Как главный диверсант СССР Судоплатов избежал расстрела

После смерти Сталина и расстрела Берии Павел Судоплатов, как человек тесно сотрудничавший с обоими, стал костью в горле новому руководству страны. Он был арестован и уже находился на волосок от гибели.

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«Гений террора»

Павла Судоплатова – разведчика, диверсанта, сотрудника НКВД – нередко называли «сталинским палачом» или «гением террора». За период с 1929 по 1953 год все оперативные дела советских спецорганов так или иначе были связаны и именем Судоплатова.

Долгое время в сферу его деятельности входила борьба с украинским национализмом. Во время войны и после ее окончания он стоял во главе всех операций, приведших к разгрому националистического подполья на Западной Украине. Активную роль Судоплатов играл и в пресечении деятельности троцкистских организаций.

Сам разведчик отмечает, что в 1942-м году его группа планировала устроить покушение на Гитлера с участием польского князя Радзивилла. В Берлин даже был направлен отряд диверсантов, однако Сталин посчитал тогда устранение Гитлера нецелесообразным.

Некоторые авторы пишут, что Судоплатов занимался сбором информации об интернированных или побывавших в плену советских гражданах. Другие утверждают, что он принимал активное участие в организации и осуществлении ряда убийств, в том числе, епископа Мукачевской грекокатолической епархии Теодора (Ромжи), польского инженера Наума Самета, украинского революционера Александра Шумского и режиссера Соломона Михоэлса.

Достоверно известно, что 23 мая 1938 года Судоплатов лично уничтожил создателя ОУН полковника Евгена Коновальца, «подарив» тому коробку конфет со взрывчаткой, 5 марта 1950 года он осуществил операцию по поимке генерала-хорунжего УПА Романа Шухевича (в ходе перестрелки Шухевич был убит), а также принимал самое непосредственное участие в разработке операции по ликвидации Троцкого.

Может сложиться мнение, что Судоплатов был послушным инструментом в руках советской партийной верхушки. Не совсем так. К примеру, когда в октябре 1939 года нарком внутренних дел Украины Серов арестовал престарелого ветерана украинского освободительного движения Левицкого, Судоплатов осудил это решение.

Более того, он не поддержал предложение Хрущева о массовой депортации молодежи Западной Украины на «перековку» в Донбасс и на Дальний Восток. Сталин тогда прислушался к мнению опытного разведчика: Левицкого освободили, а депортацию отменили.

Излишняя информированность

После ареста в июне 1953 года Берии Хрущев все еще не мог торжествовать, пока на свободе были остатки сталинской гвардии. К ним он причислял и Павла Судоплатова. Разведчик отмечал, что сохранились документы, подписанные Хрущевым и министром госбезопасности Украины Савченко, свидетельствующие об инициативе Никиты Сергеевича депортировать население Западной Украины, в них также обосновывалась необходимость массовых репрессий.

Документы можно было уничтожить. С Судоплатовым было сложнее. Он слишком много знал. Кроме того, Хрущев не мог забыть обиду, нанесенную ему Судоплатовым, когда тот убедил Сталина не выселять западноукраинскую молодежь.

И вот 21 августа 1953 года генерал-лейтенант Судоплатов был арестован в собственном кабинете на Лубянке и обвинен в заговоре, имевшем целью «уничтожение членов советского правительства и реставрацию капитализма». Обладание ценной информацией могло стоить Судоплатову жизни. В списке арестованных руководителей госбезопасности(«банды Берии») его имя стояло под номером восемь: первые семь были расстреляны. Однако на этом конвейер смерти неожиданно остановился.

12 сентября 1958 года Судоплатов был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам лишения свободы «за активное пособничество изменнику Родины Берия в подготовке государственного переворота, производство опытов над людьми, похищения и многочисленные убийства».

В 1964 году Хрущева сместили, и забрезжила надежда пересмотра дела Судоплатова. К 20-летию победы сотрудники советских спецслужб отправили на имя Брежнева просьбу о реабилитации бывшего разведчика.

«Не суйтесь не в свои дела!» — таков был ответ Леонида Ильича.

Только отсидев весь срок, 21 августа 1968 года, ослепший на один глаз и перенесший три инфаркта, Судоплатов вышел на свободу.

Восстановить в правах

Борьба за пересмотр дела Судоплатова и восстановление «его доброго имени», начавшаяся еще в 1960 году, закончилась лишь в 1992-м. 85-летний Судоплатов дождался реабилитации. Скончался Павел Анатольевич 24 сентября 1996 года, а через два года Президентом Российской Федерации был подписан указ о восстановлении генерал-лейтенанта Судоплатова (посмертно) в правах на государственные награды.

У Судоплатова часто спрашивали, почему его оставили в живых, в то время как многих «пособников Берии» отправили на тот свет. Он всегда ухмыляясь отвечал:

«Удалось выжить в силу причудливого сплетения обстоятельств и несомненного везения».

Но историки говорят, что Павел Судоплатов был слишком заметной фигурой, его имя навеки вплетено в летопись победы в Великой Отечественной войне, а расстрелять героя никто не смел. Начальник внешней разведки КГБ СССР Леонид Шебаршин высказался так:

«Если бы в разведке могли жить легенды, Судоплатов непременно был бы героем одной из них».

Эдуард Шарапов, ветеран Службы внешней разведки России, отмечает, что «к оценке операций, осуществленных непосредственно Судоплатовым или под его руководством, нельзя подходить без учета исторического контекста того жестокого времени». Возможно, обвинение взвесив все «за» и «против» не решилось пойти на крайние меры.

Бытует мнение, что Хрущев просто побоялся его убить. Ведь в этом случае никто не смог бы предсказать реакцию наших разведчиков-нелегалов, многие из которых считали Павла Анатольевича своим учителем. Все могло быть по-другому, если бы Судоплатов на допросах признал свою вину, однако история не терпит сослагательного наклонения.