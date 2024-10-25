Как российский судья «погорел» на соцсетях

Футболистам, да и вообще спортсменам, очень часто прилетают негативные комментарии в социальных сетях. Кто-то старается не отвечать не подобные провокации, а кто-то, наоборот, вступает в словесную перепалку с хейтером, часто, создавая скандал.

Например, год назад, известный российский нападающий Фёдор Смолов назвал одного из комментаторов под постом «нищетой». Форвард в начале сезона обещал выиграть для болельщиков трофей, однако «Динамо» не смогло завоевать кубок. После вылета в апреле 2023 года из Кубка России журналист припомнил Смолову его слова, на что Фёдор обозвал корреспондента клоуном, после чего на футболиста вылилось огромное количество критики. Но интернет помнит всё, и, в декабре этого же года, один пользователь под постом нападающего в дерзкой форме спросил, где же обещанный кубок. Смолов ответил, что их у него два, спросив в ответ: «А твои где?» и прозвал подписчика «нищетой».

Но не только футболисты попадают в такие казусы. Сегодня стало известно, что со знаком минус отличился судья РПЛ Владислав Безбородов. В телеграм-канале «Алё, рэф!», под постом о матче «Краснодара» с подмосковными «Химками», появились комментарии пользователя, который оказался Владиславом Безбородовым. В своих репликах арбитр обращался к себе от третьего лица, называя своё судейство «идеальным», а также обозвал экс-коллегу по цеху Лапочкина нелицеприятным словом, добавив, что он и Синяев необъективны в своих суждениях.

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Видимо, Безбородов не знал, что его комментарии окажутся не анонимны. В сети быстро разлетелась информация о том, что данные сообщения принадлежат именно ему. Оказалось, что этот аккаунт определяется как Владислав Безбородов, если у другого пользователя записан номер судьи. А так как чат канала является закрытым, без вступления в него обратно удалить записи невозможно. Поэтому реплики Владислава до сих пор можно найти в комментариях под постом.

В РФС уже заявили, что проведут проверку сообщений Безбородова. «Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», - заявили «Чемпионату» в службе коммуникаций. Если подлинность сообщений будет доказана, то арбитру грозит отстранение от судейства сроком от двух матчей до конца сезона. Всё потому, что дисциплинарным регламентом РФС публичные комментарии рефери запрещены.

В любом случае, эта новость должна в очередной раз напомнить всем спортсменам и людям, причастным к спорту, что они - медийные личности и должны каждый раз с особым вниманием подходить ко всем своим репликам в интернете.