«Ангелы» на орбите: какие происшествия с космонавтами засекретили на Земле

При отборе в космонавты кандидатов, как известно, тестируют не только по физическим, но и по психологическим параметрам. Поэтому нет оснований не верить рассказам астронавтов о странных и необычных явлениях, с которыми им довелось столкнуться в космосе. Другое дело – какова их природа?

Неопознанные объекты

Когда в 1969 году «Аполлон-11» благополучно приземлился на Луне, астронавты умолчали, что они оказались там не одни. Позднее полковник Эдвин Базз Олдрин рассказывал: «В иллюминатор мы видели, что на некотором расстоянии от нас находится большой объект. Он был кольцеобразной формы и имел эллипсоидную траекторию движения».

Члены экипажа, вернувшись на Землю, доложили об объекте тогдашнему президенту США Ричарду Никсону. НАСА приняло решение не разглашать странные сведения.

Несколько лет назад на пресс-конференции «Росавиакосмоса» бывший советский космонавт Владимир Коваленок рассказал, что на орбитальной станции «Салют» ему пришлось наблюдать непонятного происхождения объект размером с человеческий палец. Тот летел по орбите, а затем вдруг взорвался прямо на глазах у космонавта. Из НЛО повалил дым и он распался на две части, соединенные чем-то вроде перемычки. Увы, заснять объект на пленку не удалось: он исчез. Это событие совпало со значительным радиоактивным выбросом.

Владимир Коваленок заявил, что многим его коллегам довелось увидеть в космосе что-то необычное. Так, космонавт Муса Манаров, находясь в 1991 году на станции «Мир», наблюдал за тем, как приближается модуль с новым экипажем. Внезапно от модуля отделился какой-то объект, похожий на антенну. Его засняли на камеру, но идентифицировать объект так и не удалось.

«Ангелы» на МКС

В 1985 году за бортом советской косми​ческой станции «Салют-7» неожиданно появилось странное ярко светящееся оранжевое облако. Когда оно рассеялось, члены экипажа увидели по ту сторону иллюминатора семь фигур, напоминающих человеческие, однако гигантского роста и с большими кры​льями за спиной. Вокруг головы каждого сиял нимб. Непонятные «существа» напоминали ангелов!

На Землю был передан отчет о происшествии, на который тут же наложили гриф «Секретно». Когда космонавты закончили свою программу и вернулись на Землю, им строго-настрого запретили рассказывать о загадочном событии.

Между тем оказалось, что со​здания, похожие на ангелов, не раз появлялись вблизи американских «Шаттлов». Но эти сведения также не подлежали широкой огласке.

Космические «призраки»

Летчики и космонавты также неоднократно наблюдали в околоземном пространстве на высоте от 50 до 100 километров некие призрачные субстанции. Их фиксировала и аппаратура на борту орбитальных станций. По внешнему виду специалисты разделили их на несколько категорий: красноватые кольца они окрестили «эльфами», голубых «медуз» - «спрайтами», красных – «тайгерами», а синие «фонтаны», бьющие вверх - «голубыми джетами».

Незадолго до трагедии с американским шаттлом «Колумбия» в феврале 2003 года на Землю были переданы фотографии с изображением объекта, напоминающего медузу, окруженного мощным красным свечением. Съемка велась над Мадагаскаром на высоте 150 километров.

Летом 2005 года в Колорадо сотрудники Праттовской инженерной школы при университете Дьюка засняли еще одну «медузу», на этот раз синего цвета. Впоследствии при съемке более мощной аппаратурой, примененной специалистами по физике атмосферы из Университета Аляски, стало понятно, что на самом деле «спрайты» выглядят не как медузы, а как подпрыгивающие шары.

Как утверждает Ганс Нельсен, возглавляющий исследовательскую группу Университета Аляски, яркие сгустки, похожие на гигантские шаровые молнии, летят сначала по траектории вертикально вниз, а затем – вверх, при этом их скорость равна одной десятой скорости света. Скорее всего, это результат химических реакций, происходящих в атмосфере.

В некоторых случаях странные видения космонавтов могут объясняться их измененным состоянием сознания, наступающим вследствие воздействия перепадов давления и температуры, нехватки кислорода и прочих подобных факторов. Однако далеко не все явления можно объяснить таким образом.