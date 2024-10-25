День таможенника: история профессии и традиции праздника

День работника таможни в России ежегодно отмечают в конце октября. Этот праздник посвящен людям, которые следят за всем, что проходит через государственную границу, и стоят на страже национальной безопасности страны. Какого числа День таможенника празднуют в 2024 году и чем занимаются работники службы сегодня — в материале «Ленты.ру».

Когда празднуют День таможенника в России

День таможенника в России каждый год отмечают в одну и ту же дату — 25 октября. В 2024 году праздник выпадает на пятницу. Несмотря на то что торжество утверждено на государственном уровне, отдельного выходного в этот день нет.

При этом до 1995 года День таможни отмечали весной — 29 мая. В этот день в 1918 году вышел первый крупный акт о создании советских таможенных учреждений. Сейчас же 29 мая считается Днем ветеранов таможенной службы, то есть праздником для тех профессионалов, кто имеет выслугу 20 лет и более.

Международный День таможенника

День таможенника во всем мире ежегодно празднуется 26 января. Именно в этот день в 1953 году в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. По сути, в этот день появилась Всемирная таможенная организация, которая отвечает за разработку международных конвенций по разным вопросам, в том числе по правилам перевозки предметов через границу и размеру сборов, а также борется с контрабандой и таможенной коррупцией.

Впервые Международный день таможенника отпраздновали в 1983 году, приурочив торжество к 30-летию всемирной организации

Как и в России, в других странах у таможенников есть и собственные профессиональные праздники. Например, в Белоруссии торжество отмечают 20 сентября, а в Казахстане — 12 декабря.

История Дня таможенника

25 октября в качестве даты профессионального праздника сотрудников таможенной службы выбрали неслучайно. Именно в этот день 1653 году на Руси был подписан первый нормативный акт — Единый Торговый устав. Этот документ определил обязанности таможенников и правила о взимании таможенной пошлины с разных товаров.

Кроме того, 25 октября, но уже 1991 года указом президента Бориса Ельцина был образован Государственный таможенный комитет.

При этом в производственном календаре День таможенника появился в 1995 году

Кто такие таможенники

Сотрудник таможенной службы — это госслужащий, в его обязанности входит отслеживание перемещения граждан, транспорта и грузов через государственную границу, а также надлежащее оформление документов и сбор пошлин. Помимо прочего, таможенники занимаются конфискацией контрабанды: незаконно провозимых через границу грузов. Сотрудники таможни — эксперты в юриспруденции и экономике, нередко они знают несколько иностранных языков и подкованы в психологии.

Задачи таможенников

досмотр людей и грузов, пересекающих границу;

валютный контроль;

оформление внешнеторговой документации на товары;

контроль заполнения деклараций на товары и транспортные средства;

отслеживание таможенной стоимости товаров;

проверка таможенных платежей и сборов, операций и процедур.

работа с иностранными компаниями и таможенными органами, оформление грузов и логистика.

Кроме того, таможенники наделены полномочиями для проведения следственных действий и предварительного дознания по уголовным делам, которые связаны с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных пошлин.

Глобальная же миссия Федеральной таможенной службы (ФТС) России многогранна. Ведомство:

содействует развитию международной торговли и наращиванию товарооборота, в том числе поддержке несырьевого экспорта;

обеспечивает национальную безопасность страны;

гарантирует, что таможенные платежи будут взиматься в полном объеме, пополняя федеральный бюджет.

История таможенного дела

Таможенное дело зародилось более двух тысяч лет назад, когда развитие экономики привело к росту производительности труда и появлению излишков товаров. С появлением торговли появились сборы за провоз товаров, проезд и куплю-продажу, которые государства активно использовали для пополнения казны.

Со временем таможенное дело стало одним из главных механизмов регулирования внешней торговли и экономики

История таможенного дела в России насчитывает более тысячи лет. Первые упоминания о таможенных отношениях Киевской Руси с другими странами в летописях датируются IX веком. Однако таможня как единая госструктура появилась лишь в XVII веке, и с тех пор она практически непрерывно развивается.

За годы существования ведомство несколько раз переименовали. Федеральной таможенной службой оно стало относительно недавно, 9 марта 2004 года. До этого, с 1991 года, в стране существовал Государственный таможенный комитет России, а еще раньше — Главное управление государственного таможенного контроля.

Традиции Дня таможенника

Профессиональный праздник работников таможни отмечают все, кто так или иначе связан с ФТС — в том числе инспекторы, сотрудники оперативно-разыскного отдела, специалисты по борьбе с контрабандой, аналитики, сотрудники паспортного контроля и другие служащие.

По традиции в этот день они получают поздравления не только от коллег, друзей и родственников, но и от руководства. Отличившимся сотрудникам в честь торжества дают премии, присваивают почетное звание «Заслуженный таможенник Российской Федерации», государственные награды или повышают по службе.

В некоторых регионах в этот день чтят память о таможенниках — участниках Великой Отечественной войны

Например, сотрудники новороссийской таможенной службы каждый год принимают участие в памятных мероприятиях у братской могилы, где нашли свой покой более двух тысяч воинов-малоземельцев и партизан.

А в 2018 году Севастопольские таможенники в честь 20-летия со дня образования службы в области посадили клен на аллее Дружбы, которая была заложена в 1958 году. В 2020 году таможенники тоже взялись за лопаты, но уже в Алтайском крае. Там сотрудники ФТС в честь профессионального праздника высадили целую аллею молодых лип.

Для студентов профильных вузов в День таможенника проводят семинары и лекции, а также устраивают встречи с опытными таможенниками, которые делятся нюансами работы и интересными историями со службы. Также в этот день нередко проводят совещания, обсуждая проделанную с начала года работу.