Кому запрещено говорить «Ас-саляму алейкум»

Приветствие «Салам алейкум» с арабского переводится как «мир вам» или «мир с вами». Его используют мусульмане разных национальностей, а также арабы-христиане и арабы-иудеи. Но с учётом существования многочисленных азиатских диалектов, часто можно услышать «Ас-саляму алейкум». Правда, в отношении далеко не всех...

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Заветная фраза

Согласно исламским преданиям, Аллах призвал первого человека – Адама – поприветствовать ангелов и запомнить то, что они скажут ему в ответ. В ответ на адамовское «Ас-саляму алейкум» от ангелов прозвучало: «Ва-алейкуму ас-салям уарахматуллахи уа-баракятух» («Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение»).

Несмотря на благое значение, в некоторых случаях приветствие «Ас-саляму алейкум» произносить запрещено. Так, если тот, к кому обращаются, совершает намаз, моется или ест. А представители сильного пола так не могут обращаться к незнакомым женщинам.

Под запретом

Не следует спешить произносить фразу в отношении людей, которые не верят в Аллаха. Для бесед с такими людьми в исламе есть другие выражения – например, «Мир тому, кто последовал прямым путём» или «Доброе утро, как провёл ночь?».

Нарушение вышеперечисленных требований мусульманские богословы рассматривают как игнорирование заповеди, данной Пророком, проявление любви, благосклонности и внимания по отношению к неверующим и лишение немусульман зависти, которую они проявляют, когда магометане приветствуют друг друга «салямом».

Если же к мусульманину иноверец обращается «Ас-саляму алейкум», то многое зависит от интонации, с которой фраза была сказана. На искреннюю и без злого умысла реплику следует смело говорить «Ва алейкум салям!», утверждается в Коране.