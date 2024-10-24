Купальники и плавки запрещены: какие бани мира шокируют русских

У многих народов есть свои банные традиции, которые другим могут показаться странными, а порой и неприличными. Не в каждой стране, зайдя в местную баню, русский почувствует себя как дома.

Трое в японской бочке

Самыми «бесстыдными» русскому человеку могут показаться традиционные японские бани. Баня-ванна фурако - это большая деревянная бочка, наполненная водой. Нередко эту воду брали из горячих термальных источников. Чтобы не менять воду каждый раз после помывки одного человека, мытье с мылом и мочалкой производится заранее.

В фурако может сидеть вся семья или просто несколько человек, если бочка расположена в общественной бане, для этого в бочке по бокам находятся скамеечки.

В общественных японских банях в старину были девушки-прислужницы, которые оказывали посетителям и интимные услуги. Некоторые увеселительные заведения Японии продолжают эту традицию и сейчас. Они называются «мыльная страна»? и в них клиентов моют, а потом «развлекают».

Однако не во всех банях служительницы являются девушками легкого поведения. Иногда девушек предпочитают нанимать потому, что женщинам было бы некомфортно пользоваться услугами мужчин-банщиков. При этом интимной составляющей может и не быть – сопровождающие покажут, как надо пользоваться баней, проследят за тем, чтобы в бочке с горячей водой посетителям не стало плохо, добавят в воду ароматические масла, сделают массаж.

Сейчас большинство общественных бань в Японии (сэнто) разделено на мужскую и женскую половины, хотя так было не всегда: на протяжении столетий соответствующие законы то утверждались, то вновь отменялись. В сэнто могут быть большие бассейны с подогретой водой.

Во многие бани-сэнто запрещено входить людям с татуировками, так как их могут заподозрить в принадлежности к мафии. Сохранились и отдельные заведения, где не приветствуют иностранцев.

Банное равенство

Во многих европейских банях нет разделения на мужские и женские зоны - все сидят в одной комнатке или плещутся в одном бассейне.

В Германии многие бани расположены в зонах с термальными водами. Обычно они разделены на две половины: в одной находятся бассейны и водные аттракционы, в другой – собственно сауны и парилки. Купальники и плавки разрешены только в бассейновой части. А прийти в баню в купальнике – нонсенс. На дверях помещения, где принято сидеть раздетыми, обычно написаны буквы FFK – Freikörperkultur - «Культура свободного тела».

Самые стеснительные могут обмотаться хлопчатобумажным полотенцем - немцы не одобряют синтетику, считая, что она сводит на нет лечебный эффект бани. Но обычно никто ни на кого не смотрит – в бане все равны. Скорее, будут смотреть на завернутого в полотенце гостя.

В немецкие бани ходят всей семьей, поэтому в одной парилке могут быть и подростки, и их родители, и совсем маленькие дети. Иногда, впрочем, устраивают «женские дни», когда мужчин в банный комплекс не пускают. Шуметь в немецких банях нельзя – это мешает расслабляться другим гостям.

Стоит сказать, что в XV-XVII вв. на Руси в банях тоже практиковались совместные помывки мужчин и женщин, а императорский указ, запрещавший мыться всем вместе, вышел только при Екатерине II в 1782 г. До этого указ Правительствующего Сената от 1741 года успеха не имел. Окончательно этот обычай сошел на нет только в эпоху Александра I.

В баню – за важными контрактами

В Финляндии не принято отказываться от приглашения в сауну. Там, как и в Германии, сидят «в чем мать родила», и статус соседа не принимается во внимание. Сауна есть даже в здании парламента. Говорят, что до 80-х годов по четвергам заседания парламента проводились именно там. Все консульства и посольства Финляндии за рубежом имеют собственные сауны. Так что если есть цель подписать с финном важный договор или обсудить какую-либо проблему, придется идти с ним в сауну.

Именно там обычно закрытые и не очень любящие идти на контакт финны раскрепощаются и охотно ведут сложные переговоры. Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари любил обсуждать самые серьезные вопросы с иностранными политиками именно в сауне. Все министры и президенты сидели при этом, как и положено, голыми. А Никите Хрущеву в 1960 году пришлось пропариться в сауне финского посольства пять часов, пока он и президент Урхо Кекконен не пришли к соглашению по важным вопросам.

Семьи ходят в сауну вместе, а в общественных саунах мужчины и женщины парятся отдельно. Многие финны обижаются, когда говорят об интимных отношениях в саунах, считая, что это мнение пришло в 70-е годы из Германии. В Финляндии есть даже плавучие сауны, которые не рекомендуется посещать людям, чувствительным к качке.