Почему больше не будет новой симфонии Бетховена

Придуман способ ставить на музыку своеобразные «водяные знаки» — и это помешает обучению ИИ и созданию подделок.

В 2021 году нейросеть дописала неоконченную Десятую симфонию Бетховена — и так убедительно, что даже ведущие музыковеды не заметили подделки.

Чтобы генеративный искусственный интеллект давал такие великолепные результаты, ему требуется интенсивное обучение на больших объемах информации. Разработчики используют для этого в том числе и музыку, защищенную авторскими правами.

Страдают в конечном счете от подобных действий пользователи ИИ, которые создают музыку с его помощью. Их мелодии получаются поразительно похожими на произведения, на которых обучалась генеративная модель — и также обременены авторским правом.

Для защиты композиторов в Университете Теннесси (UTK) разработали программу HarmonyCloak, делающую треки непригодными к использованию для обучения ИИ. Она будет представлена на 46-м симпозиуме по безопасности и конфиденциальности Института инженеров электротехники и электроники.

Если существуют способы сбить с толку человеческий слух — значит, и нейросеть можно обмануть, логично рассудил ведущий автор программы, доцент кафедры электротехники и компьютерных наук UTK Цзянь Лю. Его разработка подмешивает в песни неслышимые ухом шумы — своего рода водяной знак.

В зависимости от настроек при попытке обучения нейросети на такой защищенной музыке она либо пропускает ее, как уже известную, либо генерирует потом такую какофонию, что колченогий кот, скача по роялю, сыграл бы благозвучнее.

HarmonyCloak успешно испытали на 31 добровольце и трех современных моделях искусственного интеллекта, генерирующих музыку. Слушатели одинаково высоко оценили оригинальные и защищенные водяным знаком мелодии. Обучение ИИ на треках с защитой приводило к заметному ухудшению качества генерируемого им контента.

К слову, этим летом Теннесси стал первым штатом в США, который юридически защитил произведения музыкантов от несанкционированного использования генеративными нейросетевыми моделями.