто баню топил", люди по-прежнему произносят, часто мотивируя это тем, чтобы ничего не случилось»‎, — поясняет фольклорист.

Духи у коми-пермяков всегда существовали и за пределами дома, своего двора и бани. Например, полудница, или луншэрика, — дух поля. Сейчас это существо гораздо реже упоминается в рассказах местного населения, что, по словам Светланы Королевой, вполне понятно — сегодня на севере Пермского края поля практически не обрабатываются и туда мало кто ходит.

«Поэтому этот пласт мифологической прозы утрачивается на наших глазах. Полудница и в прежние времена больше сохранялась как персонаж для пугания детей. С той лишь разницей, что раньше пугали, чтобы летом, особенно в самые жаркие месяцы, дети не ходили в поле — это большое открытое пространство, где легко можно получить солнечный удар. Считалось, что этого же персонажа можно встретить в огороде. В этом случае полудница тоже больше использовалась, чтобы пугать маленьких детей. Зачем? Чтобы дети раньше времени не рвали овощи и ягоды, а дали им созреть»‎, — пояснила Королева.

Лесной царь

Лесов в Коми-Пермяцком округе очень много. Люди активно ходят туда за грибами, за ягодами, на охоту. Поэтому до сих пор живо сохраняется и вера в лешего. По словам Королевой, часто встречаются истории о том, как человек сбивается с дороги и его "леший водит", или же дети уходят в лес и теряются там, будто бы леший их увел.

«Какие-то странные ситуации, звуки, визуальные явления, когда показалось, почудилось, как будто кто-то позвал, даже по имени назвал, как будто какой-то человек прошел, — их тоже списывают на лешего. Поэтому леший продолжает оставаться очень хорошей объяснительной моделью для разных странных визуальных и аудиальных явлений в лесу»‎, — отмечает исследователь.

Кроме того, в тех деревнях, где продолжают держать домашнюю скотину или держали до недавнего времени, есть представление о том, что, если корова или овечка пропала, надо нести в лес гостинец, класть на пень с определенными словами и просить лешего эту потерю вернуть. Точно так же принято поступать и в случае пропажи человека.

«Записки лешему пишут до сих пор, — говорит Светлана Королева. — Мы просили действующую русскую знахарку при нас реконструировать обряд, который она иногда проводит. Это был Юрлинский район, одна из достаточно отдаленных деревень. И женщина была, кстати говоря, довольно молодая, 50-х годов рождения. У нее мама занималась этим, и она многократно видела этот обряд. И когда мамы не стало, односельчане и жители соседних деревень начали ходить к ней и просить провести его. И она проводит, пишет эти записки, притом что она совершенно современная женщина во всех остальных отношениях. Она садится во дворе, потому что в их семье это делалось не дома, берет бересту посвежее, которую можно развернуть, берет уголь и справа налево пишет: "Лешак Вихорь Вихоревич, верни нашу корову, например Забаву. Черно-белую или черную с белым пятном — не вернулась домой. Если она у тебя, верни, пожалуйста»‎.

Интересно, что на некоторых территориях Коми-Пермяцкого округа у леших все еще сохраняются имена, местные жители точно знают, как обращаться к своему духу леса в случае необходимости. Где-то лешего зовут Вихорь Вихоревич, где-то Виктор Викторович, Тимофей Иванович, Федор Федорович.

«Самая ранняя фиксация — лесной царь Митрофан Митрофанович. И лешего по-прежнему зовут Митрофаном, это имя сохранялось до недавнего времени»‎, — отмечает Светлана Королева.

Коми-пермяки продолжают верить и в водяных.

«Это связано с тем, что раньше русалок в сумерках утренних и вечерних видели, потому что, например, поздно возвращались с ферм. Сегодня сильно меньше причин проходить в позднее время мимо водоема. Но все-таки видят еще каких-то русалок, рассказывают, что они волосы чешут. А вот что сильно уходит и уже почти ушло — это рассказы про встречи с водяными чертями или русалками на мельницах. Потому что мельницы давно перестали функционировать, речные запруды разрушены, плотины размыты»‎, — рассказывает Королева.

Особенные камни

Еще у коми-пермяков есть особенность — почитать определенные природные объекты, с которыми в этом случае связывается множество мифов и легенд. Помимо старых кладбищ, которые являются скорее культурными объектами, с течением времени слившимися с окружающим ландшафтом, есть у местного населения почитаемые камни и источники. У коми-пермяков происхождение этих камней может связываться с местными богатырями.

Например, такой загадочный камень есть в поселке Жемчужный Гайнского района. По легенде, два богатыря мерились силами, кидая камни, в итоге один из них остался в поле. Считается, что двигать с места его нельзя — будет несчастье. Несколько лет назад этот камень расчистили от зарослей и поставили вокруг него небольшой забор.

«Другое дело, что жителей там осталось совсем мало, а туристам туда добраться невозможно, потому что туда даже автобусы толком не ходят»‎, — рассказывает ученая.

Есть такой особенный камень и в реке Лупья, неподалеку от которой, как считается, расположена могила легендарного Перы-богатыря. По словам ученых, там видны следы построек, якобы созданных этим богатырем, — погребов, избушки и прочего. Когда летом вода в Лупье спадает, считается, что "камень выходит подышать".

«Речка мелкая, ее легко переплыть и на этот камень сесть. Камень якобы лечит от бесплодия»‎, — добавила Светлана Королева, пояснив, что по Коми-Пермяцкому округу таких памятников немало.

Традиции сквозь время

Все свои традиции, как видим, коми-пермяки хранят. В творчестве местных мастеров, художников, музыкантов всегда прослеживаются национальные мотивы и отсылки к сюжетам коми-пермяцких легенд. В частности, неподалеку от Кудымкара — в деревне Пармайлово Кочевского района — расположен уникальный музей деревянной скульптуры, созданный местным жителем Егором Утробиным. Музей интересен и тем, что все скульптуры здесь — самые разные изображения нечисти, высеченные из дерева.

Когда-то Утробин построил в Пармайлово дом, а вместо забора установил собственноручно вырезанные фигуры нечисти, которые были призваны отгонять все плохое. Постепенно фигур становилось все больше, тогда у народного умельца и возникла идея создать музей. Так, в 1993 году администрация сельского поселения выделила рядом с домом Егора Утробина участок, где мастер самостоятельно организовал музей деревянной скульптуры под открытым небом.

Подобные же фигуры коми-пермяцкой нечисти можно найти и в самом Кудымкаре, причем в самом центре города, неподалеку от КДЦ. Их автор — скульптор Владимир Москалев — отмечает, что все его персонажи созданы добрыми, несмотря на темное прошлое.