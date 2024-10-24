Странная битва: почему во время Столетней войны лучники шли в бой без доспехов и штанов

Победа англичан над французами при Азенкуре в 1415 году стала одним из важнейших событий Столетней войны. Французов было в пять раз больше, но это не помешало им проиграть. И это при том что большинство англичан шли в бой не только без доспехов, но и без штанов. Этот исторический факт удивляет, но так оно и было. При этом раздетыми воины были по очень необычной причине.

© Миниатюра из «Хроники» Ангеррана де Монстреле. XV в.

Осенью 1415 года английский король Генрих V повел свои войска вдоль берега Сены вглубь Франции. Враг отступал, но сдаваться не спешил. Французы использовали тактику выжженной земли, уничтожая за собой деревни, сжигая посевы и отравляя колодцы. Англичанам приходилось наступать в экстремальных условиях и в их рядах разразилась дизентерия.

© Английский король Генрих V

Подлая инфекционная болезнь, которую в то время лечить не умели, косила войско. Умер даже епископ, сопровождавший армию Генриха V. Некогда бравые англичане представляли собой жалкое зрелище. Это были отчаявшиеся люди — голодные, усталые, грязные, постоянно ищущие кусты.

Половина войска не выдержала лишений и оставила своего короля. Но 5 тысяч бойцов, среди которых преобладали лучники, остались с ним. Большинство из них хранили верность вовсе не из-за убеждений или любви к монарху. Генрих V пообещал жестоко пытать и казнить каждого, кто проявит малодушие.

Как назло, зарядили осенние дожди и дороги раскисли. Потеряв в грязи обозы, англичане медленно продвигались вперед, не имея самого необходимого. Большинство из солдат короля не имели во что переодеться и не могли постирать вещи. Поэтому испачканные грязью и испражнениями штаны просто выбрасывали.

В конце тяжелого марш-броска для голозадых вояк был подготовлен «бонус». Их поджидало посвежевшее и пополнившее свои ряды французское войско. 25 тысяч сытых, отдохнувших и отлично экипированных бойцов встретили англичан возле небольшой деревни Азенкур.

Битва без штанов

Отступать было некуда и англичане пошли в бой. У них было важное преимущество — большие английские луки, высотой с человека, били гораздо дальше и быстрее французских арбалетов. Редкие ряды идущих в атаку без штанов воинов пытались смести тяжелой конницей, но раскисшая от дождей земля быстро лишила всадников всех преимуществ.

Когда французская пехота под градом стрел сблизилась с врагом для рукопашной схватки, оказалось, что отсутствие одежды не минус, а скорее плюс. Биться в грязи под проливным дождем было гораздо легче голыми. Сражение с переменным успехом длилось целый день. Из-за этого даже сохранившие штаны англичане решились расстаться с одеждой.

Дизентерия не считалась ни с чем и болезненные позывы атаковали лучников прямо во время схватки. Времени на возню с завязками и пуговицами не было, поэтому нижняя часть гардероба отправлялась в грязь. Удивительно, но отчаянье сотворило чудо — англичане победили. Французы при Азенкуре лишились 8-10 тысяч воинов и позорно бежали. Потери же англичан составляли примерно 1,5 тысячи человек.

Итогом этой странной битвы стало то, что французы подписали соглашение и признали Генриха V наследником своего престола. Английский король даже женился на дочери безумного французского монарха Карла VI Екатерине Валуа. Правда, насладиться триумфом победитель не смог — он умер через несколько лет в довольно молодом возрасте, по иронии судьбы от дизентерии.