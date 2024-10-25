Как советские режиссеры поправили Агату Кристи

Агату Кристи по праву называют «королевой детективного жанра». Из-под пера английской писательницы вышло больше сотни остросюжетных историй. Многие из них до сих пор выпускаются миллионными тиражами. А еще по этим произведениям уже почти сто лет снимают фильмы и сериалы. Среди самых лучших экранизаций числятся и работы отечественных кинематографистов. Правда, как это часто бывает, в процессе адаптации некоторые детали и сюжеты дошли до зрителя с заметными изменениями. Чем отличаются версии российских режиссеров от оригинальных текстов выдающейся англичанки, расскажем в материале MIR24.TV.

© Mir24.TV

«Десять негритят», 1987

© Кадр из х/ф «Десять негритят»

Эту историю кинематографисты со всего мира переносили на экраны чаще других работ писательницы. Стоит отметить, что самой Кристи страшно не нравились кинотрактовки ее произведений. В какой-то момент она настолько разочаровалась в этом искусстве, что решила никогда больше не продавать права на адаптацию своих книг. Большинство экранизаций объединяли одни и те же проблемы: то из сюжетов пропадали значимые детали и персонажи, то главные герои внезапно превращались в сатирические пародии на самих себя.

Как ни странно, именно советская версия «Десяти негритят» стала первым в мире наиболее точным кинопрочтением оригинального романа. В отличие от зарубежных коллег, режиссер Станислав Говорухин сохранил мрачную концовку произведения и погрузил зрителей в зловещую обстановку таинственного острова-убийцы.

Самое заметное расхождение заключалось лишь в том, что в книге сюжет строился на обнаружении дневниковых записей погибших персонажей, в то время как в фильме никакого расследования после трагических событий уже не проводилось.

«Тайна «Черных дроздов», 1983

© Кадр из х/ф ««Тайна «Черных дроздов»

Первой отечественной экранизацией произведений Агаты Кристи стал роман «Карман, полный ржи». И тут наши кинематографисты отнеслись к первоисточнику гораздо менее бережно. События в книге тесно связаны со старой детской считалочкой «Спой песню за шесть пенсов». В соответствии со строчками из этого стишка загадочный преступник совершает одно убийство за другим. Советским зрителям, далеким от английского фольклора, объяснить такую взаимосвязь было сложно, поэтому режиссер убрал эту деталь из фильма.

Поменять пришлось и финал картины. Вместо неоспоримых улик и логических заключений, которые ложатся в основу обвинений в книге, в фильме все сводится к шпионским играм. Полиция вычисляет преступника, благодаря новомодным техническим устройствам. А для пущей убедительности злодея снабжают бомбой с часовым механизмом. По канонам жанра найти взрывчатку и обезоружить убийцу удается за считанные минуты до трагедии. Такой эффектный финал впечатлил публику и принес создателям картины неплохую кассу.

«Мышеловка», 1990

История загадочного убийства в пансионе, постояльцы которого оказались отрезаны от внешнего мира из-за снегопада, изначально создавалась как пьеса. Агата Кристи говорила об этой работе так: «Это такой спектакль, на который можно привести кого угодно. Он не очень-то страшный. Не пугающий. Это не фарс, но в пьесе есть по чуть-чуть от всего этого».

«Мышеловка» была переведена на множество языков, по ней были поставлены спектакли более чем в 40 странах мира. Детективный сюжет по-прежнему собирает аншлаги в театрах и является абсолютным рекордсменом среди спектаклей-долгожителей.

А вот экранизаций у знаменитого произведения не так уж много. Над одной из них начинал работать советский актер Владимир Басов. В 1980 году он написал сценарий по этой пьесе, но увидеть результат до своей смерти не успел. Продолжил труды артиста режиссер Самсон Самсонов. Картина вышла в эпоху кинокризиса, поэтому на экране она смотрится довольно камерно. Простые декорации, отсутствие операторских находок и крупных планов – фильм мало чем отличается от театральной постановки. Зато в нем можно увидеть необычный актерский дуэт в лице Никиты Высоцкого (сына легендарного барда) и Елены Степаненко, больше известной по юмористическому жанру.

«Неудача Пуаро», 2002

Этот мини-сериал снят по роману «Убийство Роджера Акройда». Примечательно, что после его публикации в 1926 году на Агату Кристи посыпалась критика и обвинения в нарушении канонов написания детективных историй. Лишь спустя несколько лет Ассоциация писателей криминального жанра признала произведение лучшим детективом всех времен и народов.

Создатели российской экранизации не стали уходить далеко от литературного первоисточника. Фильм получился красочным пересказом классического текста, где украшением стали удачные визуальные находки и остроумные шутки. Зрители положительно приняли новинку, хотя и без споров тоже не обошлось. Поводом послужила актерская работа Константина Райкина. В его исполнении Пуаро получился комичным и чудаковатым, что сильно расходится с книжным описанием героя.

«Загадка Эндхауза», 1989

Куда более удачным вышло аналогичное перевоплощение у народного артиста Анатолия Равковича. Он сыграл знаменитого Эркюля Пуаро в экранизации детектива «Опасность дома на окраине».

Надо отметить, что советский актер не только сумел блестяще передать характер книжного сыщика, но и оказался очень похожим на этого персонажа внешне.

К сожалению, сделать эту роль каноничной нашему соотечественнику помешало лишь одно обстоятельство. В том же году мир увидел первые серии знаменитого британского сериала «Пуаро Агаты Кристи», в котором роль гениального детектива досталась актеру Дэвиду Суше. В этом амплуа англичанин снимался на протяжении следующих 20 лет, поэтому образ господина Пуаро вошел в историю массовой культуры именно с его именем.