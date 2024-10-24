Как костромской поселок стал художественной столицей России

Принято считать, что по-настоящему богатой культурной жизнью могут похвастаться только мегаполисы - причём, во всем мире. Во многом это действительно так. Для того, чтобы жители небольших городов и тем более посёлков могли стать зрителями и участниками по-настоящему значимого события должны "сойтись звёзды". И в первую очередь - найтись "локомотив", компания или человек, которые готовы вкладывать средства и, что немаловажно, значительные организационные усилия в реализацию таких проектов.

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Сейчас во многих регионах России есть такие неофициальные малые культурные столицы и люди, меняющие мировоззрение их жителей. В Костромской области - это посёлок Красное-на-Волге и фактически взявший шефство над ним Благотворительный фонд семьи Соколовых - основателей ювелирного бренда SOKOLOV.

Посёлок Красное-на-Волге известен в нашей стране немногим. Вместе с тем, это ювелирное сердце России: здесь расположены десятки ювелирных производств (в том числе завод SOKOLOV), а местные жители едва ли не через одного - представители ювелирных династий и те, кто решил связать свою жизнь с этим ремеслом.

© Российская Газета

В 2024 году посёлок стал регулярно появляться и в новостях федеральных СМИ: здесь, благодаря усилиям Благотворительного фонда семьи Соколовых стали происходить изменения, которые редко происходят с населением менее семи тысяч человек. Преобразилась районная больница, начато строительство долгожданной новой школы, ремонтируется инфраструктура ЖКХ, появляются новые спортивные площадки.

Закипела и жизнь культурная: например, в октябре по инициативе Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова при поддержке фонда Соколовых прошёл Всероссийский пленэр "Красное золото".

В Красное-на-Волге (а "красное" в этом случае - как раз в значении "красивое", так что выбор места для пленэра совершенно обоснован) съехались художники из разных городов России. Именитые мастера не просто запечатлели красоту посёлка и природы, но и передавали опыт молодому поколению: студенты Костромского училища художественных промыслов и ученики Красносельской детской художественной школы смогли познакомиться с техникой и секретами работы заслуженных мастеров. "Одна из главных миссий проекта - привлекать молодое поколение к знанию истории и развитию культуры своего родного города. Именно им предстоит писать новые страницы истории своей родной земли", ─ уверена член Совета Благотворительного фонда семьи Соколовых Елена Ракутина.

© Российская Газета

Завершился пленэр открытием выставки работ участников "Красное золото" в рамках фестиваля "Чистое сердце". На выставке были представлены работы девяти художников, среди которых заслуженные деятели искусств Александр Горячев, Федор Помелов, Вадим Соловьёв, Анатолий Денисов и Сергей Хлопков. Местное красносельское искусство достойно представили Евгений Яблоков, Елизавета Кузичева, Мария Наумова и Ольга Лебедева.

Заместитель главы Красносельского муниципального района Сергей Обручников отметил: "Наша земля издавна богата художниками. Династии ювелиров черпают вдохновение из наших красот и чистой светлой Волги. Мы надеемся, что эти картины разойдутся по всей стране, и вся страна узнает о Красном-на-Волге".

В фонде семьи Соколовых уверены, что пленэр не только подарил жителям Красного-на-Волге незабываемые воспоминания и вдохновил начинающих художников на дальнейшее творчество, но и сыграет важную роль в повышении туристической привлекательности всей Костромской области. Увидев красоту этих мест на картине - ты невольно захочешь увидеть их вживую.