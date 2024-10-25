«Советский Будда»: почему тибетские монахи готовили Ленина к похоронам

В начале 1924 года некоторые жители Москвы, наверное, обратили внимание на странную делегацию, направлявшуюся в Кремль. В стране, только что провозгласившей атеизм государственной идеологией, где постоянно воздвигались гонения не только на христианство, но и на другие религии, были приняты на высшем уровне… монахи, как считалось, одной из самых дремучих конфессий. Это тибетские ламы приехали, чтобы выразить почтение к умершему «вождю мирового пролетариата», которого многие буддисты считали Майтрейей – Буддой нового мирового порядка.

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Ленин как новый Будда

Все направления буддизма верят во множественность будд. Будда Шакьямуни, с которым связывают возникновение буддизма – лишь один из многих, предпоследний будда. До него было либо шесть, либо двадцать четыре будды. Но – в чём сходятся все ветви буддизма – в будущем грядёт ещё лишь один Будда. Его зовут Майтрейя, и он установит новый миропорядок.

Правда, явлению Майтрейи должны предшествовать некие особые условия. В частности, в книге «Майтрейя-вьякарана» говорится, что Майтрейя явится только тогда, когда весь мир будет находиться под властью одного справедливого буддийского правителя, а продолжительность жизни людей достигнет 84 тысяч лет. Но ведь всегда трудно ожидать осуществления пророчества в полном объёме. К тому же, авторитет именно данной книги признают не все буддисты, а в Майтрейю верят все.

Октябрьская революция произвела огромное впечатление на народы Востока, тем более, что вожди большевиков регулярно адресовали им свои послания с призывами бороться против европейского колониализма. Во всех документах большевиков всегда отчётливо звучал мотив о наступлении новой эры в истории человечества. Имя Ленина стало узнаваемым во всём мире, большевики обещали со дня на день мировую революцию – как тут не поверить, что явился пока если не сам Майтрейя, то хотя бы тот самый справедливый правитель, при котором должен появиться Майтрейя?

Когда в Монголии в 1921 году происходила революция, то выбор, стоявший перед монгольскими аратами, выглядел примерно так. С одной стороны, белогвардейский барон Унгерн, который объявил себя реинкарнацией Чингисхаха. С другой – большевики, которые возвестили о новой эре в истории человечества, то есть о приходе Майтрейи или, по меньшей мере, всемирного справедливого правителя. Кто выше? Ответ был однозначен, и в Монголии победили местные коммунисты.

Лжеучёный мозговед Барченко

Со стороны большевиков, многие из которых в начале ХХ века увлекались модными тогда оккультными, эзотерическими и т.п. учениями, наблюдался неподдельный интерес к мистическим практикам Востока, в том числе буддийским. Некоторые усвоили и теософские доктрины о Шамбале. В их представлении, тибетские монахи владели какими-то тайными знаниями, которые можно было поставить на службу «мировому пролетариату» и с их помощью уничтожить «буржуазную» цивилизацию.

Авантюрист-парапсихолог Александр Барченко ещё до революции снискал себе известность своими очерками по изучению гипноза и телепатии, о путешествиях в Индию и на Тибет за «сокровенным знанием». В его трудах шарлатанство и заблуждения причудливым образом смешивались с интересными сведениями, неизвестными в то время в Европе. Отделить одно от другого было трудно, тем более на тогдашнем уровне развития науки. Барченко позиционировал себя как серьёзного учёного в совершенно новой области знаний.

После революции его пригласили на работу к доктору В.М. Бехтереву в Петроградский Психоневрологический институт, которому новая власть покровительствовала в силу специфики его работы и потому, что считала себя заинтересованной в новых способах контроля над массовым сознанием людей. Работами Барченко заинтересовалась и ВЧК, и в 1923 году его взяли на работу в Особый спецотдел ОГПУ под начальством Г.И. Бокия.

Дореволюционная экспедиция Барченко в Центральную Азию заинтересовала чекистов, так как он уверял, что установил контакты с тибетскими монахами и узнал о них о существовании сокровенного знания и фантастических технологий, основанных на силе мозга. После смерти Ленина Барченко был в немногочисленной группе учёных сомнительной репутации, исследовавших мозг Ленина.

«Желтошапочные» ламы – носители тайных знаний

Прибывшая в Москву весною 1924 года делегация тибетских монахов привезла послание о присвоении Ленину почётного титула махатмы (учителя, святого; ламы остереглись открыто провозглашать его Майтрейей) и приглашение советскому руководству прислать в Тибет научную экспедицию. Делегацию принял лично Ф.Э. Дзержинский.

Любопытно здесь то, что Дзержинский возглавлял также созданную сразу после смерти Ленина комиссию по организации его похорон. И именно по его инициативе было внезапно принято решение не хоронить Ленина после окончания прощания трудящихся с ним, но сохранить его мумифицированное тело для открытого обозрения на вечные времена.

Писатель Валентин Пруссаков утверждал в одной из книг, что тибетские монахи были приглашены советским руководством специально для проведения обрядов с целью сохранения тела Ленина. Ламы привезли какие-то древние снадобья, которые помогли мумификации (она проводилась весной 1924 года, и все её манипуляции до сих пор остаются государственной тайной), а также провели магические церемонии.

Так это или нет, но показательно, что научные экспедиции в Тибет, которыми прикрывалась разведка ОГПУ, после этого действительно проводятся. Туда направляется известный теософ Николай Рерих, к которому под видом ламы прикомандировывается знаменитый авантюрист, террорист и чекист Яков Блюмкин. Что конкретно вывезла экспедиция из Тибета, до сих пор неизвестно.

По ещё одному известию Пруссакова, СССР посетила делегация лам так называемого «желтошапочного» толка. Ещё в XV веке на Тибете сложились как бы два ордена буддийских монахов – «желтошапочные» и «красношапочные». Между ними и в наше время развёртывается ожесточённая конкуренция. В ХХ веке «желтошапочные» ламы поверили в Ленина как в Будду нового порядка, и советские спецслужбы в своей борьбе за тайные знания использовали именно их, тогда как «красношапочные» впоследствии объявили Майтрейей Гитлера.

Досконально разобраться во всех этих событиях почти вековой давности мешает полная засекреченность относящихся к ним документов. Нет сомнения лишь в том, что явление Ленина соединилось в сознании очень многих буддистов мира с их старинными доктринами и пророчествами, и в том, что тибетская делегация действительно посетила Москву с целью выразить почтение почившему махатме Ленину.