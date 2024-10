Винтовка «Тигр»: как устроена гражданская версия СВД

Советский нарезной полуавтоматический карабин, разработанный на основе снайперской винтовки Драгунова. Используется для охоты на хищников, крупных копытных и морских животных. Отличается надежностью автоматики, мощностью боеприпасов, неприхотливостью и неплохой кучностью. Широко распространен среди профессиональных егерей, гидов и охотников.

История создания винтовки «Тигр»

Гражданская версия СВД была разработана Евгением Драгуновым в 1969 году. Изначально она отличалась от снайперской системы только укороченным на 60 мм стволом. Такие карабины выпускались в ограниченном количестве и только по спецзаказам. Это было связано с нежеланием руководства страны распространять среди населения охотничье оружие, являющееся производным от боевого. Первые образцы оснащались оптикой и двумя магазинами, но со временем комплектация упростилась.

Интересные факты: стоимость новых «Тигров» в магазинах товаров для охоты варьируется от 60 до 120 тысяч рублей. На вторичном рынке разброс еще больше – от 50 до 300 тысяч рублей. Это связано с наличием в продаже редких и ценных экземпляров, которые больше не выпускаются. К ним относятся премиальные версии, произведенные мастерской «Легион», а также образцы, переделанные из боевых винтовок. Кроме того, на стоимость карабина влияют особенности комплектации и наличие крафтовых деталей.

Необходимость создания нового охотничьего оружия возникла из-за стремительного устаревания моделей на базе винтовки Мосина к 1960-м годам XX века. Но серийное производство этих карабинов началось только в 1992 году на Ижевском машиностроительном заводе. Постепенно конструкция менялась, так как ее приходилось адаптировать к новым требованиям законодательства и запросам экспортеров. Последние существенные модификации (версия для начинающих охотников) вносились в 2018 году.

Характеристики и преимущества винтовки «Тигр»

Основные конструктивные особенности СВД сохранились и в гражданской версии. Это самозарядная нарезная система с автоматикой, работающей за счет отвода пороховых газов из канала ствола. Они приводят в движение газовый поршень, передающий импульс затвору. Благодаря этому производится перезарядка и выброс стреляных гильз. Поворотный механизм запирает ствол на три боевых упора. Ручной предохранитель двухпозиционный, обеспечивающий блокировку затвора и спускового крючка. Масса конструкции около 4 кг.

Длина ствола составляет 530 или 620 мм (в зависимости от модели). На них выточены четыре нареза (4,55 мм и 5,05 мм). Шаг нарезов равен 320 мм (у снайперской винтовки – 240 мм). При этом форма их полей отличается от боевой для облегчения идентификации пули. Канал ствола и патронник хромированные. Благодаря этому упрощается обслуживание и чистка оружия. Кроме того, они не подвергаются криогенной обработке (при температуре до -154°С). Карабины подходят для разных типов охоты – загонной или дистанционной.

Целик регулируемый, с дистанционной линейкой, имеющей насечки (12) для ведения огня на расстоянии до 1200 метров. Однако дистанция эффективной стрельбы охотничьими боеприпасами составляет около 250-350 м. Ствольная коробка оснащена двумя планками «ласточкин хвост» (сверху и сбоку). Они позволяют устанавливать оптику, коллиматоры, ночные приборы и подобное оборудование. Базовые версии карабинов комплектовались прицелами ПСО-1 и ПО432. Они обеспечивают стрельбу на дистанции до 1,3 км.

Показатель кучности равен 2 МОА (6 см на 100 метров). Цевье выполнено из двух накладок, защищающих газовую трубку и ствол. Они производятся из дерева, фанеры или пластика. На ствол можно установить пламегасители щелевого или воронкообразного типов, но возможность крепления штык-ножа не предусмотрена. «Тигры» комплектуются коробчатыми магазинами емкостью 5 и 10 патронов. Используют боеприпасы 7,6254R, .308Win, .30-06Sprg, 9,364 и 9,653 Lancaster. Базовая версия может снаряжаться магазинами от СВД.

Интересные факты: карабины отличаются громким звуком выстрела, особенно модификации с коротким стволом. В сопроводительных документах указано, что ресурс ствола составляет 4000 выстрелов, но на практике система работает гораздо дольше (около 6-8 тысяч). Конструкция невосприимчива к воздействию песка, пыли и влаги, устойчива к повреждениям и ударным нагрузкам. Сохраняет боеспособность при работе в условиях критических температур.

Используются приклады различных типов: деревянные, складные металлические и пластиковые. Приклад оснащен пистолетной рукоятью и отделен от цевья. Деревянные образцы производятся из березы или бука. Они имеют привлекательный внешний вид, обеспечивают сбалансированность при прицеливании и позволяют смягчать вибрацию ствола во время выстрелов. Могут быть выполнены в виде ортопедической конструкции или охотничьего приклада с пистолетной шейкой.

Складные приклады производятся из металла. Они позволяют существенно уменьшать габариты оружия, обеспечивая удобство при его транспортировке. Пластиковые версии крайне практичны, недороги и быстро заменяются. Среди других сменных деталей можно выделить ствольные накладки с планкой Пикатинни или интерфейсом KeyMod (для установки сошек, лазерного целеуказателя и подобного), прорезиненная рукоять затвора и амортизирующая накладка на приклад.

Основные модификации винтовки «Тигр»

Базовой версией является карабин под патрон 7,6254R, который выпускается в различных «исполнениях» (с разными прикладами, длиной ствола и емкостью магазина (5 или 10 патронов)). Это одна из самых распространенных версий с начальной скоростью пули около 780 м/с при дульной энергии патрона 3600 Дж. Она позволяет поразить крупную цель на дистанции до 250 метров. Также стоит отметить карабин «ОЦ-18», появившийся синхронно с «Тигром» и отличающийся только смещенным назад спусковым крючком и формой приклада.

Модификация «Тигр-308» была приспособлена для использования патронов 308Win (7,6251 мм) с дульной энергией 3700 Дж и начальной скоростью пули 800 м/с. Это универсальная система (за счет широкого выбора патронов на рынке), которая может оснащаться деревянным охотничьим или складным (СВДС) прикладом. Она сохраняет работоспособность при температуре от -50°С до +50°С. Гильзы используемых патронов безрантовые, обеспечивающие надежную работу автоматики в любых условиях.

Версия «Тигр-30-06» адаптирована под патрон .30-06 Sprg (7,6263 мм). Достаточно редкий экземпляр, имевший скелетный приклад, характерный для СВД. Снят с производства. Самой мощной модификацией является «Тигр-9». Она производится с 1999 года и ориентирована на 9,364 мм патроны. Начальная скорость полета пули – 820 м/c, а дульная энергия – 5800 Дж. Эти карабины применяются для охоты на кабанов, лосей и медведей. Кроме того, в 2018 году для начинающих охотников была разработана модель «TG3» под патрон 9,6/53 Lancaster.

Распространение в мире и современное использование винтовки «Тигр»

«Тигры» продавались не только на российском рынке. Так, в 1993 году начались поставки карабинов в США. Это были специальные версии, экспортировавшиеся через локальные американские компании: Big Bear Arms of Dallas (Texas), B-West of Tucson (Arizona), Century Arms International of Saint Albans (Vermont) и California Armory, Inc. of San Bruno. Отдельные поставки осуществлялись на Кипр. Всего из страны до 1995 года было вывезено около 2500 единиц.

В 2014 году стоимость экспортных версий на американском рынке составляла около 3500-5000 долларов. Конструкция вывозившихся за границу карабинов адаптировалась в соответствии с законодательством страны-импортера. Например, в США запрещено одновременно использовать щелевой пламегаситель, цевье с вентиляционными отверстиями и приклад «скелетного» типа. В результате появлялись модели без пламегасителей, с объемным цевьем и так далее. Появлялись новые формы прикладов – весло и с полупистолетной рукояткой.

Интересные факты: оружие этой серии представлено в фильмах «Дочь якудзы», «Дом» и «Крйэх (Беглый)», а также в сериалах «Гражданин начальник», The border, Burn Notice, Wynonna Earp, Iris и многих других. Изображения схожих систем можно найти в аниме Metropolis, Gunslinger Girl, Black Lagoon, Area 88 или Asobi ni Ikuyo!. Модели карабинов воплощены в компьютерных играх Cross Fire, Into the Radius VR, El Matador, Command & Conquer: Red Allert 3 и подобных.

Достаточно долго карабины «Тигр» оставались одним из самых популярных видов охотничьего вооружения в России. Они были одинаково эффективны при загонной охоте, с вышки и при дистанционном ведении огня. Многие охотники, прошедшие воинскую службу и имевшие опыт обращения с СВД, предпочитали «Тигры» другим моделям. Однако в последние годы объемы продаж сократились из-за появления на рынке более современных импортных моделей.

Кроме того, у охотников есть претензии к боеприпасам. Так, 7,6254R разрабатывался для армии, поэтому не обладает необходимой останавливающей силой для полноценного поражения массивных животных. Часто отмечаются случаи подранок, что может создавать серьезную опасность для охотника. Автоматика не всегда выдерживает условия длительной охоты, а из-за падения оружия в воду или песок, может сбоить. Многие владельцы вынуждены менять пластмассовые накладки цевья на деревянные, так как они раскаляются на морозе.

Вывод

Конструкции карабина «Тигр» недавно исполнилось 55 лет. Она проверена временем, проста и надежна. Ее легко осваивать начинающим охотникам, а мягкость спуска обеспечивает достаточную точность даже при отсутствии навыков стрельбы. У нее немало минусов. Так, значительная масса не позволяет использовать это оружие для ходовой охоты. Гремящие патроны в магазине и щелчки предохранителя могут отпугивать дичь. Но невысокая цена и удобство эксплуатации перекрывают недостатки, позволяя карабину сохранять актуальность.