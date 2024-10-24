Как две даты 20-го века определили дальнейшую историю человечества

Победа «демократии» в России внесла полнейшую сумятицу в головы отечественных историков. Одни, изменив убеждения на 180 градусов, предают анафеме Февральскую и Октябрьскую революции, а другие, умиляясь «демократическим февралём», проклинают октябрьский «большевистский переворот».

© globallookpress

Ах, репрессии! Ах, уехал цвет нации, исчез дух страны, и прочие ахи да охи. Но вспомним Великую французскую революцию — во Франции в 1792—1793 годах было казнено в процентном отношении больше людей, чем в России в 1918—1920 годах. Аналогично, из Франции эмигрировал гораздо больший процент образованной части общества, чем из России.

Ну и что? За 20 последующих лет наука и культура Франции продвинулись куда больше, чем за многие десятилетия правления всяких там Луи. Через 20 лет после революции Франция стала хозяйкой всей Европы, за исключением России и Англии.

Что интересно — у их Французской и у нашей Октябрьской есть очень много схожих моментов. Начать с того, что на самом деле никаких штурмов Бастилии и Зимнего не было. Их заняли без сопротивления, а детали этих событий в многом анекдотичны.

Так, Зимний практически никто не защищал. Около двух тысяч юнкеров и рота женского батальона были вызваны к Зимнему обманом — одних позвали нести караульную службу, других — грузить дрова.

Увидев, что дело пахнет не дровами, а керосином, почти все юнкера и дамы мирно разошлись, революционные солдаты и матросы им не препятствовали. Далее солдаты и матросы, для приличия немного постреляв, в основном в потолок, заняли дворец и арестовали министров Временного правительства.

То же, что нам многократно показывало советское, а сейчас «общественное» телевидение, является не документальной хроникой взятия Зимнего, а кадрами художественного фильма «Октябрь», снятого много лет спустя.

Ну, а 14 июля 1789 года в Бастилии гарнизон состоял из 95 инвалидов и 30 швейцарцев, пушки были сняты со стен, а амбразуры заколочены. В крепости томилось семеро заключённых (четверо сидело за подлоги, двое сумасшедших и один развратник-садист).

На требование сдать крепость комендант Де Лонэ предложил вожакам восстания отобедать с ним и мирно решить все проблемы. Подъёмный мост был опущен. Толпа ворвалась в Бастилию. Комендант, четверо офицеров и трое инвалидов были зверски убиты. Революционеры, воткнув головы убитых на пики, гордо двинулись по Парижу.

Но вот парадокс — французы уже 208 лет ежегодно с большой помпой отмечают взятие Бастилии, 14 июля — это главный государственный праздник Франции.

Впрочем, этот парадокс легко объясним. Штурмы Зимнего и Бастилии — сами по себе явления незначительные, но они стали вехами великих процессов, которые потрясли весь мир. Действительно, с 1789-го и с 1917 года история всего человечества лет на 70 определялась в основном тем, что происходило вначале во Франции, а затем в России.

А посмотрим на современную Францию, что в ней осталось от 1500 лет правления королей и что — от 25 лет революции и империи? Именно за 25 лет Франция стала тем государством, которое мы знаем. Гимн, флаг, территориальное деление на департаменты, система управления на местах, орден «Почётного легиона», банки, уголовный и гражданский кодексы Наполеона и т. п.

А главное, собственность — революция дала крестьянам землю дворян и церковников, и никто позже не посмел её отнять.

К 1789 году Франция представляла собой конгломерат провинций, в каждой из которых были свой народ со своим языком и менталитетом (бретонцы, провансальцы, гасконцы и др.). Франция стала нацией лишь к 1814 году.

Сравнение русской и французской революций было в моде в 1917—1927 годы как у большевиков, так и у их оппонентов. Однако позже советские историки и журналисты как огня стали бояться подобных аналогий. Ведь любое сравнение может привести на самые верха. А за аналогию товарища Сталина и Наполеона можно было загреметь минимум лет на десять. Ну, а сейчас любые сравнения великих революций — как кость в горле господ либералов.

24 ноября 1793 года Конвент революционной Франции в рамках борьбы с христианством принял постановление о закрытии церквей и храмов всех вероисповеданий. Кроме того, предписывалось снести колокольни, а также проводить «праздники разума», на которых следовало потешаться над католическим богослужением.

В Советской России имели место массовые репрессии против священников, но тотального закрытия храмов не было. По данным Комиссии по культовым вопросам при ЦИК СССР в 1939 году в СССР насчитывалось 20 908 (!) действующих культовых зданий всех конфессий. К 1 июня 1941 года в СССР действовало 3732 православных храма.

Никаких альтернативных культов типа «культа высшего разума», большевике не предлагали. «Живая церковь» создавалась самими церковниками-«обновленцами» с апреля 1917 года, и к ней большевики никакого отношения не имели.

Сталин и Наполеон обезглавили советскую и, соответственно, французскую армии. Революция — всегда бедствие для вооружённых сил. В революционные генералы попадают демагоги, прожектёры, революционные фанатики и даже уголовники.

В крайнем случае — смелые и удачливые «полевые командиры». Они не годятся для руководства войной с сильным неприятелем. В крайнем случае их можно использовать как командиров эскадронов, в редких случаях — полков.

Процент «революционных генералов», выкинутых из армии Наполеоном и Сталиным, примерно одинаков. С «обезглавленными армиями» маленький капрал прошагал от Мадрида до Москвы, а сталинские маршалы — от Берлина до Порт-Артура.

Наполеон конкордатом от 15 июня 1801 года сделал католицизм государственной религией. Сталин в 1943 году восстановил патриаршество, а затем попытался сделать московского патриарха главой всех православных христиан.

Наполеон и Сталин сделали свои армии и ВПК лучшими в мире.

Наполеон и Сталин создали новое дворянство. В СССР это — генералы армии и МГБ, чиновники от дипломатов до секретарей обкомов, профессора, писатели и т. д.

Продолжать перечень одинаковых деяний Наполеона и Сталина можно на несколько страниц. Я же закончу тем, что в 1804 и 1944 годах в связи с истощением людских ресурсов соответственно во Франции и в СССР Наполеон и Сталин в законе о семье и браке запретили искать отцов внебрачных детей. В результате в обеих странах рождаемость сразу круто пошла вверх.

Разумеется, есть и разница между Французской Республикой и Советской Россией. Первый декрет Конвента: «Французская Республика едина и неделима». Ленин из конъюнктурных соображений создал национальные республики. Сталин подавлял национализм, но делал это непоследовательно. Результат — развал СССР.

У Наполеона были рыночные отношения под контролем государства. Сталин ввёл в экономику командно-административную систему. Хотя простые люди могли по мелочам свободно подрабатывать.

По всей Франции стоят десятки монументальных памятников Наполеону и ни одного — королю-неудачнику Луи XVI. По указанию Хрущёва в 1960-х годах были разрушены все памятники Сталину, а нынешние власти запрещают их восстанавливать. Зато, если верить интернету, в РФ сейчас установлено 87 памятников императору Николаю II в 33-х регионах РФ.

Да, теперь разница стала заметной…