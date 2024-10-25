Как Красная армия изменила ход Второй мировой войны

Курская битва, в которой с обеих сторон сошлись около четырех миллионов советских и немецких солдат, а также более шести тысяч танков и самоходок, стала крупнейшим сражением Второй мировой войны. Она кардинально повлияла на дальнейшее развитие событий — ход войны изменился в пользу Красной армии. Во время ожесточенных боев летом 1943 года нацистская Германия потерпела поражение и навсегда утратила стратегическую инициативу на Восточном фронте. В 2024 году отметили 81-годовщину сражения. «Лента.ру» вспоминает ход событий и рассказывает об итогах Курской битвы.

© Атака танковой армии в районе Прохоровки, 12 июля 1943 года

Что такое Курская дуга

В результате советского январско-февральского наступления и германского февральско-мартовского контрудара к 27 марта 1943 года в центральной части советско-германского фронта в сторону немцев западнее Курска образовался выступ до 150 километров в длину и 200 километров в ширину, который в Красной армии именовался Курской дугой, а в вермахте — Курским балконом.

Южную часть выступа (244 километра) обороняли войска Воронежского фронта генерала армии Николая Ватутина, северную (306 километров) — части Центрального фронта генерала армии Константина Рокоссовского.

Командующий войсками Воронежского фронта, генерал армии Николай Ватутин, 1943 год

Против Ватутина действовала группа армий «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, против Рокоссовского — группа армий «Центр» генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге.

Курская дуга удлиняла немецкий фронт почти на 500 километров, перерезая германские коммуникации и позволяя Красной армии наносить удары как на северном фланге группы армий «Юг», так и на южном фланге группы армий «Центр»

Планы германского командования

В начале апреля 1943 года в Берлине было решено провести под Курском стратегическую наступательную операцию «Цитадель» (Zitadelle). В основу операции был положен принцип клещей, которые должны были сомкнуться восточнее Курска, окружив войска Центрального и Воронежского фронтов.

С юга дуги, из района Белгорода группа армий «Юг» наносила удар силами 4-й танковой армии генерал-полковника Германа Гота вместе с армейской группой генерала танковых войск Вернера Кемпфа; с севера из района Орла группа армий «Центр» прорывалась к ним навстречу 9-й полевой армией генерал-полковника Вальтера Моделя при поддержке 2-й полевой армии генерала пехоты Вальтера Вайса.

Точка зрения Жукова, Василевского, Рокоссовского и Ватутина

Военное руководство СССР понимало опасность немецкого наступления. В докладной записке на имя Сталина от 8 апреля 1943 года заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков отметил, что из-за отсутствия у немцев крупных резервов, они не будут наступать на южном и юго-западном направлениях, а сосредоточат свои усилия на Курской дуге. Военачальник отмечал, что, окружив и разгромив там советские войска, вермахт получит свободу маневра для обхода Москвы по кратчайшему направлению с юго-востока.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков, 1943 год

Жуков резюмировал: «Переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника».

С его точкой зрения был всецело согласен начальник Генерального штаба Красной армии маршал Советского Союза Александр Василевский, тогда как Ватутин и Рокоссовский высказались за наступление.

Оборонительные мероприятия Красной армии

12 апреля в Ставке Верховного главнокомандования состоялось совещание, на котором было принято решение о преднамеренной обороне, чтобы затем перейти в контрнаступление. Василевский вспоминал: «Сталина беспокоило, и он не скрывал этого, выдержат ли наши войска удар крупных масс фашистских танков».

Получив почти трехмесячную передышку, войска Воронежского и Центрального фронтов оборудовали шесть основных оборонительных рубежей, а также несколько промежуточных и отсечных, общей глубиной до 190 километров. Подступы к ним были прикрыты обширными минными полями, а основу обороны составляли многочисленные артиллерийские противотанковые узлы.

Позади армий Ватутина и Рокоссовского Ставка развернула Степной военный округ генерал-полковника Ивана Конева, переименованный 9 июля в Степной фронт. Поскольку ожидалось, что немцы нанесут главный удар с северного фаса Курской дуги, который был ближе к Москве, Центральный фронт имел на 2140 орудий и минометов больше, чем Воронежский. При этом у Ватутина было на 200 танков больше, чем у Рокоссовского.

Представителем Ставки на Центральном, Брянском и Западном фронтах был назначен Жуков, на Воронежском, Юго-Западном и Южном фронтах — Василевский.

Перенос сроков немецкого наступления

Сроки начала операции Гитлер несколько раз переносил, ожидая, когда промышленность Германии даст большее количество тяжелых танков Pz.Kpfw. VI Tiger («Тигр») и Pz.Kpfw. V Panther («Пантера»), а также тяжелых самоходных артиллерийских установок Ferdinand («Фердинанд»).

Ряд немецких военачальников выразили сомнение в благополучном исходе наступления на Курском балконе.

Генерал-фельдмаршал Вальтер Модель (на переднем сиденье) посещает передовую часть 246-й фольксгренадерской дивизии, дислоцированной в Ахене и окрестностях

Модель заявил Гитлеру, что русские подготовили настолько глубокоэшелонированную оборону, что ее практически невозможно прорвать. Главный инспектор танковых войск Германии генерал-полковник Хайнц Гудериан сообщил что у «Пантер» обнаружено много недостатков, которые быстро не устранить.

Соотношение сил на фронте

Германия: К началу Курской битвы в ударных группировках вермахта насчитывалось около 900 тысяч солдат и офицеров, 2758 танков и штурмовых орудий, около 10 тысяч орудий и минометов.

СССР: Войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов насчитывали свыше 1 миллиона 900 тысяч бойцов и командиров, почти пять тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, более 26 тысяч орудий и минометов.

28 июня Москва приняла решение, что, если противник в течение ближайших двух недель ничего не предпримет, советские войска первыми перейдут в наступление — сначала Центральный фронт, а через два-три дня — Воронежский.

Наступательная тактика вермахта

4 июля в полосе войск Ватутина части 4-й германской танковой армии провели разведку боем, 5 июля началась битва на Курской дуге. Немецкая тактика прорыва глубокоэшелонированной советской обороны заключалось в том, что артиллерия и авиация били по узкому участку фронта, шириной не более пяти километров, уничтожая все живое, а затем в прорыв шли крупные силы тяжелых танков и самоходок.

Советские артиллеристы против немецких танкистов

Красная армия из бронетехники могла противопоставить «тиграм», «пантерам» и «фердинандам» только самоходные артиллерийские установки СУ-152, но их было всего 24 машины. Танки Т-34 были легкой мишенью для немецких тяжелых танков на дальних дистанциях.

Командующий 1-й танковой армией генерал-лейтенант Михаил Катуков отмечал: «Вражеские «Тигры» могут бить из своих 88-миллиметровых орудий по нашим машинам на расстоянии до двух километров, находясь в зоне недосягаемости огня 76,2-миллимметровых пушек наших Т-34».

85-миллиметровое орудие появилось на Т-34 только в начале 1944 года. Основная задача по уничтожению панцерваффе в битве на Курской дуге легла на плечи советских саперов, штурмовой авиации и расчетов противотанковой и гаубичной артиллерии.

Состав немецких группировок

По оценке Рокоссовского, против войск Воронежского фронта действовали 14 немецких дивизий, в том числе 5 пехотных, 8 танковых и 1 моторизованная, тогда как ударная группировка против Центрального фронта состояла из 15 дивизий в составе 8 пехотных, 6 танковых и 1 моторизованной. «Лента.ру» рассказывает, как шли сражения и к чему битва на Курской дуге привела.

Наступление на северном фасе дуги

На северном фасе Курской дуги немцы наносили главный удар в направлении железнодорожной станции Поныри. Модель поначалу берег средние танки Pz.Kpfw. III и Pz.Kpfw. IV, основную силу панцерваффе, считая, что их надо вводить только в прорыв, который пробьет в обороне Центрального фронта артиллерия и пехота с «тиграми» и «фердинандами».

В боях у «фердинандов» выявился серьезный конструктивный недостаток: подрываясь на минных полях, они становились легкой добычей для красноармейцев, которые подползали к ним на близкое расстояние и, пользуясь отсутствием у экипажей пулеметов, подрывали самоходки гранатами или сжигали коктейлями Молотова. За короткое время немцы потеряли 33 «фердинанда».

Как и предвидел Модель, пробить советскую оборону не удалось: его бронетанковые войска завязли в ожесточенных боях — свою роль сыграло большее, чем у Ватутина, количество артиллерии, ставшей основной преградой врагу.

Командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант Константин Рокоссовский на наблюдательном пункте во время Сталинградской битвы

Так, старший сержант Мансур Абдуллин из 167-го гвардейского легкого артиллерийского полка был удостоен звания Героя Советского Союза после того, как 10 июля в бою лично подбил восемь немецких танков.

В Курской битве Красной армией активно использовались как артиллерийские корпуса прорыва, так и большое число отдельных частей «бога войны».

К 9 июля наступление 9-й полевой армии выдохлось: вермахту удалось вклиниться в оборону Рокоссовского лишь на 12 километров.

Наступление на южном фасе дуги

Несколько по иному сценарию развивались события на Воронежском фронте, где Манштейн придерживал Pz.Kpfw. III и Pz.Kpfw. IV, действуя «тиграми» и «пантерами» как тараном.

Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн (слева) на фронте, 1942 год

Это позволило ему прорвать советскую оборону на глубину до 35 километров. Прав оказался и Гудериан: «пантеры» массово выходили из строя по техническим причинам, поэтому если сначала ежедневно в бой вводилось около 35 танков, то через несколько дней уже не более 18.

Встревоженная прорывом позиций на Воронежском фронте Ставка передала Ватутину из состава Степного фронта 5-ю гвардейскую танковую армию генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова и 5-ю гвардейскую армию генерал-лейтенанта Алексея Жадова.

Танковое сражение у Прохоровки

12 июля к юго-западу от железнодорожной станции Прохоровка произошло встречное танковое сражение армии Ротмистрова и 2-го танкового корпуса СС обергруппенфюрера СС Пауля Хауссера. В донесении Сталину Василевский докладывал: «Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющиеся у нас РСы. В результате все поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками».

Маршал Советского Союза Александр Василевский

Удар 5-й гвардейской танковой армии не достиг результата, но и немцы не смогли продолжать дальше наступление на Курск. Это далось подчиненным Ротмистрова высокой ценой: за девять часов боя из 642 единиц бронетехники, принимавших участие в бою, вышли из строя 500. Из них сгорели и были подбиты 357 танков и самоходных орудий. Потери эсэсовцев Хауссера, по советским данным, составили 300 бронемашин, по немецким — 70.

Перелом в Курской битве

12 июля 1943 года стало переломным днем в битве — в этот день армии Западного фронта генерал-полковника Василия Соколовского и Брянского фронта генерал-полковника Маркиана Попова начали операцию «Кутузов», перейдя в наступление на орловском направлении.

15 июля, после того как к Орловской наступательной операции подключились войска Центрального фронта, Гитлеру стало очевидно, что вермахту не удалось перехватить стратегическую инициативу на Восточном фронте. После приказа фюрера немецкие войска были вынуждены перейти к обороне.

Отвлекающий удар южных советских фронтов

17 июля в наступление перешли войска Южного фронта генерал-полковника Федора Толбухина и армии Юго-Западного фронта генерала армии Родиона Малиновского. Завязались тяжелые бои — немецкое командование спешно перебросило на угрожаемые участки ряд соединений, в том числе и с Курской дуги, как, например, 2-й танковый корпус СС.

При этом при ликвидации советского плацдарма на западном берегу реки Миус эсэсовцы Хауссера потеряли больше людей и техники, чем под Прохоровкой. В свою очередь, Толбухин лишился пяти стрелковых полков. Несмотря на то что войскам Южного и Юго-Западного фронтов не удалось нанести поражение противнику, их действия облегчило проведение Белгородско-Харьковской наступательной операции, которая под кодовым названием «Румянцев» началась 3 августа.

Освобождение Орла, Белгорода и Харькова

В операции приняли участие войска Воронежского и Степного фронтов, которые наносили удары по стыку 4-й немецкой танковой армии и армейской группы Кемпфа в обход Харькова с запада. С юга к городу должны были подойти армии Юго-Западного фронта.

В результате наступления советских войск 5 августа Красная армия освободила Орел и Белгород. В честь двойной победы вечером того же дня по распоряжению Сталина впервые за всю войну в Москве был произведен салют: 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд.

За относительно короткий срок войска Степного фронта прорвали оборону Харьковского укрепрайона, состоявшую из двух полос общей глубиной до 18 километров, и вышли на подступы к городу. В два часа ночи 23 августа советские части начали штурм Харькова, подавив последние очаги вражеского сопротивления в городе к 11 часам утра.

На этом Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция, а вместе с ней битва на Курской дуге завершились.

Потери в ходе Курской битвы и награды

Потери советских войск в Курской битве составили более 863 тысяч человек, в том числе погибшими, пленными и пропавшими без вести — свыше 254 тысяч бойцов и командиров. Общие потери немцев превысили 537 тысяч солдат и офицеров.

Контрнаступление советских войск в битве под Курском

По итогам сражения более 100 тысяч бойцов и командиров Красной армии были награждены орденами и медалями, 231 человек был удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 — были удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских.

Значение Курской битвы

Союзники Третьего рейха поняли, что могущество нацистской Германии подорвано и осенью 1943 года Италия перешла на сторону союзников. В ноябре-декабре 1943 года на Тегеранской конференции с участием глав правительств СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля было принято окончательное решение о высадке союзников во Франции в 1944 году.

Курская битва показала, что РККА научилась побеждать летом, и спокойных дней для немцев в Великой Отечественной войне больше уже не было. Неминуемое поражение Германии стало лишь вопросом времени.