Как деятельность человека влияет на эволюцию животных

Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили самый наглядный пример эволюции животных в ответ на деятельность человека. Свои открытием они поделились на страницах Science.

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Исследователи под руководством профессора зоологии Джонатана Уотерса заметили, что изменил цвет один из местных видов насекомых.

В Новой Зеландии обитают несколько эндемичных видов веснянок. Черная веснянка Austroperla вырабатывает цианид для защиты от птиц. В свою очередь, неядовитая Zelandoperla мимикрирует под нее окрасом, чтобы отпугивать хищников.

«Но вырубка лесов с момента появления людей привела к исчезновению ядовитых видов. В результате в обезлесенных регионах имитирующие виды отказались от этой стратегии — поскольку имитировать нечего — вместо этого эволюционируя в другой цвет», — пояснил Уотерс.

По его словам, мимикрия при помощи окраски — довольно сложная биологическая задача, поэтому как эволюционный признак она была быстро утрачена.

«Классическим» примером эволюции, спровоцированной человеком, считается индустриальный меланизм березовой пяденицы в Великобритании, ставшей темнеть в ответ на промышленное загрязнение в 1800-х годах. Уотерс считает это явление спорным.

По мнению его соавтора Грэма Маккалока, открытие можно считать обнадеживающим — оно указывает на устойчивость некоторых видов к быстрым изменениям окружающей среды, вызванным человеком.